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Temblor en Perú EN VIVO HOY martes 25 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Conoce los detalles oficiales del IGP sobre los movimientos telúricos reportados en el territorio peruano este 25 de agosto de 2026. Información actualizada sobre magnitud, zonas de percepción y medidas de seguridad

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La vigilancia de la actividad sísmica en el Perú continúa de manera ininterrumpida este martes 25 de agosto. A través de la Red Sísmica Nacional, las entidades técnicas monitorean en tiempo real la interacción de las placas tectónicas y las fallas geológicas locales para emitir reportes precisos sobre cualquier movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país.

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y reforzar la cultura preventiva es esencial para mitigar riesgos en el entorno familiar, laboral y comunitario. A continuación, revise los datos actualizados, conceptos sismológicos clave y recomendaciones de Defensa Civil e Indeci para actuar con seguridad frente a los eventos del día.

12:16 hsHoy

Monitoreo del CENSIS en tiempo real

Mapa global que muestra Norteamérica, Sudamérica y África, con líneas rojas de placas tectónicas y círculos amarillos y blancos que marcan eventos sísmicos
Un mapa de Sudamérica indica los sismos superiores a 4.5 grados registrados, mostrando que Perú concentró tres de los cuatro eventos del 7 al 14 de agosto. (USGS)

El Centro Sísmico Nacional (CENSIS), administrado por el IGP, opera de forma ininterrumpida para procesar la información de la Red Sísmica Nacional. Durante este martes 25 de agosto, el equipo de especialistas analiza de inmediato las señales captadas por acelerómetros y sismómetros distribuidos en todo el territorio.

Cada reporte oficial emitido por el CENSIS detalla la magnitud, profundidad focal y epicentro, además de calcular la intensidad estimada en las localidades cercanas. Consultar estas actualizaciones en tiempo real permite conocer con precisión técnica el alcance de los sismos en Perú hoy.

12:16 hsHoy

Profundidad focal: sismos superficiales vs. profundos

Imagen MOPWDENZOBEXFEW3DSJ6BEKLGM

La profundidad del hipocentro determina en gran medida el impacto y la destructividad del movimiento en la superficie. Los sismos superficiales (con profundidades menores a 60 kilómetros) suelen concentrar una mayor aceleración del suelo en el epicentro, lo que incrementa el riesgo de colapsos estructurales.

Por el contrario, los sismos de profundidad intermedia o profunda (que pueden originarse a más de 300 kilómetros en la placa subducida) disipan su energía en un trayecto más largo. Aunque estos últimos se perciben en áreas geográficas mucho más extensas, su capacidad de provocar daños severos suele ser significativamente menor.

12:15 hsHoy

Protocolo de seguridad en edificios multifamiliares

Mochila roja abierta sobre una mesa de madera con agua, radio, linterna, botiquín, mascarillas, alimentos, manta y documentos.
Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa reúne los elementos esenciales de sobrevivencia recomendados para afrontar sismos o desastres en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En inmuebles de varios niveles o torres de departamentos, la evacuación inmediata hacia la calle durante el movimiento resulta desaconsejada y peligrosa. La directiva técnica exige replegarse hacia las zonas seguras internas de la vivienda (intersección de vigas y columnas) hasta que el sismo concluya.

Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar los ascensores durante un sismo, ya que los cortes de fluido eléctrico o la deformación de las guías metálicas pueden provocar atrapamientos. Una vez finalizada la sacudida, el descenso por las escaleras de emergencia debe realizarse en fila, sujetándose del pasamanos y sin portar objetos voluminosos.

12:15 hsHoy

Riesgo de incendios post-sismo

Mapa del litoral sur de Lima, Perú, muestra epicentro de sismo 5.8 y profundidad de 45 km. Incluye lupa, cámara, grabadora, compás y gráfico de sismógrafo.
Un mapa conceptual ilustra el epicentro de un sismo de 5.8 y su profundidad de 45 kilómetros en el litoral sur de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, los incendios urbanos posteriores al sismo representan una de las principales causas de pérdidas materiales y humanas tras un terremoto. El colapso de muros puede fracturar tuberías de gas y derribar cables de alta tensión, generando chispas en presencia de materiales inflamables.

Tras un movimiento telúrico fuerte, la primera acción preventiva en el inmueble debe ser el corte del suministro de gas y la desconexión de la llave general del tablero eléctrico. Solo se deben utilizar linternas a batería para iluminar los ambientes, evitando encender fósforos, velas o encendedores hasta descartar cualquier fuga de combustible.

12:15 hsHoy

El triángulo de la vida: precisión técnica

Mapa geográfico de Lima, Perú, con esfera roja y círculos que marcan un epicentro, y una tarjeta con el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico de la región de Lima, Perú, muestra el epicentro de un sismo cerca de Lurín con líneas que indican la propagación de las ondas sísmicas, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teoría conocida como el “triángulo de la vida” suele compartirse ampliamente en redes, pero los organismos de protección civil internacionales y el Indeci recomiendan priorizar el protocolo universal: Agacharse, Cubrirse y Sujetarse. Este método busca proteger directamente la cabeza y los órganos vitales ante el desprendimiento de cielo raso, luminarias o vidrios.

En estructuras de concreto sismorresistentes, colocarse debajo de una mesa resistente o junto a un elemento estructural rígido ofrece mayor protección que tenderse en el suelo descubierto. La prioridad ante cualquier evento es evitar el impacto de objetos que caen, que constituyen la principal causa de lesiones leves y moderadas.

12:15 hsHoy

Atención y contención emocional ante réplicas

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Las réplicas sísmicas son eventos naturales que ocurren tras la fractura principal de la corteza, mientras las placas tectónicas reajustan su posición de equilibrio. Estas sacudidas secundarias pueden presentarse horas, días o semanas después, generando cuadros de ansiedad y estrés postraumático en la población.

Mantener la calma y transmitir serenidad a niños y personas vulnerables resulta vital para evitar conductas de pánico descontroladas que deriven en tropiezos o estampidas. Informarse únicamente por canales oficiales del Estado evita la propagación de rumores alarmistas que deterioran la salud mental colectiva.

12:14 hsHoy

Medidas de seguridad en centros de trabajo

Vista aérea de una calle con un gran grupo de personas en la vía y aceras, varios coches y motocicletas aparcados y detenidos, y edificios
Trabajadores de oficinas y locales comerciales de Miraflores, Lima, evacúan a la calle durante el Simulacro Nacional Multipeligro, mientras vehículos detienen su marcha. (Infobae / Valeria Mendoza)

En entornos corporativos y plantas industriales, la actuación ante sismos recae directamente en las brigadas de emergencia de seguridad y salud en el trabajo. Estos equipos capacitados son responsables de dirigir la evacuación ordenada hacia los puntos de reunión externos previamente delimitados.

Las empresas deben verificar de forma periódica que las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentren totalmente libres de cajas, muebles o mercadería. Asimismo, todo el personal debe conocer la ubicación exacta de los pulsadores de alarma, extintores y camillas de rescate dentro de sus respectivas instalaciones.

12:14 hsHoy

Números de emergencia en el Perú

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un mapa de Perú y datos sísmicos en pantalla; al fondo, una mochila, botiquín, agua, radio y latas
Una persona monitorea un sismo en Perú a través de una aplicación móvil que muestra su epicentro y magnitud, junto a un kit de emergencia con mochila, botiquín y suministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un evento sísmico de magnitud considerable, la rapidez en la solicitud de auxilio médico o rescate depende de memorizar los canales de atención rápida del Estado. Las líneas de auxilio deben utilizarse con estricta responsabilidad para no saturar a los operadores de guardia:

  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116 (rescate, amagos de incendio y accidentes).
  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105 (orden público y auxilio ciudadano).
  • Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 (emergencias médicas y ambulancias).
  • Defensa Civil (Indeci): 115 (coordinación de emergencias y desastres).
12:14 hsHoy

Interacción de placas y fallas geológicas locales

Mapa en relieve de Perú sobre superficie oscura. Se observa un punto brillante con círculos concéntricos de luz roja en la costa oeste
Un mapa en relieve de Perú ilustra la actividad sísmica con un epicentro localizado en la costa occidental del país y círculos concéntricos de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la subducción de la placa de Nazca genera la mayoría de los sismos costeros, el interior del país alberga activas fallas geológicas corticales. Sistemas como las fallas de Tambomachay en Cusco, Huaytapallana en Junín o Quiches en Áncash pueden originar sismos locales destructivos a poca profundidad.

El estudio continuo de estas fallas por parte de los geólogos del IGP permite actualizar el mapa de zonificación sísmica del Reglamento Nacional de Edificaciones. Construir respetando estas normas técnicas garantiza que las viviendas absorban y disipen la energía sin llegar al colapso total.

12:13 hsHoy

Organización vecinal y brigadas comunitarias

Dos hombres observan pantallas gigantes con datos técnicos de un reporte sísmico, sismogramas y un mapa de Perú.
Técnicos del Centro Nacional de Información Sísmica monitorean un sismo de magnitud 4,4 registrado frente a las costas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia de una comunidad frente a desastres naturales depende de la organización vecinal previa. Tras un evento de gran escala, los servicios formales de rescate pueden demorar en llegar debido al bloqueo de vías, por lo que la primera respuesta la ejercen los propios vecinos de la cuadra o urbanización.

Conformar comités locales de defensa civil permite censar previamente a vecinos con movilidad reducida, identificar médicos o enfermeros residentes en la zona y designar responsables para el manejo de llaves de parques o losas deportivas designadas como zonas de concentración comunitaria.

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