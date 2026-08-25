Gobierno de Perú evalúa decretar feriado en noviembre por visita del Papa León XIV

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El Gobierno de Perú analiza la posibilidad de declarar feriado en noviembre durante la visita del papa León XIV, quien recorrerá varias regiones del país entre el 11 y el 16 de ese mes. La medida buscaría facilitar la participación de la ciudadanía en los eventos multitudinarios programados en torno al sumo pontífice, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La primera reunión de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de coordinar la visita papal se realizó en el Palacio de Torre Tagle. El encuentro, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, contó con la presencia de ministros de Estado y el asesor Raúl Diez Canseco.

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De la misma manera, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, manifestó que se encuentra en evaluación. Cabe precisar que estos días se aplicarían solo en las regiones en las que se encuentre el pontífice durante su estadía. Al menos sería un feriado por cada ciudad donde se encuentre León XIV.

Feriado en suspenso: Gobierno de Perú analiza medidas para la visita del papa León XI| Foto: Vatican News

Cajamarca podría incorporarse para su visita

La comisión también considera ampliar el itinerario previsto, por lo que se evalúa que Cajamarca se sume a la lista de las ciudades que visitará, aunque será anunciado cualquier cambio.

“Se ha planteado claramente Lima, Pucallpa, Cusco y Lambayeque, pero en el caso de Cajamarca hay un lugar que podría ser parte de esta visita”, manifestó a TV Perú.

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La agenda del Santo Padre incluiría una ceremonia litúrgica masiva en Sacsayhuamán, en Cusco. Las autoridades advirtieron sobre la necesidad de proteger el patrimonio nacional ante la alta afluencia de fieles.

La comisión del Vaticano ya se encuentra en Perú para realizar inspecciones en los lugares seleccionados. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú será responsable de la transmisión oficial de todas las actividades relacionadas con la visita.

Monseñor Paolo Rocco, en nombre de la Conferencia Episcopal, agradeció la disponibilidad de los voluntarios y explicó la importancia de la visita papal, destacando la gran devoción del pueblo peruano hacia el Santo Padre. - Canal N

Posible agenda del Papa León XIV

En las últimas horas, se ha conocido la posibilidad de la agenda del máximo representante de la iglesia católica, aunque aún el Gobierno del Perú no ha confirmado.

11 de noviembre: Llegada del papa León XIV a Lima a las 17:00 horas, procedente de Argentina. Recepción oficial en el Grupo Aéreo N.º 8. Recorrido por sectores del Callao y Lima . Descanso en la Nunciatura Apostólica .

12 de noviembre: Jornada de actividades protocolares en Lima . Reuniones con la presidenta de la República y autoridades nacionales. Posible visita al penal Castro Castro y encuentro con jóvenes, pero falta confirmar.

13 y 14 de noviembre: Viaje a Chiclayo . Actividades en la antigua catedral de Chiclayo , restaurada recientemente. Desplazamiento a Zaña para una posible peregrinación, vinculada a la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

15 de noviembre: Visita a Pucallpa en la mañana Traslado a Cusco por la tarde para eventos pastorales.

16 de noviembre: Retorno a Lima . Misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas (Surco) a las 10:30 de la mañana, como último acto público. Salida de Perú rumbo a Roma.

