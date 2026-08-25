Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta: canal TV para ver duelo por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta.

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La expectativa crece en torno al duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, quienes protagonizarán un enfrentamiento decisivo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. En esta ocasión, el pase directo a semifinales estará en juego, lo que añade un atractivo especial a la rivalidad reciente entre ambos equipos.

El encuentro está programado para el miércoles 26 de agosto a las 15:00 horas (hora peruana) y tendrá como sede el estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal ejercerá la localía. Este escenario ha sido testigo de varios partidos de alta exigencia para los ‘cerveceros’, que buscarán aprovechar su condición de anfitriones.

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Canal TV exclusivo que transmitirá Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026

El duelo de los ‘cerveceros’ con el ‘rojo matador’ llegará a todos los hogares peruanos debido a que se transmitirá por América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. Y también vía streaming por América TVGO. Una buena noticia para los hinchas de Sporting Cristal.

Además, será televisado por Bicolor+ en YouTube totalmente gratis. Infobae Perú informará todos los detalles del crucial duelo que definirá al clasificado a las semifinales.

El video presenta una entrevista con Julio César Uribe, Director General de Fútbol Cristal, dentro de un vehículo. También incluye segmentos de un partido de fútbol con jugadores celebrando en el campo de juego. El contenido aborda la transmisión del encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo por la Copa de la Liga. Se trata de una cobertura noticiosa deportiva relacionada con el próximo partido que será emitido por América TV.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo al duelo?

El presente de Sporting Cristal antes del cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 está marcado por la urgencia de recomponerse tras un revés en el Torneo Clausura. El equipo del Rímac viene de caer 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana, un resultado que interrumpió el envión que traía tras vencer a Sport Huancayo en el partido anterior.

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Para alcanzar esta instancia del torneo, los ‘celestes’ debieron superar una dura prueba en octavos de final frente a Bentín Tacna Heroica. El empate 1-1 en el tiempo reglamentario llevó la definición a los penales, donde Sporting Cristal se impuso 5-4 y logró el pase a la siguiente ronda.

Ambos conjuntos llegan con la necesidad de dejar atrás los tropiezos recientes en el Clausura y apostar por la Copa de la Liga como vía para mantener vivas sus aspiraciones en la temporada. El duelo promete intensidad, ya que solo uno avanzará a la próxima ronda.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

El panorama del cuadro huancaíno también está condicionado por una derrota en el Torneo Clausura, tras perder 0-2 ante CD Moquegua jugando como local. El ‘rojo matador’ buscará revertir esa imagen y aprovechar la Copa de la Liga como oportunidad para seguir en la pelea por un título.

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En la fase previa, Sport Huancayo tuvo un desempeño sólido al vencer 3-1 a Los Chankas en octavos de final, lo que le permitió instalarse entre los ocho mejores del certamen. El equipo afronta este nuevo cruce ante los ‘cerveceros’ con la reciente memoria de haber caído en el estadio Gallardo, escenario que nuevamente será testigo de un enfrentamiento con mucho en juego.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Enriquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Wisdom, Yotún, Cuesta; González, Hoyos

- Sport Huancayo: Zamudio; Falconi, Valoyes, Gaona, Ángeles; Carabaño, Salcedo, Sanguinetti; Luján, Magallanes, Poroso