“Guerra de cárteles” en la selva peruana: grupos armados se enfrentan por el oro y reportan al menos tres muertos

La Pampa, en Madre de Dios, enfrenta desde el lunes un choque entre dos organizaciones criminales por el control del oro ilegal. (Europa Press)

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Desde la madrugada del lunes, La Pampa, en la región de Madre de Dios, ubicada en la selva peruana, es escenario de un enfrentamiento de alta intensidad entre dos organizaciones criminales que buscan controlar el negocio del oro ilegal.

La periodista de investigación Karla Ramírez documentó en sus redes sociales que, hasta el momento, se han registrado al menos tres personas fallecidas por los choques armados, aunque la cifra podría aumentar.

Ambos bandos utilizan armamento militar y tecnología de guerra. Según los videos difundidos por la periodista, se emplean fusiles AKM, granadas y drones con dinamita, mientras los habitantes soportan el temor constante por los tiroteos. En una de las grabaciones exclusivas, se percibe la preocupación y el nerviosismo de los soldados apostados en una base militar, rodeados por la violencia.

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FOTO DE ARCHIVO: Vista de campamentos de minería ilegal de oro destruidos tras una operación policial en La Pampa, en la región amazónica meridional de Madre de Dios, Perú. 11 de agosto de 2015. REUTERS/Sebastian Castaneda

Desesperación y desconfianza

De acuerdo con Ramírez, la población local se encuentra desbordada, atrapada en medio del conflicto y sumida en la incertidumbre. Los testimonios recogidos por ella señalan que el Gobierno peruano lleva un mes sin implementar medidas efectivas frente al avance del crimen organizado en la zona. “La población ya ni siquiera tiene esperanza en el actual gobierno”, afirma en uno de sus reportes.

El miedo y la frustración han llevado a los habitantes a pedir ayuda internacional. La comunidad no solo enfrenta la minería ilegal y la contaminación ambiental, sino que también es víctima de chantajes, extorsión y el cobro de cupos por parte de las organizaciones criminales que controlan el territorio.

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Escalada del crimen

El conflicto entre las bandas vinculadas a los alias “Brian” y “Chili” ha escalado a niveles inéditos, con ataques que incluyen el uso de drones cargados con explosivos, una táctica que, según los reportes, evidencia el poder de fuego y la sofisticación de estos grupos criminales.

Las imágenes difundidas por la periodista muestran a civiles buscando refugio y a militares alertas ante el riesgo de incursiones directas en sus propias instalaciones.

La Marina peruana destruye una draga utilizada para la minería ilegal cerca del río Malinowski en la Reserva Nacional Tambopata, en Puerto Maldonado, Perú, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Frente a la falta de respuesta estatal, la población cuestiona quién ejerce realmente el control sobre La Pampa. “¿Quién está controlando hoy este territorio: el Estado o las organizaciones criminales?”, plantea la periodista en su reciente publicación, que ha captado la atención tanto de medios nacionales como internacionales.

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La Pampa es epicentro

La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en la Amazonía peruana. Según un informe del medio británico The Sun, organizaciones criminales y cárteles internacionales han desplazado sus operaciones a zonas como La Pampa, atraídos por el valor millonario del oro y la relativa facilidad para operar en áreas remotas y poco vigiladas

El periodista Julio César Talledo comentó: “Como si se tratara de una guerra de cárteles, en La Pampa (Madre de Dios) hay un enfrentamiento con armas de guerra entre grupos criminales por el control del negocio del oro ilegal. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú aún no intervienen. Hay varios muertos”.

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FOTO DE ARCHIVO. Militares peruanos vigilan un campamento de minería ilegal de oro para destruir maquinaria y equipos en Madre de Dios, Perú, 5 de marzo, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

Diversas estimaciones apuntan a que la minería ilegal en Perú movió más de 10.000 millones de dólares en 2025, superando incluso los ingresos de la exportación de drogas en el país. Los grupos criminales emplean la minería como vía para lavar dinero proveniente del narcotráfico, invirtiendo en maquinaria y financiando operaciones extractivas que luego nutren mercados internacionales legalizados.

La región de Madre de Dios concentra extensas áreas de selva que resultan difíciles de controlar por las fuerzas del orden. La ausencia de una presencia estatal efectiva y la corrupción han facilitado la obtención irregular de licencias y el desarrollo de un sofisticado sistema de explotación, procesamiento y comercialización del oro extraído ilegalmente.

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Además del impacto económico, la minería ilegal ha causado la destrucción de más de 940 hectáreas de la Reserva Tambopata en Madre de Dios, afectando ecosistemas clave y agravando la crisis social en la región.

PNP realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en Madre de Dios. (Foto: El Peruano)

Territorio bajo fuego

La pugna por el control del oro en La Pampa ha incrementado la violencia y la inseguridad para miles de familias. Las imágenes y testimonios reunidos por Karla Ramírez dan cuenta de una comunidad que, entre detonaciones y ráfagas de disparos, exige atención urgente de las autoridades y la comunidad internacional.

Mientras tanto, el oro continúa saliendo de la selva peruana a través de rutas clandestinas, alimentando una economía paralela que fortalece a las organizaciones criminales y debilita la capacidad del Estado para imponer el orden y garantizar la seguridad de la población, de acuerdo a la reflexión de los expertos.

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