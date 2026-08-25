¿Cuándo se conocerá mi local de votación para las Elecciones municipales y Regionales 2026?

Según la ONPE indicó que los locales de votación se ubicarán en el distrito indicado en el DNI de los ciudadanos a la fecha de cierre del padrón electoral

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A semanas del desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos aún no conocen en qué local deberán acercarse a emitir su voto y ante la duda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó una respuesta para los electores.

Según lo indica el organismo electoral, los votos serán emitidos en los locales ubicados en el distrito de cada votante según el número del DNI del elector al cierre del padrón. Aunque de momento no indicó cuándo será posible para los ciudadanos hacer la revisión del local exacto.

“En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, te corresponderá emitir tu voto en un local ubicado en el mismo distrito que figuraba en tu DNI al cierre del padrón electoral (7 de abril del 2026). Informaremos oportunamente la consulta de los locales de votación en cuanto esté disponible. Te recomendamos estar atenta a nuestras redes sociales y página web”

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¿Cómo se designan los locales de votación?

La ONPE definió el procedimiento para designar locales de votación en las ERM 2026 y advirtió que las instituciones que se nieguen a ceder instalaciones podrán recibir multas de entre S/ 275 mil y S/ 550 mil para garantizar el sufragio del 4 de octubre.

Según la ONPE indicó que los locales de votación se ubicarán en el distrito indicado en el DNI de los ciudadanos a la fecha de cierre del padrón electoral

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las sanciones previstas van de 50 a 100 Unidades Impositivas Tributarias, de acuerdo con el reglamento aprobado por la Resolución Jefatural N.° RJ-95-2026. Si una institución rechaza funcionar como centro de sufragio, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales puede levantar un acta de negación y, si corresponde, iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

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La selección de los locales estará a cargo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), que aplicarán una evaluación técnica sobre cada establecimiento antes de su designación. El organismo precisó que el procedimiento considera infraestructura, seguridad, aforo, accesibilidad para personas con discapacidad y ubicación geográfica.

Ese proceso seguirá un orden de prioridad. Primero se evaluarán universidades, institutos e instituciones educativas públicas y privadas; si esos espacios no alcanzan, se considerarán locales municipales y, en última instancia, otras entidades públicas o establecimientos que reúnan las condiciones necesarias.

El criterio de cercanía también forma parte de la evaluación. La entidad busca que los ciudadanos tengan un punto de sufragio lo más próximo posible a su domicilio, en condiciones que faciliten el acceso y el desarrollo ordenado de la jornada electoral.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Miembros de mesa recibirán S/ 165 si cumplen la capacitación

La ONPE también informó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Ese pago se entregará a quienes asuman efectivamente el cargo durante la jornada del 4 de octubre, según explicó el organismo a la Agencia Andina.

Además de la compensación monetaria, quienes completen el proceso de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. El beneficio se aplicará tanto a trabajadores del sector público como del privado.

La designación hecha por sorteo alcanzó a nueve ciudadanos por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Todos ellos deben presentarse al inicio de la jornada electoral para asegurar la instalación de la mesa y el inicio de la votación.

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Los miembros de mesa intervienen en cada tramo del proceso. Deben instalar la mesa, atender a los votantes, supervisar el acto de sufragio, cerrar la jornada, contar los votos y elaborar las actas electorales.