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Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa de Allison: “Tenemos esperanza; 25% en Lima es altísimo”

La virtual burgomaestre pidió esperar el conteo rápido y aseguró que gobernará para todos los vecinos del distrito, incluidos quienes no votaron por ella

La virtual burgomaestre pidió esperar el conteo rápido y aseguró que gobernará para todos los vecinos del distrito, incluidos quienes no votaron por ella
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Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa del candidato a la alcaldía de Lima Francis Allison, pidió este domingo esperar el conteo oficial antes de dar por definido el resultado de los comicios metropolitanos y afirmó que mantiene la esperanza de que su esposo pueda revertir la diferencia frente al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

“Tenemos esperanza, pero más que esperanza, tengo muchos deseos de que sea así por Lima, porque Francis sería el mejor alcalde de Lima”, declaró en diálogo con la prensa tras conocerse el resultado a boca de urna realizado por la encuestadora Datum para América Televisión.

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El sondeo situó a la fórmula que encabeza López Aliaga en el primer lugar con el 31,2 % de los votos, seguido por Allison, de Avanza País, con el 25,2 %, una diferencia de seis puntos porcentuales dentro de un escenario que Robbiano consideró todavía sujeto a variaciones.

“Tenemos un puntaje muy cercano, así que creo que lo responsable es esperar”, señaló al afirmar que su familia permanece tranquila a la espera del escrutinio oficial y destacó el respaldo obtenido por su esposo. “El 25 % de Lima ha votado por Francis y es altísimo, realmente. Muchas gracias a todos”, afirmó.

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El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
Robbiano dijo respetar los procedimientos del JNE, mientras el organismo electoral debe resolver la controversia sobre la candidatura de López Aliaga y su eventual regreso a la Alcaldía de Lima mediante la sucesión de la lista

“En las encuestas nos ponían un poco más bajo. Sin embargo, la gente, el cariño, los abrazos, todo lo que le decían a Francis realmente era otra cosa, la sensación”, manifestó.

Robbiano también se refirió a su propia elección en Magdalena, donde aseguró que asumirá la gestión municipal como una continuidad del trabajo realizado durante años por su cónyuge, quien sostiene haber convertido al distrito en la jurisdicción más segura de la capital.

“A los que votaron por mí, agradecerles de todo corazón. Como les digo, es doble responsabilidad para mí. Se seguirá con el trabajo arduo que ha hecho Francis, un trabajo de muchísimos años y que yo voy a seguir”, sostuvo.

Remarcó que será ella quien lidere la comuna y descartó que Allison vaya a trabajar directamente en su gestión. “Mi esposo no va a trabajar conmigo porque yo voy a liderar la municipalidad”, afirmó, aunque reconoció que podrá recurrir a sus conocimientos y experiencia sobre el distrito.

De igual modo, aseguró que gobernará para todos los vecinos, incluidos quienes no respaldaron su candidatura. “Para los que no votaron por mí, igual, yo voy a gobernar para todos, no solamente para los que votaron por mí”, señaló.

La esposa de Allison destacó el 25,2 % obtenido por su esposo en el boca de urna de Datum y consideró que se trata de un respaldo “altísimo” en la capital
La esposa de Allison destacó el 25,2 % obtenido por su esposo en el boca de urna de Datum y consideró que se trata de un respaldo “altísimo” en la capital

Respecto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que respeta los procedimientos que sigue el organismo electoral, aunque no esté de acuerdo con “algunas” de sus decisiones.

El líder de Renovación Popular, al igual que decenas de alcaldes en el país, busca eludir la prohibición para renovar mandato al presentarse en el número dos de la lista de su partido, mientras que su candidato titular a la alcaldía renunció y le dejó la vía libre para acceder de nuevo al cargo de manera indirecta, mediante esta sucesión.

La máxima autoridad electoral tiene pendiente dictaminar la legalidad de la estratagema usada por López Aliaga para volver a la alcaldía, pues de lo contrario debería ser la número tres en la lista la que asumiese el cargo en lugar de López Aliaga.

Sin embargo, hasta el momento, la autoridad electoral le ha permitido hacer campaña como si fuera el candidato titular de su partido, tanto en la publicidad electoral como en el debate con los demás postulantes, quienes denuncian una “reelección encubierta”.

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