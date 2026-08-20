Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú ya registró cerca de 570 sismos en 2026: qué significa la cifra tras el fuerte movimiento de 7,2 en Ayacucho

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la actividad sísmica registrada en el país es permanente y que la sucesión de movimientos no permite anticipar cuándo ni dónde ocurrirá uno de gran magnitud. El evento de este jueves tuvo una profundidad de 108 kilómetros

Perú sismos (Infobae)
(Infobae)
Guardar

El sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto en Ayacucho volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica del Perú. El movimiento ocurrió a las 13:00 horas, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento fue percibido en varias regiones del centro y sur del país, incluida Lima. En Coracora alcanzó una intensidad de III-IV y, aunque los primeros reportes no daban cuenta de víctimas, sí se registraron daños estructurales en viviendas y deslizamientos. Las autoridades aún vienen realizando las evaluaciones en los centros poblados de Ayacucho.

PUBLICIDAD

Tras el movimiento, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, dio un dato que permite dimensionar la actividad sísmica habitual del territorio: en lo que va de 2026, la institución ha reportado cerca de 570 sismos en el país.

“Hemos reportado cerca de 570 sismos de enero al día de hoy. Vamos a seguir reportando sismos”, señaló durante una entrevista con Latina Noticias. La cifra, aclaró, no debe interpretarse como una señal de que se aproxima un terremoto ni como evidencia de una situación fuera de lo normal.

Escombros y daños estructurales en viviendas de Coracora, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó la región.

¿Qué significan los cerca de 570 sismos reportados este año?

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de elevada actividad tectónica. En el territorio nacional, una de las principales fuentes de sismos es el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Por esa razón, los movimientos sísmicos forman parte de la dinámica geológica permanente del país. El IGP cuenta con una base instrumental que permite seguir esa actividad y plataformas como Perú Sísmico, donde los eventos pueden consultarse según su ubicación, fecha, magnitud y profundidad.

Imagen global del planeta Tierra mostrando continentes, océanos y una línea incandescente que traza el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los sismos están ocurriendo donde siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo en el Perú”, sostuvo Tavera. Su explicación apunta también a una de las dudas que reaparece cada vez que se producen terremotos de gran magnitud en otros países: la cercanía temporal entre distintos eventos no significa necesariamente que estén relacionados.

El propio IGP recordó recientemente, tras los fuertes terremotos registrados en otros puntos de Sudamérica, que cada sismo debe analizarse según su ubicación, profundidad, magnitud y mecanismo tectónico. No existe una cadena automática por la cual un terremoto ocurrido en otro país anuncie uno próximo en Perú.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué un sismo de 7,2 puede no causar daños graves?

La magnitud por sí sola no permite saber cuánto daño producirá un terremoto. En sus primeras declaraciones sobre el evento de Ayacucho, Tavera explicó que la profundidad de 108 kilómetros fue un elemento importante para entender por qué el movimiento pudo sentirse a gran distancia sin producir, de acuerdo con las primeras evaluaciones, un nivel de destrucción acorde con lo que podría sugerir únicamente la cifra 7,2.

La magnitud mide el tamaño del sismo y la energía liberada, mientras que sus efectos en superficie dependen de otros factores. Entre ellos están la profundidad del foco sísmico, la distancia de cada localidad al epicentro, las características del suelo y la vulnerabilidad de las edificaciones.

“Los daños estructurales ocurren cuando los sismos generan altos niveles de sacudimiento del suelo”, explicó Tavera.

Por ello, un movimiento profundo puede propagarse y ser percibido en un área extensa, mientras que un evento de menor magnitud pero mucho más superficial y cercano a una ciudad puede generar sacudimientos intensos y mayores daños.

Tres personas con cascos blancos y uniformes militares remueven escombros de una estructura colapsada bajo un cielo azul con montañas
En Junín, el sismo de 5.1 causó severos daños estructurales debido a la poca profundidad del evento. (Gobierno Regional de Junín)

Los 570 sismos no permiten saber cuándo ocurrirá uno mayor

La recurrencia de movimientos tampoco permite establecer una cuenta regresiva hacia un terremoto. La ciencia puede identificar zonas donde existe acumulación de esfuerzos, estudiar antecedentes sísmicos y construir escenarios de riesgo, pero no puede determinar la fecha, hora y lugar exactos de un futuro sismo.

Tavera insistió en que la actividad registrada durante este año debe entenderse dentro de la condición sísmica permanente del Perú y no como una secuencia que permita anticipar qué ocurrirá después.

Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)
El IGP informó que se registraron hasta la fecha 570 sismos en el Perú de mediana y gran magnitud. (Foto: X/Agencia Andina)

Esa distinción resulta especialmente relevante después de un evento de magnitud elevada como el registrado en Ayacucho, cuando suelen circular mensajes que relacionan sismos ocurridos en distintos lugares o presentan movimientos menores como supuestos precursores de un terremoto.

La recomendación del IGP se mantiene en otro terreno: preparación, evaluación de las viviendas y conocimiento de las zonas seguras, en lugar de intentar predecir un fenómeno cuya fecha no puede conocerse.

¿Qué pasa con el sistema de alerta sísmica del Perú?

El sismo de Ayacucho también volvió a poner sobre la mesa el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). El proyecto, desarrollado por el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), fue concebido principalmente para detectar eventos de magnitud igual o superior a 6,0 con origen frente a la costa y emitir una advertencia antes de que las ondas de mayor sacudimiento alcancen determinadas localidades.

Su cobertura contempla los diez departamentos costeros del país —desde Tumbes hasta Tacna— y la provincia constitucional del Callao. Durante los simulacros nacionales de 2026, las sirenas vinculadas al SASPe también han formado parte de los mecanismos utilizados para representar el inicio de un movimiento sísmico.

Plano por encima del hombro de una persona de pie en una calle urbana peruana, sosteniendo un teléfono móvil que muestra una notificación de SISMATE sobre un simulacro de tsunami.
Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre si un evento continental y profundo como el ocurrido este jueves en Ayacucho podría ser incorporado al sistema, Tavera señaló que esa posibilidad dependerá de las evaluaciones técnicas.

“Si vemos que podemos también dar la alerta para sismos de estas características, se van a ir sumando al servicio que se estaría generando”, indicó.

El sismo de Coracora y los cerca de 570 movimientos reportados por el IGP durante 2026 dejan, por ahora, una conclusión concreta: la actividad sísmica continuará y su ocurrencia no puede predecirse. Frente a ello, Tavera insistió en reforzar la preparación de las familias y revisar las condiciones de las edificaciones para reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos.

Temas Relacionados

CoracoraAyacuchoIGPSismo en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rafael López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier Luis Galarreta no nombrarlo en el MTC

El líder de Renovación Popular cuestionó la designación y reveló que expresó su rechazo ante el presidente del Consejo de Ministros antes del nombramiento

Rafael López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier Luis Galarreta no nombrarlo en el MTC

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Terremoto en Ayacucho EN VIVO: sismo de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico.

Terremoto en Ayacucho EN VIVO: sismo de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 20 de agosto

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

Tras el ampay difundido por Magaly Medina, el periodista admitió que “las imágenes son clarísimas”, suspendió la boda y ambos eliminaron fotos del compromiso. Aún no hay confirmación oficial de ruptura.

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Carpeta 364-2024: La conexión entre Andrés Hurtado, Magaly Medina y la expresidenta de la Corte de Lima, según Fiscalía

Alan Azizollahoff no irá a la cárcel por el caso Utopía, pero la justicia peruana aún lo busca por otro caso

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Luis Galarreta plantea sacar de penales a presos por delitos menores para que trabajen en cuarteles

ENTRETENIMIENTO

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Korina Rivadeneira desmiente a Mario Hart y aclara que su ruptura no fue de mutuo acuerdo: “Quien terminó la relación fue él”

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

André Carrillo podría dejar Corinthians tras interés de la MLS: ¿La Liga 1 también es una posibilidad?

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Universitario busca renovación del ‘Tunche’ Rivera tras ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal