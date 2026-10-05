Perú

Investigados por el asesinato de la ‘China Polo’ reaparecen en audiencia de prisión preventiva

Los venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila podrían permanecer hasta 18 meses en una cárcel por presunto sicariato

Audiencia virtual transmitida por Justicia TV, donde el Poder Judicial del Perú evalúa el requerimiento de prisión preventiva contra dos investigados por el presunto delito de sicariato en el caso del asesinato de la 'China Polo'.
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Los venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila reaparecieron en la audiencia pública de hoy domingo 4 de octubre, la misma donde se evalúa el pedido de prisión preventiva por 18 meses en su contra por el asesinato de la comunicadora y excandidata Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’.

Obispo Díaz y Toro Ardila se encuentran detenidos desde el 19 de setiembre, mismo día en el que se cometió el crimen contra la ‘China Polo’.

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Hoy, al inicio de la audiencia de prisión preventiva, el juez Miguel Dueñas Arce pidió a ambos investigados que se acrediten. Primero fue Luis Obispo, quien aceptó haber ejecutado el crimen. Brindó su nombre y número de carné de extranjería, aunque con cierta dificultad al hablar debido a que recibió un impacto de bala en la mandíbula cuando intentó huir de la escena del crimen.

Luis Iván Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila reaparecen.
Luis Iván Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila reaparecen.

Luego se acreditó Toro Ardila, quien fue detenido en Lima tras detectarse que el hospedaje donde se hospedaron Obispo y otras 3 personas se pagó con una cuenta a su nombre.

Los cargos

A Luis Iván Obispo Díaz no solo se le atribuye el delito de sicariato por el crimen contra Aponte Polo, sino también los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y de lesiones graves seguidas de muerte. El cargo de sicariato responde a que habría matado por encargo, con un disparo directo a la cabeza, a cambio de un beneficio económico de 15 mil soles, el 19 de septiembre.

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El de homicidio calificado en grado de tentativa se le imputa porque, durante su huida, apuntó a la cabeza de un motociclista desde un metro de distancia y disparó con intención de matarlo, sin lograrlo porque la víctima, pese a estar herida en la espalda, logró escapar. El de lesiones graves seguidas de muerte se le atribuye porque, tras disparar contra Aponte Polo, continuó accionando el arma en tres ocasiones más e impactó a una mujer de 72 años, quien falleció doce días después a consecuencia de las heridas.

A Ronald José Toro Ardila se le imputa el delito de sicariato en calidad de cómplice primario. Según la Fiscalía, actuó como facilitador logístico y financista de la operación criminal. Se le atribuye haber costeado, mediante transferencias digitales (Plin/Yape) desde su cuenta de Scotiabank, el traslado del grupo de Huaraz a Caraz, el hospedaje de los cuatro integrantes en un hostal durante tres días y la compra de un teléfono celular que utilizó el sicario para las coordinaciones previas y simultáneas al crimen.

Toro Ardila afirma que los yapeos y plineos usados para financiar el crimen aparecen a su nombre porque le prestó sus cuentas bancarias a su hermanastra, dado que ella estaría en situación migratoria irregular en el país y no podría abrir una cuenta propia en una entidad bancaria.

¿Quién mandó a matar a la ‘China Polo’?

Según la declaración de Luis Iván Obispo Díaz a la que accedió Infobae, el sicario confeso no identifica con certeza a un autor intelectual. Menciona que su contacto, un venezolano al que conoce como ‘José’ —identificado por la Fiscalía como Adrián Azuje Solís o Adrián Solís Azuaje—, le dijo que “el que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”.

Sin embargo, el propio Obispo Díaz aclara que no sabe quién es esa persona, y agrega un dato ambiguo: que ‘Pure’ también es un apelativo que se usa coloquialmente en Venezuela para referirse a una persona de edad avanzada.

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