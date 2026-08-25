Perú
Agregar Infobae enGoogle

Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

El tipo de cambio ha regresado a un valor similar a hace seis años. El precio del dólar está ahora S/3,3440, un su valor más bajo desde fines de enero de 2020, hace ya más de seis años

mano cambia dólares con cambista
¿Es la hora de comprar dólares? El tipo de cambio ha caído y ahora se encuentra en su valor más bajo en seis años. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán
Guardar

El precio del dólar ha cerrado con nueva baja a S/3,3440 y si bien el tipo de cambio ha estado ligeramente cayendo estas semanas, ha marcado un nuevo hito.

El sol peruano se ha fortalecido tanto como antes de la pandemia. El nuevo precio del dólar, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú ha llegado a su punto más bajo desde el 28 de enero de 2020, cuando su valor estaba en S/3,3390 (cuando subió fuertemente previo al inicio de la pandemia).

Así, el sol peruano recupera fuerza y las expectativas del tipo de cambio siguen considerándose a la baja, con cada nueva encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP, con un mercado que ve que para fin de 2026 el dólar estará en un valor aún más bajo.

PUBLICIDAD

Pero al Gobierno aún le queda afrontar el fenómeno El Niño. Aún no está nada dicho. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Pero al Gobierno aún le queda afrontar el fenómeno El Niño. Aún no está nada dicho. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

¿Dólar podría seguir cayendo?

El mercado peruano coincidía en una baja del precio del dólar para este año. Como se recuerda, luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

Ahora, sin embargo, consideraban a fines de julio un tipo de cambio más bajo para fin del 2026. Ahora, sin embargo, el valor del dólar ha caído por debajo inclusive de estas expectativas del mercado para fin de año.

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,35 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,36 en junio y S/ 3,50 en mayo)
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en junio y S/ 3,46 en mayo)
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,44 en junio y S/ 3,46 en mayo).

Frente a esto, el dólar actualmente está a S/3,3440. ¿Cambiará para la siguiente encuesta la expectativa del mercado? Habrá que esperar.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Dólar del 25 de agosto

Según el reporte de Kambiasta, el dólar inició la sesión en S/ 3.345, ligeramente por debajo del cierre previo de S/ 3.3470, en un contexto en el que el dólar global opera prácticamente sin cambios (-0,03%) frente a sus principales pares. El mercado muestra un mayor apetito por riesgo luego de que las medidas económicas anunciadas por el secretario Scott Bessent resultaran menos agresivas de lo esperado, especialmente al evitar penalizar directamente a China.

PUBLICIDAD

“El foco macroeconómico está puesto en el dato de inflación que se conocerá mañana y en el esperado discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, que se perfila como un catalizador clave para el mercado tras el reciente plan del Tesoro para contener los rendimientos de la deuda a largo plazo”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 25 de agosto en Perú
Así cerró el dólar el 25 de agosto en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Mientras, en los mercados internacionales, Huayta indicó que el petróleo retrocede ante mayores expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente, mientras que el oro y la plata se mantienen firmes alrededor de US$ 4,625 y US$ 68.0, respectivamente. En tanto, el cobre registra un avance intradía de 0.66% y cotiza en US$ 6.73 por libra, reforzando el flujo exportador de divisas hacia el mercado peruano.

Asimismo, en el plano local, el especialista explicó que la fortaleza del cobre brinda respaldo a la moneda peruana a través de la balanza comercial. En cuanto a los niveles técnicos de negociación, el mercado mantiene un soporte cercano entre S/3,3400 y S/3,3420.

Temas Relacionados

dólar en PerúTipo de cambioBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

La entrenadora de Deportivo Géminis publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a las declaraciones de su excompañera de la selección peruana, quien solicitó que las deportistas nacionales reciban el tratamiento médico de Lionel Messi

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

La empresa constructora obtuvo una medida cautelar que el Juzgado aceptó, ordenando llevar adelante las acciones necesarias para convocar, tramitar y desarrollar una nueva Junta de Acreedores en la ‘U’

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

La herramienta digital del Jurado Nacional de Elecciones facilita el acceso al listado oficial de postulantes municipales y regionales. Conoce paso a paso

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Primer concurso quedó desierto. De momento, el cronograma del nuevo procedimiento no contempla una fecha estimada en la que se conocería al sucesor de Piero Corvetto

JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Jaime Villanueva en la cuerda floja: Las razones por las que Fiscalía quiere descartar su colaboración eficaz

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos?

Juntos por el Perú impulsa interpelación contra el ministro de Energía y Minas por el incremento del precio de los combustibles

ENTRETENIMIENTO

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Santiago Cisneros debuta en un K-drama y se convierte en el primer peruano en actuar en una producción coreana

Magaly Medina cuestiona a Mario Hart por bromear con el 50/50 tras desmentir a Korina Rivadeneira: “No había necesidad”

Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Carolina Braedt y Javier Millership se casaron por religioso en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la lujosa boda?

DEPORTES

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

Christian Cueva hizo inesperado pedido al Mano Menezes sobre su regreso a la selección peruana para duelos con Estados Unidos y México

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

Pedro García alucinó con el nivel de Christian Cueva en Sport Boys, pero rechazó su posible regreso a la selección peruana: “Es un delirio”