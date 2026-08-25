Temblor en Perú EN VIVO HOY martes 25 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La vigilancia de la actividad sísmica en el Perú continúa de manera ininterrumpida este martes 25 de agosto. A través de la Red Sísmica Nacional, las entidades técnicas monitorean en tiempo real la interacción de las placas tectónicas y las fallas geológicas locales para emitir reportes precisos sobre cualquier movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país.

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y reforzar la cultura preventiva es esencial para mitigar riesgos en el entorno familiar, laboral y comunitario. A continuación, revise los datos actualizados, conceptos sismológicos clave y recomendaciones de Defensa Civil e Indeci para actuar con seguridad frente a los eventos del día.