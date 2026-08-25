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Comercio exterior en jaque: Nuevos límites del Canal de Panamá disparan sobrecostos para enviar productos peruanos al Asia

Las nuevas tarifas y rango de estadías en el Panamá obligan a empresas peruanas a replantear portafolios y reestructurar sus operaciones logísticas, según la CCL

El Canal de Panamá reducirá a 32 los tránsitos diarios desde septiembre por la falta de lluvias y los bajos niveles de agua asociados a El Niño. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo
El Canal de Panamá reducirá a 32 los tránsitos diarios desde septiembre por la falta de lluvias y los bajos niveles de agua asociados a El Niño. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo
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El Canal de Panamá reducirá a 32 los tránsitos diarios a partir de septiembre, una decisión que podría incrementar los costos logísticos y afectar la competitividad del comercio internacional.

La medida, anunciada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), responde al déficit de lluvias y a los bajos niveles de agua provocados por el fenómeno El Niño.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que esta restricción acentuará la presión sobre las cadenas de suministro globales, especialmente en el transporte marítimo de gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP).

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Ajustes y segmentación en la reserva de cupos

Desde el 15 de septiembre, el canal solo ofrecerá 32 cupos diarios: 23 para buques Panamax y nueve para Neopanamax.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, precisó que la medida profundiza las restricciones implementadas desde junio y confirma que el canal mantiene un esquema defensivo por la persistente escasez hídrica, a pesar del inicio de la temporada de lluvias.

Las paltas peruanas conquistan el gigante asiático.
El Idexcam advirtió que la reducción de cupos en el Canal de Panamá puede encarecer la logística y restar competitividad al comercio internacional.

La restricción actual se suma a la reducción aplicada en julio, cuando se pasó de 36 a 34 tránsitos diarios tras el regreso de los límites de calado.

La ACP también modificó las reglas de subasta de cupos, que ahora serán selectivas y se dividirán en cuatro grupos: buques VLGC (para GNL y GLP), graneleros, portacontenedores, transportadores de vehículos y tanqueros.

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Dentro de este esquema, los portacontenedores de mayor capacidad tendrán prioridad en la competencia por los espacios Neopanamax. Esta segmentación busca optimizar el uso de la vía, pero podría generar nuevas distorsiones en los precios del transporte.

Restricciones de calado y su efecto en el mercado naviero

Como parte de las medidas de alivio, la ACP postergó dos reducciones de calado previstas. El límite de 48 pies se aplicará desde el 2 de septiembre y el ajuste siguiente, a 47,5 pies, arrancará el 1 de octubre. Sin embargo, este alivio será solo temporal mientras los niveles de agua continúen por debajo de lo esperado.

La menor disponibilidad de cupos y las restricciones de calado ya se reflejan en el mercado naviero. Analistas de Clarksons Securities estiman que las tarifas de flete podrían superar los US$ 81 250 diarios en 2026 para los buques VLGC, segmento clave en el comercio entre el Golfo de Estados Unidos y Asia.

Para 2027, la proyección desciende a US$ 70 000 diarios, aunque la presión al alza se mantiene. Además, asegurar un tránsito por el canal se ha vuelto más costoso: las subastas diarias de cupos promediaron US$ 1,1 millones a inicios de agosto y algunas ofertas por espacios Neopanamax alcanzaron montos significativamente superiores.

Cámara de Comercio de Lima - CCL
Las subastas diarias de cupos en el Canal de Panamá promediaron USD 1,1 millones a inicios de agosto y elevaron los costos de acceso a la vía, según la CCL.

Riesgos para las cadenas de suministro y comercio exterior

El encarecimiento del transporte marítimo y la reducción de cupos afectan directamente a los importadores y exportadores que dependen del Canal de Panamá, sobre todo en rutas que conectan América y Asia.

Las cadenas de suministro enfrentan mayores costos, tiempos de tránsito extendidos y la posibilidad de tener que desviar embarcaciones por rutas alternativas más largas.

Idexcam advierte que el impacto dependerá de la exposición de cada sector logístico al canal. Un aumento sostenido en el costo del transporte podría repercutir en los precios finales de los productos importados y exportados, afectando la competitividad de las economías involucradas.

El principal factor de seguimiento será la evolución de las precipitaciones y los niveles de agua de la cuenca en los próximos meses. Aunque la postergación de los límites de calado ofrece un alivio temporal, el riesgo de nuevas restricciones persiste si las condiciones hidrológicas no mejoran de forma sostenida.

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