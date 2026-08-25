Tras muerte de escolar, PNP anuncia que intervendrá a menores que estén en las calles desde las 7:30 de la noche

La Policía Nacional del Perú en Junín informó que los escolares encontrados en las calles desde las 7:30 p. m. serán trasladados a la comisaría más cercana, con el objetivo de protegerlos y ubicar a sus padres o tutores.

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El jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero Cisneros, anunció el último martes que los agentes intervendrán a los menores de edad que sean encontrados en las calles a partir de las 7:30 de la noche en la ciudad de Huancayo y se comunicarán con sus padres. La medida fue anunciada luego de la protesta de familias del colegio Santa Isabel, tras la muerte de un adolescente de 13 años apuñalado por otro menor.

Durante el diálogo con los padres de familia, quienes exigieron mayor patrullaje en las zonas donde se registrarían enfrentamientos entre menores, el general cuestionó que escolares permanezcan en la vía pública después de culminar sus clases.

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“Siete y media de la noche ha sucedido los hechos”, señaló Calero al referirse al horario en que ocurrió el ataque que terminó con la vida del menor.

PNP anuncia intervención de menores durante la noche

Calero sostuvo que los agentes deberán intervenir a los menores que encuentren en las calles durante la noche y contactar a sus familiares. El anuncio se produjo mientras los padres reclamaban que la Policía incremente su presencia en los puntos donde, según denunciaron, suelen reunirse grupos de adolescentes.

El jefe policial también dirigió un mensaje a los padres de familia y les pidió asumir la responsabilidad sobre el desplazamiento de sus hijos después de la jornada escolar.

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Un menos es golpeado y hostigado por un grupo de compañeros de colegio | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Durante su intervención, recordó que el adolescente fallecido habría salido del colegio alrededor de las 6:45 p. m., mientras que el ataque ocurrió aproximadamente una hora después.

“¿Qué hace escolar andando?”, cuestionó el general ante los padres y ciudadanos que participaron en la protesta.

La medida anunciada busca que los agentes puedan identificar a los menores que permanezcan en la vía pública durante la noche, determinar dónde viven y comunicarse con sus familiares.

PNP investiga a responsables de la muerte de un menor

El general Calero también lanzó una advertencia a los padres de los menores que puedan estar involucrados en actos de violencia.

“Padre de familia, ¿quiere ser responsable? ¿No quieres que esta gente vaya a tu casa? Mejor trae a tu hijo y ponlo a disposición de la justicia”, manifestó.

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El jefe policial añadió que, si los padres no colaboran con la ubicación de los posibles involucrados, los agentes acudirán a sus viviendas. “Voy a ir a tu casa y te lo voy a traer”, afirmó.

Calero informó que la Policía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque. Según indicó, los agentes revisarán las cámaras de seguridad de la zona y recibirán el celular de la madre del menor como parte de la investigación.

Asimismo, señaló que Elsa Quispe Palomino, madre del adolescente, se encontraba declarando ante las autoridades con presencia del fiscal.

“Estamos recibiendo el celular. Vamos a ver todas las cámaras”, indicó.

La Policía también busca establecer cuál fue la ruta que siguió el adolescente antes de ser atacado y determinar quiénes participaron en el enfrentamiento.

125 casos de violencia escolar en Huancayo

El anuncio de la Policía ocurre en un contexto de preocupación por la violencia escolar en la provincia. El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos, informó que durante 2026 se han reportado 125 casos de violencia escolar.

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El funcionario señaló que se han desarrollado acciones preventivas con docentes y familias, pero consideró necesario reforzar el acompañamiento de los padres fuera del horario escolar.

Los padres también alertaron sobre la existencia de grupos en redes sociales que, según denunciaron, serían utilizados para incentivar enfrentamientos y actos violentos entre adolescentes. Esta versión tendrá que ser corroborada por las autoridades.