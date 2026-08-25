Perú
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno de Perú evalúa decretar feriado en noviembre por visita del Papa León XIV

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se reunió con el sector privado y diversos titulares para brindar detalles de la visita del sumo pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre

Guardar

El Gobierno de Perú analiza la posibilidad de declarar feriado en noviembre durante la visita del papa León XIV, quien recorrerá varias regiones del país entre el 11 y el 16 de ese mes. La medida buscaría facilitar la participación de la ciudadanía en los eventos multitudinarios programados en torno al sumo pontífice, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La primera reunión de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de coordinar la visita papal se realizó en el Palacio de Torre Tagle. El encuentro, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, contó con la presencia de ministros de Estado y el asesor Raúl Diez Canseco.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, manifestó que se encuentra en evaluación. Cabe precisar que estos días se aplicarían solo en las regiones en las que se encuentre el pontífice durante su estadía. Al menos sería un feriado por cada ciudad donde se encuentre León XIV.

Feriado en suspenso: Gobierno de Perú analiza medidas para la visita del papa León XI
Feriado en suspenso: Gobierno de Perú analiza medidas para la visita del papa León XI| Foto: Vatican News

Cajamarca podría incorporarse para su visita

La comisión también considera ampliar el itinerario previsto, por lo que se evalúa que Cajamarca se sume a la lista de las ciudades que visitará, aunque será anunciado cualquier cambio.

“Se ha planteado claramente Lima, Pucallpa, Cusco y Lambayeque, pero en el caso de Cajamarca hay un lugar que podría ser parte de esta visita”, manifestó a TV Perú.

PUBLICIDAD

La agenda del Santo Padre incluiría una ceremonia litúrgica masiva en Sacsayhuamán, en Cusco. Las autoridades advirtieron sobre la necesidad de proteger el patrimonio nacional ante la alta afluencia de fieles.

La comisión del Vaticano ya se encuentra en Perú para realizar inspecciones en los lugares seleccionados. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú será responsable de la transmisión oficial de todas las actividades relacionadas con la visita.

Monseñor Paolo Rocco, en nombre de la Conferencia Episcopal, agradeció la disponibilidad de los voluntarios y explicó la importancia de la visita papal, destacando la gran devoción del pueblo peruano hacia el Santo Padre. - Canal N

Posible agenda del Papa León XIV

En las últimas horas, se ha conocido la posibilidad de la agenda del máximo representante de la iglesia católica, aunque aún el Gobierno del Perú no ha confirmado.

  • 11 de noviembre:
    • Llegada del papa León XIV a Lima a las 17:00 horas, procedente de Argentina.
    • Recepción oficial en el Grupo Aéreo N.º 8.
    • Recorrido por sectores del Callao y Lima.
    • Descanso en la Nunciatura Apostólica.
  • 12 de noviembre:
    • Jornada de actividades protocolares en Lima.
    • Reuniones con la presidenta de la República y autoridades nacionales.
    • Posible visita al penal Castro Castro y encuentro con jóvenes, pero falta confirmar.
  • 13 y 14 de noviembre:
    • Viaje a Chiclayo.
    • Actividades en la antigua catedral de Chiclayo, restaurada recientemente.
    • Desplazamiento a Zaña para una posible peregrinación, vinculada a la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.
  • 15 de noviembre:
    • Visita a Pucallpa en la mañana
    • Traslado a Cusco por la tarde para eventos pastorales.
  • 16 de noviembre:
    • Retorno a Lima.
    • Misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas (Surco) a las 10:30 de la mañana, como último acto público.
    • Salida de Perú rumbo a Roma.

Temas Relacionados

Papa León XIVperu-politicaRobert PrevostEl VaticanoFeriados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

El jugador peruano dedicó unas palabras a sus compañeros y al cuerpo técnico tras el empate frente a Melgar. ¿Volverá a ser considerado?

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

La Tinka: resultados del último sorteo, la jugada ganadora y de cuánto es el pozo millonario

Estos son los resultados ganadores del sorteo del domingo 23 de agosto. Conoce si existen nuevos afortunados del premio mayor

La Tinka: resultados del último sorteo, la jugada ganadora y de cuánto es el pozo millonario

Sporting Cristal vs Sport Boys se jugará en el Callao: ¿será con doble hinchada?

La ‘Misilera’ hizo todos los esfuerzos para recibir a los ‘cerveceros’ en su estadio, y ya no en el Hugo Sotil de Villa El Salvador. Todo se confirmará en las próximas horas, una gran noticia para los hinchas que vibrarán este domingo 30 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Boys se jugará en el Callao: ¿será con doble hinchada?

Precio del dólar con baja en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con baja en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Reducir cuatro feriados de las Fuerzas Armadas a uno solo: La propuesta que sugiere el MTPE

En entrevista, el titular del MTPE, Juan Sheput, sugirió que el gobierno podría evaluar más medidas además de mover los feriados al lunes

Reducir cuatro feriados de las Fuerzas Armadas a uno solo: La propuesta que sugiere el MTPE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce querellará a Rafael López Aliaga por vincularlo con el narcotráfico: “Y así se dice cristiano”

Carlos Bruce querellará a Rafael López Aliaga por vincularlo con el narcotráfico: “Y así se dice cristiano”

¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

Gobierno declara de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú en noviembre de 2026

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Carolina Braedt y Javier Millership se casaron por religioso en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la lujosa boda?

Rebeca Escribens pide a Korina Rivadeneira y Mario Hart dejar atrás sus diferencias: “Ojalá por el bien de esos chicos puedan conciliar”

Vanessa Terkes reaparece junto a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y confirman romance: “Estamos hace poco”

Magaly Medina cree en la versión de Mario Hart tras conflictos con Korina Rivadeneira: “No me suena rencoroso, a ella con rabia”

DEPORTES

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

Sporting Cristal vs Sport Boys se jugará en el Callao: ¿será con doble hinchada?

Sandra Ostos confesó su sentir tras derrotas de Perú ante Argentina en Copa Salta: “Esto es un estímulo para seguir creciendo”

Pedro García alucinó con el nivel de Christian Cueva en Sport Boys, pero advirtió sobre un posible regreso a la selección peruana: “Es un delirio”

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”