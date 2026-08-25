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¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

Según pudo conocer Infobae, Juzgado desaprobó el acuerdo que habría librado de condena al exasesor de Patricia Benavides y dispuso que la ANC investigue al fiscal Gunther Cornejo Gonzales, quien pidió no ratificarlo pese a haber participado más de 3 meses en las sesiones reservadas. Defensa de Villanueva y la Procuraduría ya apelaron la decisión

Un hombre con barba, traje oscuro y corbata sentado en un sillón de cuero, con un recuadro circular que muestra un retrato facial.
Jaime Villanueva y el fiscal Gunther Cornejo, quien pidió al PJ no ratificar su colaboración eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El exasesor Jaime Villanueva está a un paso de quedarse sin el acuerdo de colaboración eficaz con el que, según pudo conocer Infobae, se le iba a otorgar la exención de la pena por su participación en la presunta organización criminal que habría liderado su jefa, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Como se recuerda, Villanueva se acogió al proceso de colaboración eficaz en noviembre de 2023, tras ser detenido por el hoy desactivado Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y reconocer su participación en una serie de actos delictivos con conocimiento y anuencia (hasta por orden, según dijo) de Benavides.

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No obstante, el proceso tuvo un punto de quiebre en mayo de este año. Y es que el fiscal a cargo de la colaboración eficaz, Gunther César Cornejo Gonzales, decidió desistir de continuar con el proceso de ratificación del acuerdo de colaboración eficaz ante el Poder Judicial. Así lo manifestó el fiscal en un escrito difundido por Latina Noticias y al que accedió Infobae.

Patricia Benavides y Jaime Villanueva
Jaime Villanueva integró el círculo cercano de Patricia Benavides - Crédito: Composición Infobae Perú

Cornejo Gonzales solicitó expresamente al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional no ratificar el acuerdo de colaboración eficaz del ‘filósofo’ a pesar de que el referido fiscal participó por más de 3 meses en las sesiones reservadas convocadas por el Poder Judicial, donde exponía las razones del acuerdo y mostraba los elementos de convicción.

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No obstante, cabe precisar que Gunther Cornejo no fue el fiscal que suscribió el acuerdo de colaboración eficaz. Este recién asumió el caso en enero de 2026, cuando Tomás Gálvez sacó al fiscal Julio Ormeño para mandarlo a una fiscalía común de San Juan de Lurigancho.

Cornejo justificó su pedido de no ratificar el acuerdo en que supuestamente no se habían explicado las razones por las que se le daba la exención de la pena a Villanueva y en que los elementos de convicción recabados no demostraban de manera contundente la comisión de los hechos investigados.

“Por estas consideraciones, esta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios — Octavo Despacho, no ratifica el presente acuerdo de colaboración eficaz celebrado con el C.E. N. 33-2023″, expresó el fiscal.

Un documento oficial impreso con un párrafo resaltado en amarillo, un sello del Ministerio Público del Perú y una firma en la parte inferior
Un documento oficial del Ministerio Público del Perú establece la decisión de no ratificar un acuerdo de colaboración eficaz en un proceso por delitos de corrupción.

La decisión del Poder Judicial

Según pudo conocer Infobae, el Poder Judicial, en primera instancia, desaprobó el acuerdo de colaboración eficaz de Jaime Villanueva, pero eso no es todo.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que ponga en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la cuestionada actuación del fiscal Gunther César Cornejo Gonzales. En otras palabras, que se evalúe el inicio de un proceso disciplinario.

Ahora bien, la resolución que desaprueba la colaboración eficaz del exasesor de Patricia Benavides no es firme. Tanto la defensa de Villanueva como la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Texto impreso de un documento oficial en español con párrafos numerados en romano y un fragmento destacado en azul
Un documento judicial resuelve conceder el recurso de apelación presentado por la defensa de un aspirante a colaborador eficaz y elevar el caso a la Sala Penal de Apelaciones Nacional.

La defensa de Jaime Villanueva solicitó, en su recurso de apelación, que la Sala Penal de Apelaciones Nacional declare nula la resolución. Lo mismo ha requerido la defensa jurídica del Estado.

El fiscal Cornejo Gonzales también apeló, pero únicamente en el extremo que dispone comunicar a la ANC del MP para un eventual proceso disciplinario.

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