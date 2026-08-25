Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis para este 29 de agosto: conoce quiénes pueden ingresar sin costo

Adultos mayores de 60 años ingresarán gratis al Parque de las Leyendas este sábado 29 de agosto con la presentación física de su DNI - Créditos: Andina.

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El Parque de las Leyendas, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, celebrará el Día del Adulto Mayor con una jornada especial este sábado 29 de agosto. Las personas de 60 años a más podrán ingresar gratuitamente a las sedes de San Miguel y Huachipa, siempre que presenten físicamente su documento nacional de identidad (DNI).

La iniciativa se desarrolla como parte de la campaña “Sabiduría que inspira Lima2 y busca brindar a los adultos mayores una alternativa para disfrutar de la naturaleza, la cultura y el entretenimiento. Durante su visita, también tendrán la posibilidad de recorrer las diferentes áreas del recinto y participar en los talleres que forman parte de la programación habitual.

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Animales longevos recibirán agasajos especiales

Las actividades comenzarán el miércoles 26 de agosto en la sede de San Miguel, donde se realizarán enriquecimientos especiales para algunos de los ejemplares más longevos que permanecen bajo cuidado del parque. Estas dinámicas permitirán acercar al público a las especies y reforzar la importancia de garantizar su bienestar.

A las 10 a. m., la jornada estará dedicada a Juanita, una hembra de papión sagrado que tiene 24 años. Luego, a las 10:30 a. m., se desarrollará una actividad con Yayita, ejemplar hembra de cóndor andino.

Los visitantes podrán participar en una clase de tango desde las 3 p. m. del sábado en el patio central de San Miguel - Créditos: Andina.

El programa continuará a las 11 a. m. con los monos machines blancos, ubicados en la Zona Selva. Finalmente, a las 2:30 p. m., será el turno de Loreno, una cacatúa de las Molucas que supera los 41 años.

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Estas actividades buscan mostrar de cerca las características de cada especie y transmitir un mensaje relacionado con la protección, el respeto y el cuidado de los animales que permanecen bajo protección institucional.

Tango y entretenimiento para los visitantes

La programación especial continuará el sábado 29 de agosto. Desde las 3 p. m., los adultos mayores podrán participar en clases de tango que se desarrollarán en el patio central de la sede ubicada en San Miguel.

La propuesta se complementará con el recorrido por las instalaciones y las diferentes alternativas recreativas disponibles para el público. De esta manera, las familias podrán compartir una jornada distinta y aprovechar el ingreso libre establecido para quienes tengan 60 años a más.

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La jornada busca unir entretenimiento familiar con educación sobre el cuidado de los animales y la conservación de la biodiversidad - Créditos: Andina.

Más de 3500 animales reciben atención

El Parque de las Leyendas cuenta con dos sedes, ubicadas en San Miguel y Huachipa, que reciben visitantes de lunes a domingo, incluidos los feriados, entre las 9 a. m. y las 5 p. m.

En ambos espacios viven más de 3500 animales, muchos de los cuales fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre. La institución señaló que cada visita contribuye directamente a las labores de alimentación, cuidado y atención veterinaria necesarias para garantizar la protección de estos ejemplares.

La celebración del Día del Adulto Mayor representa así una oportunidad para combinar entretenimiento, convivencia familiar y educación sobre la conservación de la biodiversidad. La invitación está dirigida a quienes deseen compartir una experiencia especial con sus seres queridos y conocer las actividades preparadas para esta fecha.

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