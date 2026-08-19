Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Curwen estalla contra Tonino: lo acusa de aprovechar el ‘ampay’ de Carla Campos para ganar seguidores.

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Víctor Caballero, conocido como Curwen, no dudó en enfrentar a Anthony Alencastre Díaz (Tonino) en la transmisión de Todo Good, a raíz del reciente ‘ampay’ de Carla Campos Salazar difundido en televisión. Según reportó Magaly TV La Firme, las imágenes muestran a Campos-Salazar, prometida de Curwen, junto a Alonso Grimaldo en una discoteca, lo que encendió la polémica en redes y entre los propios protagonistas.

Durante la última emisión de Todo Good, Curwen centró su atención en el comportamiento de su compañero al abordar el caso en una transmisión por TikTok. El streamer no ocultó su molestia y lanzó acusaciones directas, señalando que, mientras él evitaba tratar el tema en sus plataformas, su colega “farmeaba” visitas y seguidores a costa de la situación personal. “El único que no ha farmeado ayer es Furrey, porque había cierto miserable que yo lo veía en TikTok, yo lo he visto”, expresó Víctor Caballero en vivo.

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La tensión creció cuando el popular ‘Pelado’ del programa explicó que no presenció la transmisión de Tonino al momento, sino que la vio después. “Yo no lo vi en vivo, yo llegué pero hoy día en la mañana, este infeliz me sale en todos lados, me da risa que te hagan clics, me da mucha risa”, relató Caballero. La dinámica entre ambos se volvió más intensa cuando Curwen criticó la estrategia de su compañero, quien pedía seguidores en vez de ‘likes’ mientras trataba el tema. “Encima dice ‘sígueme’, no pedía likes, pedía que lo sigan”, cuestionó el streamer.

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La respuesta de Tonino

Tonino respondió con humor, atribuyendo su conducta a consejos previos y tratando de minimizar el conflicto. “Es que alguien me enseñó eso, primero que te sigan, visionario”, replicó, aunque no precisó de quién recibió la sugerencia. Durante el intercambio, insistió en que su intención era respaldar a su amigo: “Yo estoy que te apoyo, yo dije no veo nada en la foto, hubiera dicho que sí veo y te cag**”, sostuvo, mientras Curwen lo acusaba de actuar como un “mercenario” y de haber “creado un monstruo”.

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Durante la transmisión de Tonino, el streamer evitó sacar conclusiones sobre la situación sentimental de su compañero durante su transmisión en TikTok. “No nos corresponde a nosotros hablarlo... A mí no me gustaría que las conclusiones las saque un tercero. Las conclusiones las saco yo si es que a mí me pasa, yo saco las conclusiones, hablo del tema, pero no otro...”, explicó el streamer, según recogió el programa.

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En la misma línea, Tonino respondió a las especulaciones sobre el rol de Alonso Grimaldo. “Gente, si el otro patita es tal o cual cosa, no me corresponde a mí decirlo... no me corresponde dar explicaciones porque no es un tema mío”, aclaró durante la emisión. Estas declaraciones buscaron marcar distancia respecto al debate público, aunque no evitaron la reacción airada de Curwen, quien interpretó la exposición como una forma de aprovechar el escándalo.

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Durante la conversación, Curwen también recordó una declaración que brindó ante un reportero de Magaly TV La Firme, donde explicó que no acompañó a Carla Campos Salazar a la discoteca porque prefirió permanecer en casa viendo una película. “Ya farmeaste ayer, ayer has estado haciendo chistes de X-Men”, le recriminó a Tonino, en referencia a la actividad de su colega en redes. El streamer sostuvo que “esa noche permaneció en su vivienda y vio la película X-Men”.

En el desarrollo de Todo Good, la discusión expuso las tensiones internas entre los creadores de contenido. Sin embargo, también dejó entrever que, pese a ello, ambos streamers mantienen el diálogo abierto y utilizan la controversia como parte de la dinámica de su espacio.

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Tonino es consultao sobre la situación que enfrenta Curwen con su pareja. YouTube