Perú ya registró cerca de 570 sismos en 2026: qué significa la cifra tras el fuerte movimiento de 7,2 en Ayacucho

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El sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto en Ayacucho volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica del Perú. El movimiento ocurrió a las 13:00 horas, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento fue percibido en varias regiones del centro y sur del país, incluida Lima. En Coracora alcanzó una intensidad de III-IV y, aunque los primeros reportes no daban cuenta de víctimas, sí se registraron daños estructurales en viviendas y deslizamientos. Las autoridades aún vienen realizando las evaluaciones en los centros poblados de Ayacucho.

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Tras el movimiento, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, dio un dato que permite dimensionar la actividad sísmica habitual del territorio: en lo que va de 2026, la institución ha reportado cerca de 570 sismos en el país.

“Hemos reportado cerca de 570 sismos de enero al día de hoy. Vamos a seguir reportando sismos”, señaló durante una entrevista con Latina Noticias. La cifra, aclaró, no debe interpretarse como una señal de que se aproxima un terremoto ni como evidencia de una situación fuera de lo normal.

¿Qué significan los cerca de 570 sismos reportados este año?

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de elevada actividad tectónica. En el territorio nacional, una de las principales fuentes de sismos es el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana.

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Por esa razón, los movimientos sísmicos forman parte de la dinámica geológica permanente del país. El IGP cuenta con una base instrumental que permite seguir esa actividad y plataformas como Perú Sísmico, donde los eventos pueden consultarse según su ubicación, fecha, magnitud y profundidad.

Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los sismos están ocurriendo donde siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo en el Perú”, sostuvo Tavera. Su explicación apunta también a una de las dudas que reaparece cada vez que se producen terremotos de gran magnitud en otros países: la cercanía temporal entre distintos eventos no significa necesariamente que estén relacionados.

El propio IGP recordó recientemente, tras los fuertes terremotos registrados en otros puntos de Sudamérica, que cada sismo debe analizarse según su ubicación, profundidad, magnitud y mecanismo tectónico. No existe una cadena automática por la cual un terremoto ocurrido en otro país anuncie uno próximo en Perú.

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De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué un sismo de 7,2 puede no causar daños graves?

La magnitud por sí sola no permite saber cuánto daño producirá un terremoto. En sus primeras declaraciones sobre el evento de Ayacucho, Tavera explicó que la profundidad de 108 kilómetros fue un elemento importante para entender por qué el movimiento pudo sentirse a gran distancia sin producir, de acuerdo con las primeras evaluaciones, un nivel de destrucción acorde con lo que podría sugerir únicamente la cifra 7,2.

La magnitud mide el tamaño del sismo y la energía liberada, mientras que sus efectos en superficie dependen de otros factores. Entre ellos están la profundidad del foco sísmico, la distancia de cada localidad al epicentro, las características del suelo y la vulnerabilidad de las edificaciones.

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“Los daños estructurales ocurren cuando los sismos generan altos niveles de sacudimiento del suelo”, explicó Tavera.

Por ello, un movimiento profundo puede propagarse y ser percibido en un área extensa, mientras que un evento de menor magnitud pero mucho más superficial y cercano a una ciudad puede generar sacudimientos intensos y mayores daños.

En Junín, el sismo de 5.1 causó severos daños estructurales debido a la poca profundidad del evento. (Gobierno Regional de Junín)

Los 570 sismos no permiten saber cuándo ocurrirá uno mayor

La recurrencia de movimientos tampoco permite establecer una cuenta regresiva hacia un terremoto. La ciencia puede identificar zonas donde existe acumulación de esfuerzos, estudiar antecedentes sísmicos y construir escenarios de riesgo, pero no puede determinar la fecha, hora y lugar exactos de un futuro sismo.

Tavera insistió en que la actividad registrada durante este año debe entenderse dentro de la condición sísmica permanente del Perú y no como una secuencia que permita anticipar qué ocurrirá después.

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El IGP informó que se registraron hasta la fecha 570 sismos en el Perú de mediana y gran magnitud. (Foto: X/Agencia Andina)

Esa distinción resulta especialmente relevante después de un evento de magnitud elevada como el registrado en Ayacucho, cuando suelen circular mensajes que relacionan sismos ocurridos en distintos lugares o presentan movimientos menores como supuestos precursores de un terremoto.

La recomendación del IGP se mantiene en otro terreno: preparación, evaluación de las viviendas y conocimiento de las zonas seguras, en lugar de intentar predecir un fenómeno cuya fecha no puede conocerse.

¿Qué pasa con el sistema de alerta sísmica del Perú?

El sismo de Ayacucho también volvió a poner sobre la mesa el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). El proyecto, desarrollado por el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), fue concebido principalmente para detectar eventos de magnitud igual o superior a 6,0 con origen frente a la costa y emitir una advertencia antes de que las ondas de mayor sacudimiento alcancen determinadas localidades.

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Su cobertura contempla los diez departamentos costeros del país —desde Tumbes hasta Tacna— y la provincia constitucional del Callao. Durante los simulacros nacionales de 2026, las sirenas vinculadas al SASPe también han formado parte de los mecanismos utilizados para representar el inicio de un movimiento sísmico.

Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre si un evento continental y profundo como el ocurrido este jueves en Ayacucho podría ser incorporado al sistema, Tavera señaló que esa posibilidad dependerá de las evaluaciones técnicas.

“Si vemos que podemos también dar la alerta para sismos de estas características, se van a ir sumando al servicio que se estaría generando”, indicó.

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El sismo de Coracora y los cerca de 570 movimientos reportados por el IGP durante 2026 dejan, por ahora, una conclusión concreta: la actividad sísmica continuará y su ocurrencia no puede predecirse. Frente a ello, Tavera insistió en reforzar la preparación de las familias y revisar las condiciones de las edificaciones para reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos.