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JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Primer concurso quedó desierto. De momento, el cronograma del nuevo procedimiento no contempla una fecha estimada en la que se conocería al sucesor de Piero Corvetto

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) lanzó hoy martes 25 de agosto un segundo concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de que el primer proceso del año concluyera sin un nombramiento.

El proceso anterior terminó el 14 de julio sin que se pudiera designar a un titular. Carlos Loyola Escajadillo, único postulante que llegó a la etapa final de aquella convocatoria, pero no alcanzó el número de votos requerido por el Pleno de la JNJ para ser nombrado. Ante ello, se declaró desierto el concurso.

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La vacancia de la jefatura de la ONPE se originó en abril de este año, cuando Piero Corvetto presentó su renuncia al cargo tras los problemas logísticos y técnicos registrados durante las elecciones del 12 de abril. Las fallas incluyeron demoras en el despliegue del material electoral, denuncias de pérdida de actas y dificultades con dispositivos USB, principalmente en Lima Metropolitana. Desde entonces, Bernardo Pachas, gerente general del organismo, ejerce la jefatura de manera interina.

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE
Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

Nuevo proceso, mismas bases

El nuevo concurso mantiene la mismas bases del concurso anterior consistente en cuatro etapas de evaluación, todas de carácter eliminatorio. La evaluación de conocimientos representa el 25% de la calificación final, la revisión curricular y la evaluación del plan de trabajo aportan un 20% cada una, mientras que la entrevista personal tiene el mayor peso, con el 35% del puntaje total. En todas las etapas, el puntaje mínimo aprobatorio es de 70 sobre 100 puntos.

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Para postular, los interesados deben cumplir requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica de la ONPE. Estos son: ser peruano de nacimiento, tener entre 45 y 70 años, contar con título profesional o grado académico inscrito en la SUNEDU, y no haber pertenecido a una organización política ni haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos cuatro años.

Carlos Loyola, candidato para jefe de la ONPE, durante una intervención
Carlos Loyola no logró los votos necesarios para ser nombrado jefe de la ONPE.

Cronograma del concurso para elegir al jefe de la ONPE

  • Publicación de la convocatoria y bases: 25 de agosto de 2026
  • Pago por derechos de inscripción: Del 1 de septiembre hasta las 19:00 h del 7 de septiembre de 2026
  • Llenado de ficha de inscripción y presentación de documentos (extranet JNJ): Del 2 de septiembre hasta las 12:00 h (mediodía) del 8 de septiembre de 2026
  • Presentación de declaración jurada de intereses: Hasta las 23:59 h del 8 de septiembre de 2026
  • Presentación de certificado de discapacidad: Del 2 de septiembre hasta 3 días hábiles después de la publicación de resultados de recursos de reconsideración de la evaluación curricular
  • Calificación de requisitos de aptitud: Del 9 al 18 de septiembre de 2026
  • Subsanación de observaciones: 21 y 22 de septiembre de 2026
  • Publicación de postulantes aptos: 28 de septiembre de 2026

El resto del cronograma del concurso público, dice la JNJ, “se dará a conocer oportunamente”. Entre las etapas cuyas fechas deberán determinarse son la evaluación de conocimientos, la evaluación curricular, la evaluación del plan de trabajo y entrevista personal ante el Pleno de la institución.

Luego de ello, se publica el cuadro de méritos y el Pleno de la JNJ procederá a votar uno por uno a los candidatos que califiquen. Se requiere 5 votos para nombrar al jefe de la ONPE.

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