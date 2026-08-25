Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

‘Aladino’ expresó su desacuerdo con la afirmación de que no hay jugadores para la ‘bicolor’ y destacó a varios talentos que actualmente participan en la Liga 1

'Aladino' destacó al jugador de Alianza Lima como uno de los talentos a liderar la selección peruana en un futuro. Créditos: Doble Punta / Youtube.
Guardar

Christian Cueva atraviesa un buen momento con Sport Boys en la Liga 1. Esta situación lo llevó a presentarse en un programa digital deportivo, donde abordó diversos temas y cuestionó a los periodistas que aseguran que no surgen jugadores para la selección peruana, mencionando a algunos jóvenes talentos.

En diálogo con Doble Punta, Cueva comenzó nombrando a Piero Quispe, quien recientemente regresó al Perú para jugar por Universitario de Deportes tras su paso por México y Australia. ‘Aladino’ señaló que le hubiese gustado compartir vestuario en la selección con el canterano ‘crema’ por sus condiciones dentro del campo.

PUBLICIDAD

“Piero Quispe. Que hablen de su regreso, todo. Yo también regresé. ¿Recuerdas? Yo regresé a mitad del 2014. Pero, ¿por qué tener que darle con palo? Eso es lo que no estoy de acuerdo. A mí me encanta Piero Quispe. A mí me hubiese gustado estar ahí con él ahorita, en una selección, compartir mucho más tiempo. Y quizás crecer juntos, yo también aprender de él”, afirmó.

Piero Quispe fue uno de los talentos destacados por Christian Cueva.
Piero Quispe fue uno de los talentos destacados por Christian Cueva.

Cueva también destacó a Piero Cari como otro futbolista con potencial para marcar diferencia en la selección peruana. El ‘Cholito’ sostuvo que el volante de 19 años, actualmente sin continuidad en Alianza Lima, necesita “desahuevarse” para mostrar su mejor versión en la cancha.

PUBLICIDAD

Piero Cari. Bueno, desahuevarlo más. Nosotros tenemos que ir a la criollada, pe. Somos jugadores de criollos, pe. Y nosotros tenemos que ir ahí, a ese punto, entender que nosotros somos jugadores que la criollada la tenemos dentro. Y si nosotros creamos eso también en la selección, la gente se va a ir soltando de tanta presión. Nos van a ir creciendo. Pero yo sí estoy en desacuerdo que digan que no hay jugadores”, expresó.

En otra entrevista con Fútbol Satélite, Cueva elogió nuevamente al mediocampista de Alianza. “Muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador. Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan, no entiendes. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano”.

Cueva cerró el tema con una frase que generó risas entre los panelistas al referirse a su presencia en la selección peruana: “Si no me convoca hermano Meneses, que me lleve aunque sea para avivar a estos huevones”.

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, y le mandó una advertencia a Piero Cari.
Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, y le mandó una advertencia a Piero Cari.

Cueva y los jugadores de Boys que merecen ser convocados

El tercer jugador que Christian Cueva considera un gran talento es Jostin Alarcón, con quien comparte equipo en Sport Boys. El ‘Cholito’ resaltó sus condiciones y también destacó a otros jóvenes que integran el plantel de la ‘misilera’.

“Sí (Mora debería ser convocado), como Llontop. Me encanta porque la alegría que tienen, el vestuario es hermoso. El club, el vestuario, todo es lindo. Ver a Llontop, a Mora, al mismo Chino Alarcón, que tiene una calidad increíble. Estar en el Boys es picante, es caliente. Ellos están en ese momento y les deseo lo mejor, que sigan creciendo porque son buenos jugadores”, comentó en Fútbol Satélite.

Jostin Alarcón es titular en Sport Boys y podría ser considerado por Mano Menezes.
Jostin Alarcón es titular en Sport Boys y podría ser considerado por Mano Menezes.

Cueva, además, mencionó a Yuriel Celi, quien marcó en la última goleada de Sport Boys ante Cienciano, y aseguró que aprende de estos jóvenes. “Yuriel también, otro que me has hecho acordar. Yuriel tiene una calidad increíble. Ellos tienen que estar estables en un lugar donde puedan jugar y creo que les viene bien el Boys. Yuriel con una técnica increíble, ya lo demostró: entró e hizo gol”.

Temas Relacionados

Christian CuevaSelección peruanaPiero CariPiero Quispeperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs UTC: día, hora y canal TV del choque por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ visitarán al ‘gavilán del norte’ en Cajamarca con la misión de defender el liderato del campeonato, al frente tendrá un rival que lucha para salvarse del descenso. Entérate de todos los detalles del vibrante cotejo

Universitario vs UTC: día, hora y canal TV del choque por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

‘Blanquiazules’ y ‘cremas’ se volverán a enfrentar en el estadio Monumental luego de las semifinales por el Torneo Apertura. Conoce todos los detalles de este nuevo duelo

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Edison Flores confesó su sentir por su suplencia en Universitario: “Estoy tratando de hacer mucho más”

El ‘Orejas’ habló del triunfo del cuadro ‘crema’ ante Los Chankas y de su escasa participación en el equipo. También se refirió al aporte de Gianluca Lapadula

Edison Flores confesó su sentir por su suplencia en Universitario: “Estoy tratando de hacer mucho más”

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al cuadro cusqueño en Matute en un choque crucial que definirá el liderato del campeonato. Entérate los detalles del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

El extremo peruano, marginado del cuadro ‘blanquiazul’ por decisión del técnico argentino, decidió modificar su posición para buscar participar en el Torneo Clausura 2026

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

Gobierno declara de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú en noviembre de 2026

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Ministro de Cultura acusa al Lugar de la Memoria de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Terkes reaparece junto a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y confirman romance: “Estamos hace poco”

Vanessa Terkes reaparece junto a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y confirman romance: “Estamos hace poco”

Magaly Medina cree en la versión de Mario Hart tras conflictos con Korina Rivadeneira: “No me suena rencoroso, a ella con rabia”

Ha*Ash vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera planificaron su matrimonio en solo tres semanas: todos los detalles de la boda que se realizó en su casa

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Edison Flores confesó su sentir por su suplencia en Universitario: “Estoy tratando de hacer mucho más”

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

Jean Deza hizo sincera confesión sobre Alianza Lima y un posible regreso: “Dios quiera que pueda arreglar las cag... que hice”