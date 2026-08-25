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Magaly Medina cree en la versión de Mario Hart tras conflictos con Korina Rivadeneira: “No me suena rencoroso, a ella con rabia”

La periodista señaló que las palabras del piloto estaban llenas de calma y con ánimos de llevar la fiesta en paz, completamente diferente a la venezolana

La conductora, Magaly Medina, aparece mientras comenta las declaraciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Medina evalúa los testimonios de ambos involucrados en un conflicto público. Ella describe a Mario Hart con un tono tranquilo y sin señales de rencor. Por otro lado, ella identifica en Korina Rivadeneira indicios de rabia contenida al hablar sobre el mismo asunto. La pieza periodística aborda el análisis de las posturas de las dos figuras públicas.
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La reciente controversia entre Mario Hart y Korina Rivadeneira adquirió un nuevo matiz tras las declaraciones de Magaly Medina. La conductora de televisión sostuvo que, después de escuchar el testimonio del piloto en el podcast ‘Sin más que decir’, considera que Hart mostró una postura serena y alejada de cualquier resentimiento. Según Medina, las declaraciones de Mario Hart reflejaron tranquilidad y la intención de evitar confrontaciones públicas, en contraste con la actitud de la modelo venezolana.

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina subrayó que el expiloto optó por no perjudicar a su expareja, pese a las afirmaciones de Rivadeneira sobre la dinámica económica en la relación y los acuerdos posteriores al nacimiento de su hija.

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La periodista remarcó la diferencia en el tono de ambos protagonistas, al señalar: “A mí me suena creíble lo que él dice, no me suena rencoroso, no me suena con ánimos vengativos. Yo lo veo a Mario Hart hablando tranquilo, pausado”, sostuvo Medina en ‘Magaly TV La Firme’.
A la izquierda aparece Magaly Medina en un set de televisión y a la derecha se encuentra Mario Hart junto a Korina Rivadeneira
La presentadora Magaly Medina analiza en su espacio televisivo la situación sentimental entre Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Al abordar el trasfondo del conflicto, Medina también mencionó que Korina Rivadeneira expuso públicamente situaciones personales, incluidas diferencias sobre el manejo del dinero en pareja y supuestas exigencias económicas tras el parto.

La conductora comentó: “No se le nota en sus palabras rabia o despecho, lo que sí se le notaba a Korina cuando hablaba, mucha rabia contenida, mucha cosa que seguramente se guardó y que ahora quiso desembuchar al calor de las emociones nuevas”.

En su análisis, Medina resaltó que Hart evitó profundizar en recriminaciones personales, pese a haber sido objeto de una serie de publicaciones de Rivadeneira en redes sociales.

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Pantalla dividida con Magaly Medina sentada a la izquierda y Mario Hart usando auriculares frente a un micrófono a la derecha
Magaly Medina aborda en su programa las declaraciones que Mario Hart realizó durante una entrevista acerca de Korina Rivadeneira.

“Lo que percibí es que no ha querido decir nada malo de la madre de sus hijos, pudiendo haber reaccionado de una manera colérica y rabiosa, ya que ella lo ha dejado muy mal parado, luego que ella hiciera una catarsis hasta en siete post. Él, sin embargo, responde sin entrar en ese juego ni entrar en una guerra mediática”, agregó la presentadora.

Mario Hart negó haberle exigido pagar 50/50 a Korina Rivadeneira

Durante su participación en el podcast, Mario Hart recordó los primeros momentos de su relación con la modelo venezolana. Resaltó la independencia de Korina Rivadeneira como uno de los aspectos que más le llamó la atención.

“Cuando conozco a Korina, una de las cosas que más me llamó la atención de ella, además de su físico, es que era una mujer independiente, una mujer que se podía valer por sí misma, que salió de su país a una muy temprana edad a enfrentarse al mundo con mucho valor y que decidió llegar a Perú para hacer una nueva vida. Ella trabajaba, se ganaba lo suyo, no necesitaba de regalitos, de nadie para vivir, eso lo valoro mucho”, expresó el piloto.

Al repasar la convivencia en los primeros años, Hart mencionó que ambos residieron en un departamento pequeño en Surco y, tras la llegada de su primer hijo, decidieron mudarse a un lugar más espacioso. Ese cambio motivó nuevos acuerdos familiares.

Mario Hart aborda la controversia sobre los gastos compartidos con Korina Rivadeneira. Hart niega haber exigido aportes económicos del 50%, incluso durante el embarazo y la pandemia, afirmando que la decisión de dividir los gastos fue un acuerdo mutuo. Se menciona la creación de un reality show para generar ingresos tras el nacimiento de su hija.

“Cuando ella queda embarazada decidimos mudarnos a un depa más grande y tratar de tener un mejor estilo de vida y para eso, ya como familia, es que decidimos de alguna manera compartir gastos. Nunca hubo una exigencia como tal desde mí hacia ella, eso fue en un inicio voluntario”, declaró Hart en el podcast.

La postura del expiloto fue interpretada por Magaly Medina como un intento de mantener la discreción y el respeto, incluso ante las críticas de su exesposa. En el centro del conflicto quedó la versión de la modelo sobre cómo se resolvieron los temas económicos en la pareja, mientras que Hart insistió en que los acuerdos surgieron por consenso y nunca por imposición.

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