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Gobierno pedirá facultades para “optimizar” los regímenes tributarios de las mypes

El Primer Ministro de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, ha adelantado las medidas que pedirá el nuevo gobierno en el pedido de facultades, que sigue ‘afinándose’

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¿Más apoyo para las pequeñas empresas? El Primer Ministro, Luis Galarreta ha revelado qué se considerará en el pedido de facultades, que aún sigue afinándose.

“Plantearemos al Congreso una agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre. La propuesta de delegación de facultades contempla simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, reveló.

Así, el Primer Ministro resaltó que esta reforma debe tener dos condiciones. “Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria”, aclaró. También señaló que “no se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse. Aprovecharemos para evaluar algunas exoneraciones vigentes”.

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Cobertura de noticias en vivo de la llegada del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta a la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Se observan varios ministros y funcionarios ingresando al hemiciclo, saludando a los diputados y ocupando sus asientos. El gabinete tiene previsto exponer la política general de gobierno en esta sesión parlamentaria.

Reforma tributaria

Si bien aún está pendiente el presentar el pedido de facultades legislativas ante el Congreso, el gobierno, a través de Galarreta, ya ha señalado de qué se tratarían estas medidas en materia tributaria.

“Necesitamos, además, estabilidad y predictibilidad tributaria. Las reglas deben ser claras, permitir que ciudadanos y empresas cumplan sus obligaciones y reducir incertidumbres innecesarias”, añadió.

Así, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades para “simplificar regímenes y obligaciones formales, precisar reglas del Impuesto a la Renta y modernizar el régimen aduanero, facilitando el comercio sin debilitar el control del Estado”.

Composición gráfica de Luis Fernando Galarreta Velarde en primer plano sobre el hemiciclo del Congreso del Perú con asientos, mesas, balcones y la bandera peruana
Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

El rol de las reglas tributarias para “crecer”

Como el Gobierno ha señalado, el cuarto eje de su gestión será el crecimiento. Y “el crecimiento requiere confianza, inversión, productividad y reglas claras. El Perú no puede crecer de manera sostenida si una empresa siente que formalizarse la castiga, si una inversión demora años por trámites superpuestos, si la infraestructura no conecta territorios o si las reglas tributarias cambian de interpretación permanentemente”, aclaró Galarreta.

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Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto crear cuatro comisiones presidenciales para impulsar reformas estructurales que el país viene postergando:

  • Una para enfrentar la informalidad laboral
  • Otra para profundizar los mercados financieros y ampliar las fuentes de financiamiento para empresas y proyectos
  • Una tercera para elevar la calidad y velocidad de la inversión pública
  • Y una cuarta para reducir la evasión tributaria.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude mientras presenta a Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude mientras presenta a Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Son cuatro frentes distintos con un mismo objetivo: aumentar la productividad del Perú y crear mejores condiciones para invertir, crecer y generar empleo formal”, añadió el Primer Ministro.

Si bien se habla de aumentar la productividad y sobre el empleo, el mensaje de Galarreta no mencionó concretamente novedades sobre el aumento del sueldo mínimo (un aliciente para la productividad), ni el bono para que las empresas afronten este incremento; ni tampoco reveló cómo quedaría la medida de ordenamiento de feriados, que evitaría partir la semana laboral, al mover los feriados que caigan en medio de la semana a los lunes más próximos.

Tampoco se mencionó cómo sería o si quedaría la propuesta del régimen laboral que plantearía el Gobierno en este pedido de facultades.

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