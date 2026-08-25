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¿Cuánto cobrarán los miembros de mesa en las Elecciones 2026 del 4 de octubre?

Los suplentes también podrán recibir el incentivo si reemplazan a un titular y cumplen con las tareas asignadas

La ONPE realizará capacitaciones el 20 y 27 de setiembre para preparar a los miembros de mesa - Créditos: Andina.
La ONPE realizará capacitaciones el 20 y 27 de setiembre para preparar a los miembros de mesa - Créditos: Andina.
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrán entre sus principales responsabilidades la participación de los miembros de mesa, quienes deberán cumplir una jornada completa durante los comicios. Por esta labor, el Estado otorgará una compensación económica de S/165 a los ciudadanos que ejerzan efectivamente el cargo desde la instalación hasta el cierre y conteo de votos.

Un pago condicionado al cumplimiento

La entrega del incentivo no estará determinada únicamente por aparecer en la relación oficial como titular o suplente. Para recibir el monto, será necesario asumir las funciones asignadas y permanecer en la mesa hasta concluir las actividades electorales.

Los suplentes también podrán acceder a esta compensación. Esto ocurrirá cuando deban reemplazar a un titular que no se presente y cumplan con las responsabilidades correspondientes durante toda la jornada. De ese modo, el beneficio estará relacionado con el desempeño efectivo de la labor y no solo con la designación previa.

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Quienes no cumplan con la responsabilidad electoral recibirán una multa de S/275, equivalente al 5 % de una UIT - Créditos: Andina.
Quienes no cumplan con la responsabilidad electoral recibirán una multa de S/275, equivalente al 5 % de una UIT - Créditos: Andina.

Una multa para quienes no cumplan

La convocatoria también contempla una sanción económica para quienes incumplan con la responsabilidad electoral. Según la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los miembros de mesa que no realicen la función asignada recibirán una multa de S/275, equivalente al 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT).

La penalidad alcanzará tanto a los titulares como a los suplentes que debían integrar la mesa y no acudieron. Por ello, haber sido seleccionado implica una responsabilidad que debe ser atendida durante la fecha establecida para las votaciones.

ONPE prepara a los seleccionados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha programado dos jornadas de capacitación para quienes resulten designados. Estas actividades se desarrollarán los domingos 20 y 27 de setiembre de 2026, con el objetivo de brindar indicaciones sobre las diferentes etapas de la jornada.

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Durante las sesiones se explicará cómo instalar una mesa, organizar la atención de los electores y desarrollar correctamente el sufragio. También se abordarán los procedimientos que deberán seguirse después del cierre, como el escrutinio, el llenado de actas y la culminación de las labores electorales.

El organismo recomienda, además, conservar o imprimir la constancia de designación. Este documento permitirá tener disponibles los datos relacionados con la mesa y el local de votación asignado, información necesaria para acudir al lugar correspondiente sin contratiempos.

Urna blanca con logo de ONPE, material electoral y tres personas con chalecos azules y credenciales sentadas en una mesa de madera.
Miembros de mesa recibirán S/165 por cumplir efectivamente toda la jornada electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas impedidas de asumir el cargo

No todos los ciudadanos pueden ser seleccionados para esta responsabilidad. La Ley Orgánica de Elecciones establece una serie de impedimentos para integrar las mesas de sufragio.

Entre ellos figuran los candidatos y personeros de organizaciones políticas, funcionarios de los organismos electorales, autoridades políticas e integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El artículo 57 de dicha norma también contempla otras restricciones que deben ser revisadas por quienes hayan sido convocados.

La participación de los miembros de mesa será fundamental para garantizar el desarrollo adecuado de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Quienes asuman esta tarea deberán cumplir con las disposiciones establecidas para completar la jornada y acceder al incentivo económico correspondiente.

Link y pasos para saber si eres miembro de mesa el próximo domingo 4 de octubre

La ONPE habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos consulten si fueron elegidos como miembros de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales. El proceso es sencillo y únicamente exige ingresar el número de DNI.

  • Ingresa a la plataforma oficial de consulta de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
  • Selecciona la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”.
  • Digita tu número de DNI y completa el código de seguridad mostrado en la pantalla.
  • Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.
  • Revisa los resultados. La plataforma indicará tu local de votación, dirección, número de mesa y si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

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