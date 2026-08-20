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Sismo en Ayacucho se sintió en otras regiones: así se vivió en Lima, Ica y Arequipa

Según el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento sísmico tuvo su epicentro a una profundidad de 108 km

Sismo en Ayacucho se sintió en otras regiones del Perú, como Lima, Ica y Arequipa
Sismo en Ayacucho se sintió en otras regiones del Perú, como Lima, Ica y Arequipa
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Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves a la 1:00 pm, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Debido a la magnitud del movimiento, el sismo registrado no solo sacudió a esta región, sino que también pudo sentirse en otras zonas del Perú. Ciudadanos de regiones como Arequipa, Ica, y Lima, también experimentaron el sismo e interrumpieron sus actividades para salir de sus hogares y centros de trabajo para mantenerse a buen recaudo

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Sismo de magnitud 7.2 se sintió en Ayacucho y otras regiones del Perú

“Terremoto. Terremoto”, se puede escuchar en un video grabado por un ciudadano ayacuchano en la localidad de Coracora, durante el movimiento sísmico. Según las imágenes, el temblor fue de una intensidad moderada e incluso los cerros ubicados alrededor del epicentro experimentaron el deslizamiento de polvo y rocas.

Por su parte, en la región Arequipa el sismo se sintió con intensidad moderada, aunque tuvo la fuerza suficiente para que el polvo y rocas de los cerros colindantes también se desplazaran. El sismo también se sintió en la región Ica, aunque tambíen con una intensidad moderada.

Si bien en todos los casos se generó alarma entre los ciudadanos, hasta el momento no se han registrado pérdida de vidas en las regiones antes mencionadas, aunque Defensa Civil sí indicó que se produjeron daños materiales en al menos 18 centros poblados de Ayacucho.

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Sismo de magnitud 7.2 se sintió en Ayacucho y otras regiones del Perú. (Video: Facebook - La Vanguardia Noticias)

Sismo profundo

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad del evento permitió que el sismo se percibiera en distintas regiones. Tavera señaló que, por la magnitud, “es posible que tengamos desprendimiento de carreteras”, aunque destacó que la profundidad reduce la probabilidad de daños críticos. Las autoridades continúan evaluando los posibles impactos. Además, precisó que se trató de un sismo de movimiento ondulante.

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado a la 1:00 pm, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora en Ayacucho y una profundidad de 108 kilómetros, no genera tsunami en el litoral peruano, según datos del IGP.

Nota en desarrollo...

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