Carlos Bruce querellará a Rafael López Aliaga por vincularlo con el narcotráfico: “Y así se dice cristiano”

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El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, anunció acciones legales contra Rafael López Aliaga tras compartir una publicación de un medio local que lo vinculó con el narcotráfico y la red internacional Los Camellos.

“¿AHORA SOY NARCOTRAFICANTE? ¿EN SERIO? Qué bajo has caído López Aliaga. Difamas a los demás sin importarte la dignidad de las personas. Cómo puedes llamarte un buen cristiano y miembro de Opus Dei mintiendo de esta manera. ¡Nos vemos en los tribunales!“, expresó Bruce en su cuenta de X.

Luego, en entrevista con El Comercio, el candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima calificó la acusación de “infamia” y “chanchada”, y cuestionó la fe del postulante de Renovación Popular: “¿Y ese señor se dice cristiano? Yo lamento realmente que López Aliaga degrade así la política peruana, manchando honras, dignidades”.

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Un mensaje publicado por Carlos Bruce en la red social X rechaza las acusaciones de Rafael López Aliaga y anuncia acciones legales tras la difusión de una portada periodística sobre Perú.

La publicación cita un supuesto informe desclasificado del año 2000, supuestamente elaborado por el agente especial de la DEA Paul Hackett, en el que se afirma que la empresa exportadora Unixa, de la que Bruce fue accionista junto a su hermano, habría sido utilizada para enviar cocaína desde el puerto del Callao hacia Italia. El medio no habría contactado a Bruce ni a sus asesores de prensa para solicitar su descargo antes de la publicación. Minutos después de que el diario circulara, dijo el candidato, López Aliaga difundió la portada en sus redes sociales.

“Una infamia”

En entrevista con El Comercio, Bruce rechazó cada uno de los señalamientos y dijo que una investigación por supuesto narcotráfico “ya hubiera saltado” debido a los múltiples puestos que ha ocupado en el Estado. “Una cosa así uno no lo puede ocultar. Imagínate una investigación de varias toneladas de cocaína y esto nunca salió en ningún medio de comunicación, no está en ningún registro de la Fiscalía peruana. He sido ministro de Toledo, he sido ministro varias veces, he sido congresista varias veces. Es imposible que de eso no haya salido”, dijo.

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Sobre la empresa Unixa, precisó que se trató de un negocio de pescado congelado que fundó junto a su hermano, que entró en liquidación y que pagó todas sus acreencias. Negó haber incumplido obligaciones con el Banco de Crédito: “El Banco de Crédito es el único banco con el que trabajo. Es mi cuenta personal, tengo las tarjetas del Banco de Crédito. Desde siempre. No tengo otro banco.”

Señala a López Aliaga

Carlos Bruce interpretó la difusión inmediata de la portada por parte de Rafael López Aliaga como evidencia de la autoría política detrás de la nota. “Ni bien a los minutos que sale el diario, López Aliaga pone un post poniendo la portada. Está clarísima su mano en todo esto. Es una vergüenza que el líder de un partido político se preste a estas infamias de fabricar estas barbaridades. Es peligrosísimo que este señor tenga poder, porque hoy día soy yo, pero mañana puede ser cualquier persona. Te lanza basura sin importarle honras ni dignidades”, declaró.

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El candidato de Somos Perú también negó haber sido socio de Rafael Rey, otra afirmación que López Aliaga habría hecho circular. “Yo nunca he sido socio de Rafael Rey. Para toda empresa están los registros públicos. ¿De dónde saca López Aliaga esas cosas y las suelta? Es una persona bien extraña, con no tener ningún filtro y decir las cosas así de buenas a primeras”, afirmó.

Reto

Por otro lado, Carlos Bruce lanzó un desafío público a su rival. “López Aliaga, no seas cobarde y vamos a debatir. Te reto a debatir donde tú quieras. Si quieres en un canal de televisión, si quieres en alguna plaza pública, donde tú quieras. Pero vamos, agarra valor y de una vez atrévete a confrontar ideas y que la gente sepa quién es el mejor alcalde y sobre todo quién es mejor persona. Porque esto es literalmente una chanchada”, declaró.

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