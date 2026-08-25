¿Plaza angular? Fondos y fibras captan el apetito de inversionistas chilenos y colombianos en Perú

La integración regional de bolsas avanza hacia una conexión más estrecha entre Chile, Colombia y Perú.

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El mercado de capitales peruano experimenta en 2026 un impulso sostenido por el interés de inversionistas extranjeros, en particular de Chile y Colombia.

La llegada de estos capitales ha posicionado a Perú como un punto clave para quienes buscan alternativas en fondos alternativos, empresas de alta liquidez y fideicomisos de titulización conocidos como fibras.

Capital extranjero dinamiza el mercado peruano

Según explicó André Quevedo, gerente general de Grupo Coril SAB, la compañía “alcanzó en julio pasado la primera posición de negociación bursátil, con más del 20% de participación en el mercado bursátil peruano”.

Durante el primer semestre de 2026, Grupo Coril SAB gestionó más de 8.000 millones de soles en activos, lo que representa un crecimiento superior al 25% frente al año anterior.

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El mercado de capitales de Perú atraviesa en 2026 un ciclo de impulso por la entrada de capitales extranjeros desde Chile y Colombia. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Uno de los factores que explica este fenómeno es la integración regional a través de la plataforma NUAM, que avanza hacia una mayor conexión entre los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú.

“Vemos con bastante importancia el hecho de que la región va a llegar pronto a una integración de los mercados de bolsas de Chile, Colombia y Perú, lo cual es una oportunidad muy interesante para más inversionistas y, sobre todo, para quienes quieren invertir en diferentes activos en la región”, dijo para Infobae.

Respecto al interés de los inversionistas chilenos, Quevedo destacó que, actualmente, “están muy enfocados en activos financieros alternativos, fondos de inversión listados en bolsa y en las principales empresas o, idealmente, en empresas que cotizan en bolsa de alta liquidez”.

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“Nos ha sorprendido también el interés de Colombia en invertir en fideicomisos de titulización que cotizan en bolsa, como las fibras que actualmente existen en Perú”, agregó el especialista.

Perú refuerza su posición como destino de inversión en fondos alternativos, acciones de alta liquidez y fideicomisos de titulización como las fibras.

Fuerte incremento en demanda de inversión local

El flujo de inversiones extranjeras no solo ha fortalecido el mercado bursátil, sino que también ha permitido canalizar recursos hacia empresas locales peruanas. “En este primer año hemos traído más de 100 millones de soles en inversiones para financiar empresas peruanas”, indicó Quevedo.

La digitalización y la innovación tecnológica han sido piezas centrales en este proceso. La aplicación Bolsap de Grupo Coril SAB ya cuenta con más de 7.000 clientes activos.

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Sobre el avance tecnológico, Quevedo comentó que “hace más de cuatro meses estamos utilizando IA en nuestras operaciones, tanto para actividades internas como para algunos servicios de atención”.

Grupo Coril SAB gestionó más de 8.000 millones de soles en activos en el primer semestre de 2026 y creció más del 25% interanual.

El dinamismo en el mercado local también se refleja en la demanda interna. “La demanda de servicios de inversión por parte de personas ha incrementado en los últimos tres meses casi un 25% en nuevas cuentas y solicitudes de portafolios de inversión”, detalló el gerente general.

De cara a lo que resta de 2026 y hacia 2027, la expectativa sigue siendo positiva para el sector. “Vemos buenas proyecciones para el siguiente semestre. Lo que haremos es mantenernos y buscar otros sectores donde haya mayor demanda de inversión”, proyectó Quevedo.

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La estrategia de Grupo Coril SAB contempla seguir fortaleciendo la inclusión financiera, ampliar la oferta tecnológica y consolidar la atracción de capital extranjero como motores para el desarrollo futuro del mercado bursátil peruano.