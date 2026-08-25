Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

En una entrevista exclusiva para Magaly TV La Firme, Grimmy intenta aclarar la situación comprometedora con Carla, pareja de Curwen. A pesar de su negación, las imágenes parecen ser contundentes | Magaly TV: La Firme

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Alonso Grimaldo se sentó —vía webcam— frente a Magaly Medina en Magaly TV: La Firme para dar su versión sobre el ampay que lo vinculó sentimentalmente con Carla Campos Salazar, entonces prometida del streamer Curwen Caballero. El joven empresario e ingeniero especializado en inteligencia artificial, conocido en su círculo como “Grimmy”, negó cualquier romance con la influencer y la describió como una amiga de larga data. También descartó haber estado a solas con ella durante un viaje a Máncora y aclaró que, pese a coincidir en Argentina, nunca llegaron a verse.

El ampay fue emitido el lunes 17 de agosto en el programa de Magaly Medina y mostraba a Grimaldo y Campos Salazar bailando con mucha confianza en una discoteca de Miraflores. Según el programa, ambos se habrían dado un beso. Las imágenes desataron una tormenta mediática que derivó en la ruptura entre Curwen y Carla Campos Salazar, a pocos meses de que la pareja se casara.

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Alonso Grimaldo sonríe durante una entrevista en el espacio Cardio Social tras ser relacionado con la actriz Carla Campos-Salazar y el comunicador Curwen.

El viaje a Máncora y la habitación compartida

Uno de los puntos que Medina quiso aclarar fue si Grimaldo y Campos Salazar habían viajado juntos. El joven confirmó que sí, aunque se encargó de precisar los detalles.

“Hemos viajado, sí. Estuvimos con ella y dos amigos más, fuimos al norte, en Máncora. Salimos bastante en grupo, es una amiga de hace mucho tiempo”, respondió.

La conductora fue más lejos y le preguntó si sus acompañantes sabían que ambos habían compartido cuarto de hotel. Grimaldo lo negó de plano: “No, de hecho estábamos en un cuarto compartido. No solo estábamos los dos. Había más gente, éramos cuatro o cinco los que estábamos ahí.”

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Alonso Grimaldo responde públicamente a las recientes declaraciones realizadas por Carla Campos-Salazar en redes sociales.

Otro episodio que generó especulación fue un viaje de Carla Campos Salazar a Argentina, país donde Grimaldo reside desde hace cuatro años. El joven aclaró que hubo comunicación, pero que las fechas no coincidieron.

“Me escribió para pedirme recomendaciones porque venía para un concierto con su mamá y yo llegué unos días después. No coincidieron las fechas. No llegamos a vernos. Si la veía, íbamos a comer con la mamá también, sin ningún problema”, explicó.

¿Fue solo una salida de amigos o hubo algo más? Alonso Grimaldo da la cara en 'Magaly TV: La Firme' y responde a las acusaciones de 'atrasador', mientras su amigo detalla la estrategia detrás de la controvertida entrevista.

La noche del ampay: “Nos grabaron”

Sobre la noche captada por las cámaras del programa, Grimaldo reconoció que el baile fue demasiado cercano, pero insistió en que no hubo nada más. Magaly Medina señaló que ella sí distingue un beso en las imágenes, aunque Campos Salazar lo haya negado. Ante esa afirmación, el joven no supo explicar con precisión cómo se produjo el contacto.

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“En general nunca pasó nada con Carla. Justo esa noche, no sé, nos grabaron, teníamos mucha confianza, como dije previamente”, afirmó.

Alonso Grimaldo también reveló que en el box de la discoteca no estaban solos: había más personas del grupo, y fue precisamente uno de esos conocidos quien grabó el momento. “De hecho, una de las personas que nos grabó estaba dentro del box, dicho sea de paso. Pero sí, salimos en grupo.”

Sobre el beso, el joven admitió que el baile no fue el más apropiado dadas las circunstancias: “Es algo que no deberíamos hacer; ella es una persona que estaba en un compromiso”, reconoció. También aclaró que, al terminar la noche, la llevó a su casa: “La fui a dejar a su casa. Nos fuimos temprano, a las 3 o 4.”

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Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo afrontan la polémica por la difusión de imágenes relacionadas con una supuesta infidelidad y sus versiones algo contradictorias.

Grimaldo niega ser gay y responde a Carla Campos

Grimaldo también acudió al programa para responder a las declaraciones de Carla Campos Salazar, quien había insinuado en una aparición pública que él es gay. El empresario fue directo: es heterosexual. Aunque dijo entender las palabras de su amiga en el contexto de presión que atraviesa, dejó en claro que no comparte esa versión.

Desde Argentina, Alonso Grimaldo se conecta con Magaly TV La Firme para dar su versión sobre el polémico video donde se le ve muy cercano a Carla, la expareja de Curwen. El joven niega un romance y aclara los rumores que surgieron.

En una entrevista previa con el canal digital Cardio Social, Grimaldo había admitido que sí volvió a comunicarse con Campos Salazar una vez desatado el escándalo, aunque por poco tiempo.

“Hablé con Carla para saber cómo estaba. Muy efímero porque también es un escándalo en el que está involucrada”, declaró, sin dar detalles sobre el estado emocional de ella. Grimaldo también señaló que es la única persona con quien habló del tema, porque a Curwen no lo conoce: “La verdad no lo conocía. Bueno, Carla sí”, sostuvo en esa entrevista.

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Sobre la posibilidad de que Carla Campos haga declaraciones públicas, Grimaldo prefirió no especular: “Ni idea, pero me parece que está bien tratar de mantener bajo perfil y no escalar esto por el chisme ni llevarlo por ese lado. Es súper estúpido.”

La polémica, mientras tanto, continúa abierta. Curwen se pronunció en el podcast Todo Good y descartó hablar mal de su expareja: “Ustedes vean lo que quieran ver, piensen lo que quieran, saquen las conclusiones que quieran sacar, pero lo único que voy a decir es que si esperan que yo salga a hablar mal de Carla, no lo voy a hacer.”

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