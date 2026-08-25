Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Alonso Grimaldo se sentó —vía webcam— frente a Magaly Medina en Magaly TV: La Firme para dar su versión sobre el ampay que lo vinculó sentimentalmente con Carla Campos Salazar, entonces prometida del streamer Curwen Caballero. El joven empresario e ingeniero especializado en inteligencia artificial, conocido en su círculo como “Grimmy”, negó cualquier romance con la influencer y la describió como una amiga de larga data. También descartó haber estado a solas con ella durante un viaje a Máncora y aclaró que, pese a coincidir en Argentina, nunca llegaron a verse.
El ampay fue emitido el lunes 17 de agosto en el programa de Magaly Medina y mostraba a Grimaldo y Campos Salazar bailando con mucha confianza en una discoteca de Miraflores. Según el programa, ambos se habrían dado un beso. Las imágenes desataron una tormenta mediática que derivó en la ruptura entre Curwen y Carla Campos Salazar, a pocos meses de que la pareja se casara.
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El viaje a Máncora y la habitación compartida
Uno de los puntos que Medina quiso aclarar fue si Grimaldo y Campos Salazar habían viajado juntos. El joven confirmó que sí, aunque se encargó de precisar los detalles.
“Hemos viajado, sí. Estuvimos con ella y dos amigos más, fuimos al norte, en Máncora. Salimos bastante en grupo, es una amiga de hace mucho tiempo”, respondió.
La conductora fue más lejos y le preguntó si sus acompañantes sabían que ambos habían compartido cuarto de hotel. Grimaldo lo negó de plano: “No, de hecho estábamos en un cuarto compartido. No solo estábamos los dos. Había más gente, éramos cuatro o cinco los que estábamos ahí.”
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Argentina: contacto por mensajes, pero sin encuentro
Otro episodio que generó especulación fue un viaje de Carla Campos Salazar a Argentina, país donde Grimaldo reside desde hace cuatro años. El joven aclaró que hubo comunicación, pero que las fechas no coincidieron.
“Me escribió para pedirme recomendaciones porque venía para un concierto con su mamá y yo llegué unos días después. No coincidieron las fechas. No llegamos a vernos. Si la veía, íbamos a comer con la mamá también, sin ningún problema”, explicó.
La noche del ampay: “Nos grabaron”
Sobre la noche captada por las cámaras del programa, Grimaldo reconoció que el baile fue demasiado cercano, pero insistió en que no hubo nada más. Magaly Medina señaló que ella sí distingue un beso en las imágenes, aunque Campos Salazar lo haya negado. Ante esa afirmación, el joven no supo explicar con precisión cómo se produjo el contacto.
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“En general nunca pasó nada con Carla. Justo esa noche, no sé, nos grabaron, teníamos mucha confianza, como dije previamente”, afirmó.
Alonso Grimaldo también reveló que en el box de la discoteca no estaban solos: había más personas del grupo, y fue precisamente uno de esos conocidos quien grabó el momento. “De hecho, una de las personas que nos grabó estaba dentro del box, dicho sea de paso. Pero sí, salimos en grupo.”
Sobre el beso, el joven admitió que el baile no fue el más apropiado dadas las circunstancias: “Es algo que no deberíamos hacer; ella es una persona que estaba en un compromiso”, reconoció. También aclaró que, al terminar la noche, la llevó a su casa: “La fui a dejar a su casa. Nos fuimos temprano, a las 3 o 4.”
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Grimaldo niega ser gay y responde a Carla Campos
Grimaldo también acudió al programa para responder a las declaraciones de Carla Campos Salazar, quien había insinuado en una aparición pública que él es gay. El empresario fue directo: es heterosexual. Aunque dijo entender las palabras de su amiga en el contexto de presión que atraviesa, dejó en claro que no comparte esa versión.
El contacto después del escándalo
En una entrevista previa con el canal digital Cardio Social, Grimaldo había admitido que sí volvió a comunicarse con Campos Salazar una vez desatado el escándalo, aunque por poco tiempo.
“Hablé con Carla para saber cómo estaba. Muy efímero porque también es un escándalo en el que está involucrada”, declaró, sin dar detalles sobre el estado emocional de ella. Grimaldo también señaló que es la única persona con quien habló del tema, porque a Curwen no lo conoce: “La verdad no lo conocía. Bueno, Carla sí”, sostuvo en esa entrevista.
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Sobre la posibilidad de que Carla Campos haga declaraciones públicas, Grimaldo prefirió no especular: “Ni idea, pero me parece que está bien tratar de mantener bajo perfil y no escalar esto por el chisme ni llevarlo por ese lado. Es súper estúpido.”
La polémica, mientras tanto, continúa abierta. Curwen se pronunció en el podcast Todo Good y descartó hablar mal de su expareja: “Ustedes vean lo que quieran ver, piensen lo que quieran, saquen las conclusiones que quieran sacar, pero lo único que voy a decir es que si esperan que yo salga a hablar mal de Carla, no lo voy a hacer.”
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