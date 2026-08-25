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El Gobierno de Perú ordena utilizar un combustible más contaminante en sus regiones en el sur por la falta de petróleo

El Ministerio de Energía y Minas suspendió la obligación de mezclar biocombustibles en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios. Mayoristas y distribuidores también podrán operar sin stock mínimo de gasolinas y diésel

La suspensión de existencias mínimas de gasolinas, gasoholes Premium y Regular y diésel B5 regirá del 14 de agosto al 13 de septiembre. EFE/Yahya Arhab
La suspensión de existencias mínimas de gasolinas, gasoholes Premium y Regular y diésel B5 regirá del 14 de agosto al 13 de septiembre. EFE/Yahya Arhab
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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió una resolución que establece medidas transitorias de excepción para la obligación de mantener existencias de Gasolinas, Gasoholes Premium y Regular, y Diesel B5 a nivel nacional, así como para la realización de mezclas de biocombustibles y su comercialización en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios.

La decisión busca evitar el desabastecimiento de combustibles líquidos en todo el país, en un contexto de bloqueos viales, demoras logísticas y bajos inventarios reportados en varias regiones, según informó el propio ministerio.

Bajos inventarios generan medidas urgentes en el sector

Desde el 16 de agosto, el tramo Ático-Ocoña de la Panamericana Sur permanece bloqueado, lo que impide el transporte de biodiesel B100 y alcohol carburante hacia el terminal de Mollendo y la zona sur del Perú.

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A esto se suman las condiciones meteorológicas adversas y las restricciones en la transitabilidad de las vías terrestres en las regiones declaradas en emergencia. Los informes técnicos del MINEM revelaron niveles bajos de inventario de combustibles en diversas plantas y terminales de abastecimiento.

Además, la Refinería Talara enfrenta limitaciones en su producción, mientras que los buques importadores de combustibles registraron retrasos en su arribo.

Osinergmin - grifos
El bloqueo en el tramo Ático-Ocoña de la Panamericana Sur afectó el traslado de biodiésel B100 y alcohol carburante hacia Mollendo y el sur del Perú.

Cambios temporales en los requisitos de existencias y mezclas

La resolución se ampara en el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que otorga al Ministerio de Energía y Minas la facultad de dictar normas para garantizar el suministro interno.

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Asimismo, el Decreto Supremo Nº 001-2011-EM permite establecer medidas de excepción ante situaciones que amenacen la seguridad o el abastecimiento de hidrocarburos.

De acuerdo con la normativa vigente, los productores y distribuidores mayoristas deben mantener una existencia mínima de combustibles, equivalente a 15 días calendario del despacho promedio de los últimos seis meses.

La emergencia actual impide el cumplimiento de este requisito, según el análisis legal presentado por las direcciones técnicas del MINEM.

En Perú, los biocombustibles se producen principalmente a partir de caña de azúcar para el etanol y aceite de palma para el biodiésel, que luego se mezclan con gasolina y diésel respectivamente. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo
En Perú, los biocombustibles se producen principalmente a partir de caña de azúcar para el etanol y aceite de palma para el biodiésel, que luego se mezclan con gasolina y diésel respectivamente. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Se suspende la obligación de combustibles menos contaminantes

La Resolución Directoral N° 137-2026-MINEM/DGH, firmada por Alberto Agurto Saldaña, director general de Hidrocarburos, exceptúa a los productores y distribuidores mayoristas del cumplimiento de la obligación de existencias mínimas de gasolinas, gasoholes y diésel B5 en todo el territorio nacional.

Además, la medida suspende la obligación de realizar mezclas de biocombustibles en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios. En Perú, un biocombustible es aquel que resulta de la mezcla de combustibles fósiles tradicionales con componentes renovables de origen vegetal, como el etanol o el biodiésel.

Grifo estacion de servicio GLP gasolina diesel
La resolución de MINEM se sustenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Decreto Supremo Nº 001-2011-EM para garantizar el suministro interno.

Por ejemplo, el gasohol combina gasolina con etanol, mientras que el diésel B5 mezcla diésel con un 5% de biodiésel. Estas mezclas, llevadas a cabo en las propias plantas mayoristas, buscan disminuir el impacto ambiental del transporte.

Las excepciones tienen vigencia anticipada entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre para la obligación de existencias, y del 17 de agosto al 1 de septiembre para la mezcla de biocombustibles en los departamentos señalados.

Participación de Osinergmin y publicación oficial

El MINEM comunicó la resolución al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que implemente los controles necesarios en el marco de sus competencias.

La disposición fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del ministerio, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de decisiones.

La resolución establece un periodo de 15 días calendario para que productores y distribuidores mayoristas de combustibles regularicen su situación y cumplan nuevamente con los requisitos de existencias y mezclas de biocombustibles, una vez finalizados los plazos excepcionales.

El objetivo es que, superada la emergencia, se restablezcan las obligaciones habituales que rigen el mercado nacional de combustibles líquidos y biocombustibles.

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