Santiago Cisneros debuta en un K-drama y se convierte en el primer peruano en actuar en una producción coreana

El actor peruano Santiago Cisneros sonríe tras ser seleccionado para participar en una producción dramática de Corea del Sur.

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Santiago Cisneros, modelo, cantante y creador de contenido nacido en Perú, ha logrado un hito histórico al ser seleccionado para actuar en un K-drama, las populares series televisivas de Corea del Sur. Esta noticia, que compartió en sus redes sociales, lo posiciona como el primer peruano en formar parte de una producción coreana, algo inédito para el talento latinoamericano en la industria del entretenimiento asiático.

El anuncio llega apenas unos meses después de que Cisneros lanzara su primer sencillo musical, “DDASHI”, junto al artista surcoreano SCRIPTA. Ahora, el artista peruano agrega un nuevo capítulo a su carrera al sumarse como actor a una serie producida en Corea del Sur. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por su comunidad de seguidores como por quienes siguen el avance de los latinos en mercados internacionales.

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El propio modelo relató detalles del proceso que lo llevó a conseguir el papel. Según contó, todo comenzó de manera inesperada, cuando una amiga cercana le pidió que la acompañara a una audición. Cisneros aceptó, sin saber que se trataba de un casting para un K-drama.

El influencer Santiago Cisneros reacciona a la noticia de su papel en un K-drama. En las imágenes, el hombre expresa sorpresa y alegría al anunciar que será el primer actor peruano en participar en una producción coreana. El video documenta su reacción inicial y agradecimiento a sus seguidores. Esta producción es un anuncio personal difundido en redes sociales.

“Llegué y resultó que era un K-drama”, explicó. Al llegar, descubrió que el director del proyecto era Han Hee, realizador conocido en la industria por su trabajo en series como “Empress Ki” y “Dr. Jin”, lo que sumó un elemento de sorpresa a la experiencia.

Durante el casting, el actor peruano tuvo que interpretar una escena en la que su personaje sentía celos al ver a su novia con otro hombre. La naturalidad de su actuación llamó la atención del director, quien le preguntó si había vivido algo similar en su vida por la autenticidad que transmitió. El desafío fue aún mayor cuando le solicitaron repetir la escena en coreano.

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“Yo no sé hablar coreano. Les dije y me dijeron: ‘No importa, actúa como si estuvieras hablando coreano con las palabras que te sepas’”, relató. Aunque pensó que no había sido suficiente, el director le comunicó que había pasado a la siguiente etapa del proceso. “‘Santiago, pasaste a la siguiente etapa’. Y yo me emocioné mucho”, recordó Cisneros.

El perfil oficial de Instagram de Santiago Cisneros detalla información de su trabajo artístico y su residencia en Seúl.

La buena noticia de quedar seleccionado

Después de varias semanas de espera, Santiago Cisneros recibió la confirmación que esperaba. En un video publicado en sus redes sociales, mostró el momento exacto en que su representante le informó la decisión: “Obtuviste el papel en el K-drama”. La reacción del modelo fue inmediata y emotiva. “Estoy muy emocionado y daré lo mejor de mí. Daré el 100 %”, aseguró, consciente de la responsabilidad que representa este logro.

El artista peruano compartió que, aunque la oportunidad lo llena de ilusión, también sintió temor por el reto profesional y personal que implica. “¿Cómo puedes tener miedo si es el sueño de muchísimas personas?”, reflexionó. En ese momento, decidió llamar a su madre en Perú para contarle la noticia. Primero bromeó diciendo que lo habían rechazado, pero luego le reveló la verdad. La emoción de su madre fue evidente, celebrando a la distancia el éxito de su hijo en Corea del Sur.

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El actor peruano Santiago Cisneros posa durante una sesión fotográfica tras confirmarse su participación en una producción de televisión surcoreana.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál será la serie ni el papel específico que interpretará Cisneros. Lo cierto es que su elección marca un precedente para la representación latina en la televisión coreana y abre nuevas oportunidades para otros artistas peruanos e hispanos en Asia. La historia de Santiago Cisneros evidencia que la perseverancia y la apertura a nuevos desafíos pueden llevar a romper fronteras en la industria del entretenimiento global.