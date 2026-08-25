Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

¿Es la hora de comprar dólares? El tipo de cambio ha caído y ahora se encuentra en su valor más bajo en seis años. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Guardar

El precio del dólar ha cerrado con nueva baja a S/3,3440 y si bien el tipo de cambio ha estado ligeramente cayendo estas semanas, ha marcado un nuevo hito.

El sol peruano se ha fortalecido tanto como antes de la pandemia. El nuevo precio del dólar, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú ha llegado a su punto más bajo desde el 28 de enero de 2020, cuando su valor estaba en S/3,3390 (cuando subió fuertemente previo al inicio de la pandemia).

Así, el sol peruano recupera fuerza y las expectativas del tipo de cambio siguen considerándose a la baja, con cada nueva encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP, con un mercado que ve que para fin de 2026 el dólar estará en un valor aún más bajo.

PUBLICIDAD

Pero al Gobierno aún le queda afrontar el fenómeno El Niño. Aún no está nada dicho. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

¿Dólar podría seguir cayendo?

El mercado peruano coincidía en una baja del precio del dólar para este año. Como se recuerda, luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

Ahora, sin embargo, consideraban a fines de julio un tipo de cambio más bajo para fin del 2026. Ahora, sin embargo, el valor del dólar ha caído por debajo inclusive de estas expectativas del mercado para fin de año.

Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,35 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,36 en junio y S/ 3,50 en mayo)

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en junio y S/ 3,46 en mayo)

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,44 en junio y S/ 3,46 en mayo).

Frente a esto, el dólar actualmente está a S/3,3440. ¿Cambiará para la siguiente encuesta la expectativa del mercado? Habrá que esperar.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Dólar del 25 de agosto

Según el reporte de Kambiasta, el dólar inició la sesión en S/ 3.345, ligeramente por debajo del cierre previo de S/ 3.3470, en un contexto en el que el dólar global opera prácticamente sin cambios (-0,03%) frente a sus principales pares. El mercado muestra un mayor apetito por riesgo luego de que las medidas económicas anunciadas por el secretario Scott Bessent resultaran menos agresivas de lo esperado, especialmente al evitar penalizar directamente a China.

PUBLICIDAD

“El foco macroeconómico está puesto en el dato de inflación que se conocerá mañana y en el esperado discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, que se perfila como un catalizador clave para el mercado tras el reciente plan del Tesoro para contener los rendimientos de la deuda a largo plazo”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así cerró el dólar el 25 de agosto en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Mientras, en los mercados internacionales, Huayta indicó que el petróleo retrocede ante mayores expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente, mientras que el oro y la plata se mantienen firmes alrededor de US$ 4,625 y US$ 68.0, respectivamente. En tanto, el cobre registra un avance intradía de 0.66% y cotiza en US$ 6.73 por libra, reforzando el flujo exportador de divisas hacia el mercado peruano.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el plano local, el especialista explicó que la fortaleza del cobre brinda respaldo a la moneda peruana a través de la balanza comercial. En cuanto a los niveles técnicos de negociación, el mercado mantiene un soporte cercano entre S/3,3400 y S/3,3420.