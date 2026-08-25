Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

Elecciones Regionales y Municipales 2026: guía para identificar a los candidatos de tu distrito| Foto: Gemini IA

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Falta menos de dos menos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y muchos ciudadanos buscan conocer a los postulantes en sus respectivas jurisdicciones. Acceder al listado oficial de candidatos es fácil y lo puedes realizar para ejercer un voto consciente y fundamentado.

A través de una plataforma digital, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) facilita la consulta pública de los nombres y agrupaciones políticas que participan en los comicios. La herramienta digital del JNE ofrece un mecanismo sencillo y accesible para conocer a los candidatos a alcaldes y regidores en cada distrito.

La cédula de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no tendrá fotografías de los candidatos, solo símbolos de las organizaciones políticas. Visuales IA

¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

JNE ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para que cualquier persona pueda consultar el listado oficial de candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El sistema está diseñado para ser intuitivo y ofrece información detallada sobre los aspirantes a cargos municipales y sus equipos de regidores.

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Elecciones Regionales y Municipales 2026 gestionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Accede a la plataforma digital oficial de lasgestionada por el En la parte superior de la página principal, selecciona el apartado “CANDIDATOS”. Dentro de este menú encontrarás la opción para consultar la lista de municipalidades distritales. El sistema te permitirá elegir el departamento, la provincia y el distrito de tu interés a través de menús desplegables. Selecciona cada uno según tu ubicación. En el campo “organización política”, elige la opción “todos” para visualizar el listado completo de candidatos inscritos por cada agrupación política. Tras completar los filtros, el sistema mostrará el nombre de cada candidato a alcalde y de los regidores que integran las listas presentadas por cada organización política. Esta información está ordenada de forma clara para facilitar su consulta y comparación.

Paso a paso para saber quiénes postulan en tu distrito durante las Regionales y Municipales| Foto: JNE

La plataforma permite consultar no solo los nombres de los aspirantes principales, sino también la composición total de cada lista.

Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El proceso electoral cuenta con fechas clave establecidas por el JNE para el desarrollo y control de la inscripción de candidaturas y la ejecución del sufragio.

4 de septiembre: Se cumple el plazo final para que el JNE resuelva las apelaciones a las decisiones de los JEE relacionadas con tachas y exclusiones. Esto permite que las organizaciones políticas, si no están conformes con la resolución de primera instancia, presenten sus recursos y obtengan una respuesta definitiva antes de la publicación de las listas oficiales.

5 de septiembre: En esta fecha vence el plazo para que las candidaturas queden formalmente inscritas en el proceso electoral. Solo aquellas listas que hayan superado las etapas de revisión y apelación serán consideradas oficialmente habilitadas para participar en las elecciones.

3 de octubre: Hasta este día se pueden realizar exclusiones de candidaturas por situaciones jurídicas sobrevenidas. Si algún candidato incurre en alguna causal de exclusión, la autoridad electoral puede retirarlo de la lista antes de la jornada electoral.

4 de octubre: Se realiza el día de las elecciones. La ciudadanía acude a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales en todo el país, culminando así el proceso electoral.