¿Olvidaste marcar ingreso? Tranquilo, si cumpliste tu jornada, la ley te protege el sueldo

Las marcaciones omitidas, las horas extra pendientes de validar y las correcciones manuales generan reprocesos administrativos y complican la planificación de turnos.

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Un dato erróneo o la omisión de una marcación en los registros de asistencia puede parecer, a simple vista, una incidencia menor limitada al área de Recursos Humanos.

Sin embargo, en la práctica, estos errores generan costos operativos que muchas empresas aún subestiman y que pueden impactar directamente en la planificación, la administración y la toma de decisiones clave.

El problema se intensifica en organizaciones con múltiples sedes, turnos rotativos o equipos distribuidos, donde la correcta gestión del tiempo y la asistencia resulta esencial para el funcionamiento cotidiano.

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En empresas con plantillas numerosas y estructuras complejas, los errores en el registro de asistencia no solo implican una corrección manual.

Una marcación omitida, una hora extra pendiente de validar o una modificación no registrada de forma adecuada pueden traducirse en horas adicionales de revisión, mayor carga administrativa y dificultades para planificar la operación.

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El impacto del registro de asistencia crece en organizaciones con múltiples sedes, distintas jornadas o equipos distribuidos.

Según Jorge Delgado, Country Manager de GeoVictoria, “el problema no está únicamente en corregir una marcación. Cuando estas incidencias se multiplican, pueden generar horas de trabajo administrativo, involucrar a distintas áreas y afectar la calidad de la información con la que se planifica la operación”.

Uno de los escenarios más recurrentes surge cuando un trabajador olvida registrar su ingreso. La ausencia de una marcación no necesariamente indica una tardanza o incumplimiento, pero la falta de verificación puede derivar en descuentos indebidos, incidencias injustificadas y la necesidad de realizar correcciones posteriores.

¿La revisión de registros como herramienta ante fiscalizaciones?

En estos casos, los equipos de Recursos Humanos, administración y operaciones destinan tiempo y recursos a la revisión de inconsistencias, lo que incrementa los costos y puede afectar el cumplimiento de los objetivos diarios.

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La situación se agrava en empresas que operan con distintos tipos de jornadas, turnos variables o personal distribuido en varias sedes.

Una marcación omitida no siempre equivale a una falta y conviene contrastar la información antes de aplicar descuentos o registrar incumplimientos.

Según el especialista, la revisión manual, la solicitud de regularizaciones y la validación de correcciones no solo ocupan tiempo operativo, sino que también pueden derivar en reprocesos que afectan otras áreas de la empresa.

El costo oculto de estos errores no siempre se refleja inmediatamente en los balances, pero se traduce en menor eficiencia y en la pérdida de oportunidades para optimizar recursos.

Estrategias para reducir errores y fortalecer la trazabilidad

Ante este panorama, la gestión adecuada de los registros de asistencia requiere un enfoque integral orientado a reducir reprocesos y a garantizar información confiable. Jorge Delgado identifica tres aspectos fundamentales para las empresas que buscan minimizar errores y evitar consecuencias administrativas y legales:

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Verificar la información antes de tomar decisiones. Una marcación omitida no necesariamente implica tardanza, por lo que contrastar los datos antes de registrar descuentos o incidencias ayuda a prevenir errores y posteriores correcciones.

Centralizar la gestión de incidencias. Utilizar sistemas que permitan consultar marcaciones, solicitar regularizaciones y validar modificaciones agiliza el seguimiento, reduce el tiempo en tareas manuales y mejora la trazabilidad.

Mantener un registro claro de las modificaciones. Identificar el momento, el responsable y la naturaleza de cada cambio es clave para la trazabilidad, especialmente ante una fiscalización de la SUNAFIL. Contar con registros actualizados y auditables reduce el riesgo de inconsistencias y facilita la defensa ante revisiones oficiales.

Más allá del cumplimiento normativo, el desafío central para las empresas está en evitar que una incidencia puntual termine afectando la operación. La información incompleta o desactualizada no solo complica la planificación de turnos y la distribución de personal, sino que también entorpece la revisión de horas trabajadas y la toma de decisiones.

“Una gestión de asistencia eficiente no solo permite ordenar el trabajo de Recursos Humanos. También entrega información confiable para planificar recursos, reducir reprocesos y tomar mejores decisiones sobre la operación”, concluye Delgado.