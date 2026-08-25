Christian Cueva hizo inesperado pedido al Mano Menezes sobre su regreso a la selección peruana para duelos con Estados Unidos y México

Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna. (Difusión)

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El buen momento que vive Christian Cueva en Sport Boys volvió a tener todos los reflectores encima. El mediocampista se refirió a su presente futbolístico y también salió a defender la postura de que apuntan que no hay futuro en la selección peruana.

‘Aladino’ destacó la presencia de jóvenes talentos que, según su mirada, merecen una oportunidad y demuestran condiciones para integrarse al equipo nacional. Piero Quispe, Piero Cari, y Jostin Alarcón fueron destacados por el volante.

¿Qué le pidió Christan Cueva a Mano Menezes para la próxima convocatoria de Perú?

La selección peruana se alista para volver por la fecha FIFA de septiembre, donde se enfrentará a Estados Unidos y México en el país estadounidense. Hay mucha expectativa por conocer la lista de convocados, donde el Mano Menezes prepara sorpresas e inesperados regresos.

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Dentro de las vueltas, estaría Christian Cueva, y eso emociona lo emociona porque siempre mostró su deseo de ponerse otra vez la camiseta ‘blanquirroja’. Sin embargo, es consciente que también existe la posibilidad que no sea llamado, por ello decidió hacer un inesperado pedido al DT.

“Piero Cari es muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador. Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan, no entiendes. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano. Si no me convoca hermano Meneses, que me lleve aunque sea para avivar a estos huevones”, comentó ‘Aladino’ en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

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'Aladino' mostró su deseo de volver a la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA de septiembre. (Fútbol Satélite)

Las 5 sorpresas de Perú en la convocatoria de Mano Menezes

El ambiente alrededor de la selección peruana se ha llenado de expectativa ante la inminente publicación de la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. Diversas versiones apuntan a que el técnico Mano Menezes prepara varias novedades, con el objetivo de refrescar el plantel y premiar el rendimiento de figuras destacadas en la Liga 1.

Según información difundida en el programa de L1 Max por Gustavo Peralta, el entrenador presentará cinco sorpresas en la convocatoria. Entre los nombres mencionados se encuentra Alejandro Hohberg, extremo de Cienciano, quien atraviesa un gran momento y era uno de los futbolistas más solicitados por los aficionados.

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Junto a Hohberg, figuran en la lista Anderson Santamaría, Gerson Barreto, Beto Da Silva y Oslimg Mora. Con estos posibles llamados, Menezes busca combinar la experiencia con el impulso de quienes han sobresalido en sus equipos durante la presente temporada.

Se conoció las novedades de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos y México. (L1 Max)

¿Cuándo juega Perú con Estados Unidos y México?

La selección de Perú tiene agendados varios amistosos internacionales en el segundo semestre de 2026, como parte de su preparación para el Mundial. Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico analizar el desempeño grupal frente a selecciones que han tenido presencia reciente en la Copa del Mundo, lo que eleva la exigencia de cada compromiso.

El debut en esta gira será el 26 de septiembre en Orlando, donde Perú se medirá ante Estados Unidos. Este partido representa una prueba relevante para evaluar el funcionamiento colectivo, dado que el rival es uno de los conjuntos más competitivos de la región y habitual protagonista en torneos internacionales.

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La agenda de la ‘blanquirroja’ previa a las Eliminatorias 2030, seguirá con un duelo frente a México en Nueva York el 29 del mismo mes, ambos ante equipos con reciente experiencia mundialista.

La selección peruana sostendrá cuatro amistosos en la próxima fecha FIFA 2026.