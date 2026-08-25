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Vanessa Terkes reaparece junto a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y confirman romance: “Estamos hace poco”

El exesposo de Juliana Oxenford se mostró con la actriz en este evento público

Un segmento informativo presenta a Vanessa Terkes y Milovan Radovic en una entrevista. La actriz y el productor aparecen juntos en un evento, sonriendo ante las cámaras. Los gráficos en pantalla indican que Milovan Radovic confirma su relación sentimental con Terkes, señalando que el romance es reciente.
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La alfombra roja de ‘Los caminantes de la calle’ se convirtió en el escenario para la primera aparición pública de Vanessa Terkes y Milovan Radovic como pareja. La actriz y el productor, conocido por su vínculo pasado con la periodista Juliana Oxenford, acapararon la atención de los asistentes al evento y de los medios presentes.

Vanessa Terkes llegó como coproductora del filme, a estrenarse el 27 de agosto, pero la noticia de su nueva relación fue rápidamente el centro de la conversación. Consultada por América TV, la actriz expresó: “Estoy contenta, estoy feliz”. Prefirió no entrar en detalles sobre el inicio de la relación, aunque su actitud y gestos evidenciaron el buen momento que atraviesa.

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A su lado, Milovan Radovic se mostró receptivo con el reportero del programa de espectáculos. Cuando se le preguntó por su opinión sobre la actriz, respondió: “Ella es muy bondadosa y yo tengo mucha suerte. Es increíble”. Ante la insistencia sobre la fecha en que comenzaron la relación, Radovic solo afirmó: “Hace poco, yo estoy feliz”.

Un hombre calvo y con barba habla frente a un micrófono rojo que lleva el logotipo de un canal de televisión
El cineasta Milovan Radovic declara en televisión sobre su relación sentimental con la actriz Vanessa Terkes. (América TV)

La presencia conjunta de ambos en la alfombra roja confirmó los rumores sobre el inicio de su relación, que ya circulaban en redes sociales y portales de espectáculos. Las imágenes de la pareja recorriendo juntos el evento alimentaron la conversación mediática y pusieron fin a la especulación.

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La noticia cobra relevancia por el historial de Radovic, quien estuvo casado durante varios años con la periodista Juliana Oxenford. Su relación comenzó en 2011, se casaron en 2018 y tuvieron dos hijos. La separación se hizo pública en septiembre de 2024, cuando Oxenford lo comunicó y se difundieron imágenes del productor retirando sus pertenencias del domicilio familiar, según reportó Trome. Desde entonces, la vida privada de ambos ha sido objeto de atención para la prensa de espectáculos.

Durante el evento, ni Terkes ni Radovic ofrecieron detalles sobre el inicio exacto de su romance. Ambos coincidieron en resaltar su felicidad y evitaron precisar fechas o episodios de su historia personal. Esta postura reservada contrasta con la naturalidad con la que se mostraron ante las cámaras y el público.

Milovan Radovic y Vanessa Terkes sonrientes ante un micrófono de prensa en un ambiente con el número cuatro iluminado al fondo
La actriz Vanessa Terkes y el productor Milovan Radovic brindan una entrevista televisiva en la que declaran sobre su relación sentimental. (América TV)

La aparición pública de la pareja ocurre en un momento relevante para la carrera de Terkes, quien impulsa su trabajo como coproductora y actriz. El estreno de ‘Los caminantes de la calle’ y la confirmación de su nueva pareja refuerzan su presencia en la agenda mediática.

¿Quién es Milovan Radovic?

Milovan Radovic es un productor de televisión con amplia trayectoria en la industria audiovisual peruana. De origen serbio, llegó a Perú donde desarrolló proyectos televisivos y se consolidó como figura relevante detrás de cámaras. Su notoriedad aumentó tras su vínculo con Oxenford y su posterior separación.

Radovic mantiene un perfil bajo y evita las polémicas, aunque su vida personal ha sido recurrente en portales de espectáculos. Su relación con Vanessa Terkes marca una nueva etapa, mostrándolo más abierto al ámbito público.

La historia de amor de Juliana Oxenford y Milovan Radovic, cómo se conocieron y formaron una familia.
La historia de amor de Juliana Oxenford y Milovan Radovic, cómo se conocieron y formaron una familia. | Composición/Infobae/Difusión

Actualmente, Radovic continúa vinculado a la producción de televisión y cine. La expectativa sobre su nueva relación y su participación en proyectos audiovisuales refuerza el interés de la prensa y el público por su figura.

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