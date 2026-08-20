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Fotos y videos del fuerte sismo en Ayacucho: alcalde de Parinacochas da detalles de la situación

El alcalde Yony Reyes Anampa conversó con Infobae Perú sobre la situación en Parinacochas y adelantó que las autoridades se encuentran recopilando información para reportar la cifra de posibles damnificados y heridos tras el sismo

El video muestra imágenes de un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho, Perú. Se observan grandes deslizamientos de tierra y rocas en las laderas de los cerros, generando una extensa nube de polvo. Las tomas incluyen vistas aéreas de las montañas y zonas residenciales afectadas. La cobertura noticiosa en vivo, con corresponsales desde Ayacucho y Pisco, informa sobre el impacto del movimiento telúrico y la respuesta inicial en las áreas circundantes. Se reporta la evacuación de personas y el monitoreo de posibles daños materiales en zonas vulnerables.
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Un sismo de 7,2 sacudió la región de Coracora, en Ayacucho, y provocó preocupación entre la población local, con imágenes que evidencian el desprendimiento de tierra y piedras en las zonas altas. Testimonios muestran escenas de pánico y la reacción inmediata de los habitantes ante el fenómeno.

Las primeras imágenes difundidas por los residentes de Ayacucho documentan el momento exacto del movimiento telúrico. Videos captados con teléfonos celulares muestran el desprendimiento de rocas y tierra en las laderas de los cerros.

Grabación que documenta un deslizamiento de tierra en un paisaje montañoso y árido. Grandes nubes de polvo blanco se elevan desde un cañón rocoso. En el primer plano, se aprecian edificios con techos rojos y varios tanques de almacenamiento de agua de colores blanco y azul. Las imágenes corresponden a los efectos de un sismo de magnitud 7.2 que sacudió la región de Ayacucho.

La magnitud del sismo y el desplazamiento de materiales desde las alturas generaron temor en los habitantes. Muchos salieron rápidamente a las calles en busca de seguridad.

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Alcalde de Parinacochas da detalles

El alcalde provincial de Parinacochas, Yony Reyes Anampa, informó a Infobae Perú que actualmente se encuentra recopilando datos sobre el impacto del sismo.

“En la misma ciudad de Coracora no hubo hechos que lamentar, pero las autoridades están activadas de manera multisectorial para elaborar los reportes correspondientes. Al parecer, la magnitud más fuerte se registró al norte de Coracora”, declaró Reyes Anampa a este medio.

Fotos y videos del fuerte sismo en Ayacucho: el alcalde da detalles de la situación
Fotos y videos del fuerte sismo en Ayacucho: el alcalde da detalles de la situación| Foto: Ayacucho Huamanga

El alcalde indicó que representantes de los diferentes sectores, junto al gobernador de Ayacucho, se han desplazado para supervisar las zonas afectadas. Reyes Anampa precisó que se encuentra en Lima, pero aseguró que en las próximas horas presentará un informe oficial con las cifras y posibles daños ocasionados por el sismo.

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Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación
Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación| Foto: Diario La Voz

¿Habrá alerta de tsunami?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en la región de Ayacucho. Según el análisis realizado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el evento sísmico, cuyo epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora y a 108 kilómetros de profundidad, no presenta las condiciones necesarias para generar una ola de gran magnitud en el litoral peruano.

El movimiento telúrico, percibido con intensidad III-IV en Coracora y otras ciudades del sur del país, provocó alarma entre la población y reportes de deslizamientos de tierra en zonas cercanas al epicentro. Las autoridades han señalado que, aunque no se espera tsunami, se mantendrá la vigilancia permanente.

Recomendaciones ante un sismo

Durante un sismo, la reacción inmediata puede ser decisiva para la supervivencia. El comandante Carlos Paredes, especialista en rescate del equipo USAR, recomendó a la Agencia Andina que lo fundamental es mantener la serenidad y tomar unos segundos para analizar la situación antes de actuar.

Si el temblor sorprende en el último nivel de un edificio, la indicación es permanecer en un punto seguro y no intentar descender por las escaleras hasta que termine el movimiento. En caso de estar en la azotea, se aconseja evitar acercarse a los bordes para no correr el riesgo de una caída.

El bombero remarcó que la mejor forma de estar preparados ante un evento sísmico es asumir siempre el escenario más adverso y organizarse con anticipación, ya que la ayuda externa podría tardar en llegar. Aclaró que estrategias como el triángulo de la vida no siempre funcionan, por lo que recomendó identificar previamente puntos sólidos.

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