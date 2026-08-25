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Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

La empresa constructora obtuvo una medida cautelar que el Juzgado aceptó, ordenando llevar adelante las acciones necesarias para convocar, tramitar y desarrollar una nueva Junta de Acreedores en la ‘U’

Adrián Gilabert se refirió a la situación legal de la administración de Franco Velazco. Créditos: Modo Fútbol.
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En su mejor momento deportivo, Universitario de Deportes enfrenta un conflicto legal tras la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo, dirigido por el juez Edwin Bautista Dipas, de aceptar una medida cautelar solicitada por Gremco. Esta medida podría apartar a Franco Velazco de la administración y obligar a convocar una nueva Junta de Acreedores en el club.

En este contexto, Adrián Gilabert, abogado de Universitario, se pronunció en diálogo con Modo Fútbol y describió la situación actual de la administración del club. “Nosotros estamos tranquilos, calmados. Entendemos que esta es una medida cautelar que colinda con la ilegalidad. Es irregular a todas luces. El juez que ha emitido esta medida cautelar ha contemplado un supuesto que no es aplicable a Universitario. Universitario ya estaba dentro del marco normativo de dos normas, de la 31279 y de la 32113”.

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Gilabert precisó que, al estar amparado en estas dos leyes, el club no necesita pasar por el proceso concursal dirigido por Indecopi ni requiere una junta de acreedores. Además, señaló las irregularidades en el pedido de medida cautelar presentado por Gremco.

“De hecho, el supuesto que ha tomado el juez para expedir la medida cautelar se aplica en otro tipo de situaciones, pero no específicamente en el caso de Universitario y en el caso del Boys, que ya tenían una regulación especial. En 2024, Universitario solicita la adecuación a SUNAT y SUNAT adecua la situación de Universitario a la nueva norma, la 32113, y además en diciembre aprueba el plan de viabilidad, con lo cual Universitario queda enganchado a la ley 32113, que no requiere pasar por la junta de acreedores”, agregó.

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Adrián Gilabert, abogado de Universitario, explicó la situación de la administración de Franco Velazco tras medida cautelar de Gremco.
Adrián Gilabert, abogado de Universitario, explicó la situación de la administración de Franco Velazco tras medida cautelar de Gremco.

Los dos escenarios de la medida cautelar a Indecopi

Por otro lado, Adrián Gilabert indicó que la situación legal ahora depende de Indecopi, entidad que debe responder a Gremco. El abogado de Universitario expuso los dos posibles escenarios que mantienen la incertidumbre entre los hinchas en los últimos días.

“Indecopi tiene dos posibilidades. La primera es acatar la medida cautelar, que es lo que normalmente ocurre, o puede aplicar excepcionalmente una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual señala que una autoridad no necesariamente tiene que cumplir una medida cautelar si esta tiene un contenido ilegal o expresamente ilegal. Este es un caso en donde tenemos una medida cautelar que está aplicando un supuesto no contemplado en la norma”, explicó.

Gilabert recordó la postura de Indecopi en un antecedente previo. “En algún momento Gremco le pide a Indecopi que convoque a junta de acreedores. Indecopi le dice a Gremco: ‘Gremco, tu solicitud es improcedente porque Universitario está dentro de los alcances de la ley 32113 y específicamente dentro del artículo 2.3′. Es decir, Universitario no requiere junta de acreedores, como sí podría ocurrir en otros casos de otros equipos de fútbol que están dentro del proceso concursal o que no están dentro del proceso concursal. Pero tu pedido, específicamente por Universitario, es improcedente. Indecopi entiende que cometería una ilegalidad si acata la medida cautelar”.

Este video presenta una entrevista con Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario, en un formato de pantalla dividida con otro interlocutor y un intérprete de lenguaje de señas. Se intercalan imágenes de jugadores de fútbol de Universitario de Deportes en entrenamiento, realizando ejercicios en un campo y en un gimnasio. El gerente legal expone la postura del club frente a una medida judicial reciente que involucra a la empresa Gremco y la situación concursal de la institución deportiva. El contenido refleja un segmento de noticias.

Cronología del nuevo conflicto entre Universitario y Gremco

El jueves 20 de agosto de 2026, el 24.º Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo del juez Edwin Bautista Dipas, concedió una medida cautelar solicitada por Gremco Corp. La resolución ordenó levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario ante Indecopi y dispuso iniciar los pasos necesarios para convocar, tramitar y desarrollar una nueva Junta de Acreedores en el club.

Este fallo reavivó una antigua disputa. Gremco no regresó automáticamente a la administración de Universitario, ni la medida sustituyó a Franco Velazco como administrador. No obstante, la empresa podría volver a tener participación dentro del concurso, algo que desde la ‘U’ consideran contrario al régimen especial de la Ley 32113, norma que permitió que el club dejara atrás años de administración concursal y enfrentamientos con la constructora.

La noticia llegó en un momento especial para Universitario, que acababa de vencer 3-0 a Los Chankas y mantenía la ilusión en la pelea por el Torneo Clausura 2026, aunque la tranquilidad deportiva duró poco. La medida cautelar reabrió una batalla que muchos creían superada.

Franco Velazco, administrador del club, respondió públicamente el domingo siguiente, antes del partido frente a Los Chankas. Calificó la resolución como “un acto absolutamente irregular” y señaló que la medida cautelar perjudica directamente a Universitario.

El directivo describió la decisión judicial como “un acto procesal írrito” y acusó a Gremco de presentar acciones similares de forma sistemática. También cuestionó al juez Edwin Bautista, a quien identificó como suplente, y anticipó que presentará oposición a la medida, además de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

El administrador de la 'U' aseguró que presentará una denuncia al Edwin Bautista por la resolución del Poder Judicial. (Video: L1 MAX)

Velazco argumentó que la resolución judicial desconoce el marco especial bajo el cual Universitario viene funcionando y criticó la velocidad con la que se concedió la medida. Puso en duda que Indecopi pueda ejecutarla en los términos planteados. Según el administrador, el organismo se encuentra ante un escenario complejo, pues el marco legal vigente protege al equipo ‘merengue’ y la interpretación del juez, a su parecer, resulta improcedente.

Mientras tanto, el club aguarda la respuesta de Indecopi y prepara su defensa legal en caso de que la medida se concrete. La disputa vuelve a instalar la incertidumbre en el entorno institucional del actual tricampeón del fútbol peruano.

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