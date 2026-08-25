Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

'Aladino' destacó al jugador de Alianza Lima como uno de los talentos a liderar la selección peruana en un futuro. Créditos: Doble Punta / Youtube.

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Christian Cueva atraviesa un buen momento con Sport Boys en la Liga 1. Esta situación lo llevó a presentarse en un programa digital deportivo, donde abordó diversos temas y cuestionó a los periodistas que aseguran que no surgen jugadores para la selección peruana, mencionando a algunos jóvenes talentos.

En diálogo con Doble Punta, Cueva comenzó nombrando a Piero Quispe, quien recientemente regresó al Perú para jugar por Universitario de Deportes tras su paso por México y Australia. ‘Aladino’ señaló que le hubiese gustado compartir vestuario en la selección con el canterano ‘crema’ por sus condiciones dentro del campo.

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“Piero Quispe. Que hablen de su regreso, todo. Yo también regresé. ¿Recuerdas? Yo regresé a mitad del 2014. Pero, ¿por qué tener que darle con palo? Eso es lo que no estoy de acuerdo. A mí me encanta Piero Quispe. A mí me hubiese gustado estar ahí con él ahorita, en una selección, compartir mucho más tiempo. Y quizás crecer juntos, yo también aprender de él”, afirmó.

Piero Quispe fue uno de los talentos destacados por Christian Cueva.

Cueva también destacó a Piero Cari como otro futbolista con potencial para marcar diferencia en la selección peruana. El ‘Cholito’ sostuvo que el volante de 19 años, actualmente sin continuidad en Alianza Lima, necesita “desahuevarse” para mostrar su mejor versión en la cancha.

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“Piero Cari. Bueno, desahuevarlo más. Nosotros tenemos que ir a la criollada, pe. Somos jugadores de criollos, pe. Y nosotros tenemos que ir ahí, a ese punto, entender que nosotros somos jugadores que la criollada la tenemos dentro. Y si nosotros creamos eso también en la selección, la gente se va a ir soltando de tanta presión. Nos van a ir creciendo. Pero yo sí estoy en desacuerdo que digan que no hay jugadores”, expresó.

En otra entrevista con Fútbol Satélite, Cueva elogió nuevamente al mediocampista de Alianza. “Muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador. Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan, no entiendes. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano”.

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Cueva cerró el tema con una frase que generó risas entre los panelistas al referirse a su presencia en la selección peruana: “Si no me convoca hermano Meneses, que me lleve aunque sea para avivar a estos huevones”.

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, y le mandó una advertencia a Piero Cari.

Cueva y los jugadores de Boys que merecen ser convocados

El tercer jugador que Christian Cueva considera un gran talento es Jostin Alarcón, con quien comparte equipo en Sport Boys. El ‘Cholito’ resaltó sus condiciones y también destacó a otros jóvenes que integran el plantel de la ‘misilera’.

“Sí (Mora debería ser convocado), como Llontop. Me encanta porque la alegría que tienen, el vestuario es hermoso. El club, el vestuario, todo es lindo. Ver a Llontop, a Mora, al mismo Chino Alarcón, que tiene una calidad increíble. Estar en el Boys es picante, es caliente. Ellos están en ese momento y les deseo lo mejor, que sigan creciendo porque son buenos jugadores”, comentó en Fútbol Satélite.

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Jostin Alarcón es titular en Sport Boys y podría ser considerado por Mano Menezes.

Cueva, además, mencionó a Yuriel Celi, quien marcó en la última goleada de Sport Boys ante Cienciano, y aseguró que aprende de estos jóvenes. “Yuriel también, otro que me has hecho acordar. Yuriel tiene una calidad increíble. Ellos tienen que estar estables en un lugar donde puedan jugar y creo que les viene bien el Boys. Yuriel con una técnica increíble, ya lo demostró: entró e hizo gol”.