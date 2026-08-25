Carolina Braedt y Javier Millership se casaron por religioso en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la lujosa boda?

Carolina Braedt y Javier Millership celebran su matrimonio religioso en un castillo ubicado en Escocia junto a sus invitados. (Carolina Braedt)

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La boda religiosa de Carolina Braedt y Javier Millership en el emblemático Cluny Castle, ubicado en Aberdeenshire, Escocia, reunió a solo 30 invitados en una experiencia exclusiva de tres días. Según información compartida por la creadora de contenido Cata Ampuero, conocida como opinóloga de moda en redes sociales, el evento se celebró el fin de semana del viernes 21 al domingo 23 de agosto, siendo el 22 de agosto el día central de la ceremonia.

El alquiler del castillo fue uno de los principales gastos. El Cluny Castle solo se puede contratar en su totalidad, lo que incluye el acceso a todas sus instalaciones, la capilla privada y las áreas verdes. El precio por dos noches de uso ronda las 15.495 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 75 mil soles al cambio actual, según detalló Cata Ampuero. Esta cifra corresponde únicamente al uso de las instalaciones, sin incluir servicios de alimentación ni extras.

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El desglose aproximado de los costos para este tipo de evento revela la magnitud de la inversión. El alquiler del castillo puede oscilar entre 15.500 y 25 mil libras, mientras que el catering especializado para un grupo reducido puede situarse entre 4 mil y 7 mil libras.

Un video reportaje analiza el costo de la boda religiosa de Carolina Braedt y Javier Millership en Cluny Castle, Escocia. La presentadora detalla los gastos asociados a la celebración de tres días para treinta personas, incluyendo el alquiler del castillo, alojamiento, catering, decoración floral y entretenimiento. Se muestran imágenes del evento y del interior del castillo. La pantalla presenta estimaciones de costos en libras esterlinas para diferentes categorías de servicios de boda | TikTok /Cata Opinóloga de Moda

La decoración floral y los arreglos alcanzan cifras de 3 mil a 6 mil libras, y la música en vivo suma entre 1.500 y 3 mil libras. Además, los servicios de transporte local pueden costar entre 1.000 y 2 mil libras, y otros servicios complementarios como coordinación, seguridad y staff, suponen un adicional de 2 mil a 4 mil libras.

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Entre los detalles particulares de la boda, la torta fue encargada a la pastelería Dulcefina en Lima y trasladada hasta Escocia, aunque no se especificó el costo ni si se trató de un canje comercial. También se recurrió a un equipo de fotografía y video proveniente de la capital peruana, sin que se conozca el valor final del servicio o los gastos logísticos asociados.

Según la estimación realizada por la influenciadora Cata Ampuero, una boda de características similares podría alcanzar los 250 mil soles en total, cifra que incluye alquiler, alimentación, decoración, música, transporte y otros servicios especializados. Este monto se incrementa si se consideran los gastos en traslados internacionales, alojamiento para los invitados y servicios personalizados.

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Carolina Braedt y Javier Millership posan con ropa nupcial al aire libre tras la celebración de su matrimonio en Escocia. (Carolina Braedt)

El evento de Carolina Braedt y Javier Millership se suma a la tendencia de celebraciones íntimas y lujosas en destinos exclusivos de Europa, donde la privacidad y la atención personalizada cobran protagonismo. La elección de un castillo histórico en Escocia, la presencia de un selecto grupo de allegados y la contratación de servicios premium definieron el perfil de una boda que combinó exclusividad, tradición y alto presupuesto.

Carolina Braedt se había casado por civil en Lima

En mayo, Carolina Braedt contrajo matrimonio civil con el empresario Javier Millership en Lima y compartió diversos momentos del evento a través de sus redes sociales. La influencer peruana publicó imágenes y videos en los que se pueden observar los detalles de su vestuario, incluido un vestido de tres piezas y zapatos confeccionados con tela del mismo diseño. También destacó la torta de boda, que presentó acabados inspirados en el tejido de su atuendo.

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Carolina Braedt se casó con Javier Millership y mostró su matrimonio civil: vestido, torta y fotos con su esposo. IG

Durante la celebración, Braedt protagonizó una sesión de fotos junto a su esposo, mostrando el ambiente íntimo y los elementos personalizados de la ceremonia. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido expresó su entusiasmo respecto al enlace. “Dije que sí. ¿Están listas para el recap del día más hermoso del mundo?”, escribió en una de sus publicaciones.

La influencer adelantó que planea compartir más contenido sobre el evento. “Tengo demasiado que subirles bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo”, comentó Braedt, quien continúa mostrando detalles de su boda civil a su comunidad digital.

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