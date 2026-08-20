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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 20 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 5:28 de la madrugada en la región de Lima, con epicentro localizado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y una profundidad de 42 kilómetros

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4.8 sorprendió a los habitantes de Lima durante la madrugada del 19 de agosto, según el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín, con una profundidad de 42 kilómetros e intensidad III registrada en la zona.

11:30 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.

Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
11:30 hsHoy

Principales terremotos registrados en Perú

A lo largo de la historia, Perú ha sufrido terremotos de gran magnitud que han devastado regiones enteras. El sismo del 31 de mayo de 1970, con epicentro en Áncash, es recordado como uno de los más mortales en la historia sudamericana, con más de 70.000 víctimas fatales y daños masivos en infraestructura. Otros eventos, como el terremoto de Pisco en 2007, también han dejado saldos trágicos y han puesto en evidencia la necesidad de sistemas de prevención y respuesta eficientes.

Varias personas rezan junto a los cuerpos de cuatro víctimas del terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chupuro (Perú), el 19 de julio de 2026. Fotografía tomada con exposición prolongada. REUTERS/Yershon Vilca
Varias personas rezan junto a los cuerpos de cuatro víctimas del terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chupuro (Perú), el 19 de julio de 2026. Fotografía tomada con exposición prolongada. REUTERS/Yershon Vilca

Las instituciones encargadas del monitoreo sismológico reportan una media anual de varios cientos de sismos perceptibles, aunque la mayoría corresponde a magnitudes bajas. Solo unos pocos alcanzan niveles destructivos, pero incluso los de menor intensidad generan preocupación y la necesidad de preparación constante.

11:30 hsHoy

Consecuencias sociales y económicas de los sismos

Los terremotos en Perú suelen tener consecuencias graves para la población, especialmente en zonas vulnerables. Las pérdidas de vidas humanas, los daños en viviendas, hospitales, escuelas y la interrupción de servicios básicos generan crisis humanitarias y económicas de gran escala. La reconstrucción puede tomar años y requiere de recursos importantes, tanto de gobiernos locales como de cooperación internacional.

Las repercusiones económicas suelen extenderse más allá de la emergencia inmediata. Sectores como la agricultura, el turismo y el comercio se ven afectados cada vez que un sismo impacta una región, ralentizando la recuperación y agravando las condiciones de pobreza en áreas ya desfavorecidas.

06:40 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila de emergencia roja abierta con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio, baterías, documentos, dinero, ropa, elementos de higiene y multiherramienta.
Una mochila de emergencia roja despliega sus artículos básicos para la preparación ante contingencias como agua, alimentos, botiquín, documentos, dinero y ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:31 hsHoy

Cómo actuar durante un sismo

  • Mantener la calma.
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
  • No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
  • No utilizar ascensores.
  • Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:13 hsHoy

Cómo prepararse ante un sismo en Perú

  • Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
  • Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Vista nocturna de edificios residenciales, algunos con luces encendidas. Un símbolo triangular rojo de advertencia y un gráfico de ondas sísmicas se superponen en el cielo.
Una señal de alerta sísmica roja se sobrepone sobre el cielo oscuro de Lima, que muestra edificios residenciales con algunas luces encendidas por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:53 hsHoy

Medidas de prevención y respuesta institucional

El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.

  • Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
  • Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
  • Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
  • Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
Vista aérea de una calle con un gran grupo de personas en la vía y aceras, varios coches y motocicletas aparcados y detenidos, y edificios
Trabajadores de oficinas y locales comerciales de Miraflores, Lima, evacúan a la calle durante el Simulacro Nacional Multipeligro, mientras vehículos detienen su marcha. (Infobae / Valeria Mendoza)
05:37 hsHoy

El papel de la educación y la cultura preventiva

La educación en gestión de riesgos y la cultura preventiva juegan un rol fundamental en la reducción de daños causados por los sismos. Las campañas de información y los simulacros periódicos contribuyen a que la población actúe con rapidez y eficacia ante una emergencia. Los especialistas subrayan que la preparación individual y colectiva incrementa las posibilidades de supervivencia y facilita la recuperación.

  • Las autoridades recomiendan preparar mochilas de emergencia y acordar roles entre los miembros de la familia.
  • Es esencial conocer los números de emergencia y los protocolos de atención médica básica.
  • La participación activa en simulacros ayuda a reconocer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
  • La colaboración con vecinos y organizaciones barriales puede agilizar la respuesta en comunidades alejadas de los centros urbanos.
Cuatro rescatistas con uniformes rojos y cascos. Tres observan un mapa, uno organiza equipo en la parte trasera de una camioneta blanca. Edificios y calle.
Equipos de rescate en Lima revisan un mapa y organizan sus equipos en la parte trasera de una camioneta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:26 hsHoy

Desafíos pendientes y perspectivas

A pesar de los esfuerzos institucionales, la vulnerabilidad estructural de muchas viviendas y la informalidad en la construcción representan desafíos persistentes para la seguridad sísmica en Perú. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la fiscalización y de invertir en tecnología de monitoreo y predicción, además de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacitación constante de la población.

Los expertos coinciden en que la adaptación de las ciudades y la planificación urbana a los riesgos sísmicos resultan indispensables para reducir las consecuencias de futuros eventos. La cooperación entre sector público, privado y sociedad civil es vista como una clave para avanzar en la construcción de comunidades resilientes.

Cuatro personas en una mesa de madera con botellas de agua, una linterna, una radio y un botiquín rojo abierto. Al fondo, una mochila y un plano de una casa.
Una familia en su hogar de Lima revisa un kit de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín, en una escena de preparación para posibles sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:02 hsHoy

Reporte sísmico: detalles técnicos y localización del epicentro

El informe oficial del IGP precisa que el evento sísmico ocurrió a las 5:28 de la mañana, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 42 kilómetros. La localización exacta del epicentro se estableció en las coordenadas -12.46 de latitud y -77.20 de longitud, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, provincia de Lima.

Mapa geográfico de Lima, Perú, con esfera roja y círculos que marcan un epicentro, y una tarjeta con el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico de la región de Lima, Perú, muestra el epicentro de un sismo cerca de Lurín con líneas que indican la propagación de las ondas sísmicas, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la clasificación de intensidad del IGP, el sismo alcanzó nivel III en Lurín, lo que suele corresponder a un movimiento percibido de manera leve por la población sin causar daños estructurales. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones ni víctimas en la zona, según las autoridades locales.

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