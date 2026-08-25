Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Natalia Málaga le respondió a Cecilia Tait luego de señalar que voleibolistas peruanas deberían inyectarse para crecer.

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Una nueva controversia surgió en el voleibol peruano, esta vez entre dos figuras históricas del deporte que compartieron equipo en la selección que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988: Cecilia Tait y Natalia Málaga.

El debate comenzó cuando Tait sostuvo que las voleibolistas peruanas deberían recibir tratamientos médicos, como la aplicación de hormonas de crecimiento, similar al que recibió Lionel Messi, para aumentar su estatura tras la participación en el Mundial Sub 17 realizado en Chile.

Las declaraciones de Tait generaron una respuesta de Natalia Málaga, quien recurrió a sus redes sociales para manifestar su posición. La actual entrenadora de Deportivo Géminis publicó un mensaje en el que resaltó el valor del esfuerzo por encima de los avances científicos.

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La 'Zurda de Oro' quedó conforme con el rendimiento de la 'bicolor', pero compartió soluciones para competir mejor internacionalmente. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

“He leído y escuchado cada comentario sobre el tratamiento que recibió Messi cuando era niño. Y veo que muchos opinan sin saber realmente de qué están hablando. El tratamiento de Messi no fue una simple vitamina. Fue un tratamiento con hormona de crecimiento porque su cuerpo tenía una deficiencia y no producía lo necesario para su desarrollo. Era un tratamiento médico indicado durante su niñez, no la pidan a los 17 años que recién se les ve que podrían jugar”, explicó Málaga.

La exjugadora también advirtió sobre los riesgos de replicar este tratamiento en el deporte. “La hormona de crecimiento, utilizada por un atleta sano para mejorar artificialmente su rendimiento, está prohibida por las normas antidopaje. Pero una cosa es un tratamiento médico por una deficiencia y otra muy distinta es utilizar una sustancia para sacar ventaja deportiva. Entonces, dejemos de hablar sin saber”.

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Málaga extendió su reflexión a su excompañera y a los seguidores del voleibol. “Yo siempre he pensado algo muy sencillo y por experiencia. Si no tengo la talla que tienen otros, entreno el doble. Si me falta algo físicamente, trabajo para compensarlo. Si me falta técnica, entreno más. Si me falta experiencia, aprendo. Y si me caigo, me levanto”.

Hacia el final de su mensaje, Málaga dirigió unas palabras a las nuevas generaciones: “Nos tocó tener una talla menor. Mala suerte. Nacimos pequeños como peruanos, a excepción de pocas jugadoras de talla, me sobran dedos de las manos para poder mencionarlas. Cuando se nace con un corazón enorme, fuerte y valiente, no necesitas buscar excusas ni pensar que un medicamento va a hacer el trabajo por ti”.

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Natalia Málaga se refirió a lo dicho por Cecilia Tait mediante una publicación de Facebook.

Natalia Málaga plantea otras soluciones para repuntar el vóley peruano

Natalia Málaga propuso alternativas distintas a los tratamientos médicos. “Lo que necesitas es preparar al atleta de acuerdo con las condiciones que tiene: trabajo físico, técnica, táctica, cabeza y, sobre todo, disciplina”.

“Porque el talento ayuda. La talla ayuda. Las condiciones físicas ayudan. Pero si no tienes disciplina, todo lo demás no sirve de nada. Yo no creo en atletas que esperan que las cosas les lleguen solas. Yo creo en el trabajo. Y al final, cuando toca competir, no gana el que más habla. Gana el que está mejor preparado”, agregó.

Cecilia Tait y Natalia Málaga compartieron en la selección peruana de vóley en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Málaga concluyó su respuesta a Tait con una frase contundente: “No nacimos con la talla de otros, pero podemos trabajar el doble para tener un corazón, una cabeza y una disciplina mucho más grandes”.

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Este intercambio entre dos figuras emblemáticas del voleibol peruano ocurre en un contexto complicado para la selección nacional. Aunque la Sub 17 participó en el último Mundial, el equipo mayor acumula tres derrotas frente a Argentina y su desempeño en el Campeonato Sudamericano mantiene la incertidumbre sobre el futuro del equipo.