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Magaly Medina cuestiona a Mario Hart por bromear con el 50/50 tras desmentir a Korina Rivadeneira: “No había necesidad”

La periodista cuestionó al piloto por la actitud que tomó luego de dar detalles de su separación de la madre de sus hijos

La conductora de 'Magaly TV La Firme' criticó a Mario Hart que 'malogró todo' lo que había logrado construir con su defensa al recurrir a la burla. Según Medina, el uso de la ironía y el sarcasmo no fue la estrategia adecuada para la seriedad del tema.
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La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó de manera directa la actitud que tomó Mario Hart luego de que Korina Rivadeneira expusiera detalles sobre la dinámica económica que ambos mantenían durante su relación. A través de su programa, la periodista resaltó que el piloto, en un primer momento, había respondido con respeto a las declaraciones de su expareja. No obstante, la situación cambió tras la publicación de un adelanto musical que hacía alusión a la polémica distribución de gastos.

Según la presentadora, Hart evitó descalificar públicamente a la madre de sus hijos cuando abordó el tema por primera vez. Medina reconoció que esa respuesta mostró una postura prudente y considerada, donde el piloto se refirió a Rivadeneira sin recurrir a ataques ni descalificaciones. Sin embargo, el lanzamiento de la canción ‘50/50’ marcó un giro en la narrativa.

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La pieza musical presentada por Hart, que hacía referencia al reparto de gastos mencionado por Rivadeneira, fue interpretada por Medina como innecesaria.

Pantalla dividida con Magaly Medina sentada a la izquierda y Mario Hart usando auriculares frente a un micrófono a la derecha
Magaly Medina aborda en su programa las declaraciones que Mario Hart realizó durante una entrevista acerca de Korina Rivadeneira.
“Innecesario, ya no, la burla ya no. Si hubiera tenido un productor pensante, porque a veces la gente piensa que la ‘chacota’ es lo único que es buen arma para defenderse. No es así. Hay momentos en que la chacota tiene que ser dejada de lado porque hay temas que así lo ameritan”, señaló la conductora en su espacio televisivo.

Para Magaly Medina, el recurso del humor afectó la imagen que Hart había conseguido proyectar con sus primeras declaraciones. La periodista consideró que la controversia pudo cerrarse sin recurrir a burlas ni ironías. “Toda esa caballerosidad que mostró se fue al traste al final, no había necesidad de la burla, ya no había necesidad de hacer la cancioncita burlona. Él hubiera cerrado caballerosamente, dignamente, bien puesto, bien hablado, pero ya con la cancioncita estúpida de 50/50, malogró todo aquello que él había logrado hacer”, expresó durante la transmisión.

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La presentadora también trazó una diferencia clara entre los temas que pueden tratarse con humor y aquellos que requieren mayor seriedad, especialmente cuando involucran cuestiones familiares. Consideró que el conflicto entre Mario Hart y Korina Rivadeneira debía manejarse con cautela y respeto.

Magaly Medina viste un vestido negro y apoya sus manos sobre un escritorio con papeles en un set de televisión
La conductora Magaly Medina comenta en su programa emitido por el canal ATV las declaraciones recientes de Mario Hart.

“Hay situaciones que requieren cierta dosis de ironía, cierta dosis de ser mordaces, pero hay temas con los que uno no debe jugar. No sé de quién fue la malhadada idea, no cerró bien esa defensa que él hizo”, agregó Medina, subrayando la importancia de mantener la seriedad en temas personales y familiares.

A pesar de sus críticas, la conductora reconoció que valoró la forma en que Hart enfrentó la polémica en su primera respuesta. “A mí me pareció que todo lo hizo bien, poniendo los puntos sobre las íes y sobre todo con delicadeza, sin ofender a la madre de sus hijos, sin hablar mal de ella, hablando con mucho amor, reconociendo algunos errores en la relación y de pronto...”, manifestó la periodista.

Mario Hart negó exigirle 50/50 a Korina Rivadeneira

En el contexto de las recientes declaraciones, Mario Hart se pronunció sobre los acuerdos económicos que mantuvo con Korina Rivadeneira durante su relación. Durante su intervención en un podcast, el piloto relató cómo fue el inicio de su vínculo con la modelo venezolana y destacó su independencia.

Mario Hart aborda la controversia sobre los gastos compartidos con Korina Rivadeneira. Hart niega haber exigido aportes económicos del 50%, incluso durante el embarazo y la pandemia, afirmando que la decisión de dividir los gastos fue un acuerdo mutuo. Se menciona la creación de un reality show para generar ingresos tras el nacimiento de su hija.

“Cuando conozco a Korina, una de las cosas que más me llamó la atención de ella, además de su físico, es que era una mujer independiente, una mujer que se podía valer por sí misma, que salió de su país a una muy temprana edad a enfrentarse al mundo con mucho valor y que decidió llegar a Perú para hacer una nueva vida. Ella trabajaba, se ganaba lo suyo, no necesitaba de regalitos, de nadie para vivir, eso lo valoro mucho”, afirmó Hart en el espacio digital.

Refiriéndose a la convivencia, Hart narró que ambos vivieron en un departamento pequeño en Surco y que, tras la llegada de su primer hijo, optaron por mudarse a un lugar más grande. Ese cambio, mencionó, trajo consigo nuevos acuerdos familiares: “Cuando ella queda embarazada decidimos mudarnos a un depa más grande y tratar de tener un mejor estilo de vida y para eso, ya como familia, es que decidimos de alguna manera compartir gastos. Nunca hubo una exigencia como tal desde mí hacia ella, eso fue en un inicio voluntario”, explicó el piloto.

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