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Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

El delantero nacional viene de jugar para Nejmeh SC, donde consiguió dos títulos, y ahora defenderá la camiseta de un club histórico del balompié ‘incaico’

Alexander Succar regresó al fútbol peruano y fichó por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano. - créditos: Nejmeh SC
Alexander Succar regresó al fútbol peruano y fichó por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano. - créditos: Nejmeh SC
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La última semana marcó el retorno de Alexander Succar al centro de la escena futbolística peruana. La presencia del delantero en Perú coincidió con la destacada actuación de su hermano Matías Succar, autor de tres goles en el triunfo de Cienciano sobre Botafogo de Brasil en Cusco. Tras aquel partido, Alex reconoció su deseo de regresar al fútbol nacional y, después de su paso por Nejmeh SC de Líbano, manifestó su interés por definir su futuro en los días siguientes.

Pocos días después, Alianza Universidad oficializó su llegada mediante una publicación en redes sociales que celebraba: “¡Bienvenido Alexander Succar! El gol, la garra y la entrega ya tienen nuevo dueño. ¡A romperla!” La noticia confirmó lo que el futbolista esperaba: su vuelta al balompié nacional para reforzar el plantel en la segunda parte de la Liga 2 2026.

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El equipo huanuqueño ocupa el quinto lugar en el grupo B con 16 puntos, a nueve del puntero Bentín Tacna Heroica. La llegada de Succar supone un refuerzo clave para un plantel que ya cuenta con nombres como Héctor Zeta y el ecuatoriano Ángel Ledesma. Para el ‘Tanque’, será una oportunidad para ganar continuidad y aportar goles en la fase decisiva de la Segunda División.

El anuncio del fichaje de Alexander Succar por Alianza Universidad de la Liga 2 2026. - captura: Facebook Alianza Universidad
El anuncio del fichaje de Alexander Succar por Alianza Universidad de la Liga 2 2026. - captura: Facebook Alianza Universidad

El paso de Alexander Succar por el fútbol de Líbano

La trayectoria internacional de Alexander Succar incluyó un capítulo inesperado: su llegada al fútbol de Líbano, impulsada por la tramitación de la nacionalidad líbana gracias a su abuelo paterno. Esta decisión le abrió incluso la puerta para ser considerado por la selección de Líbano, ampliando su horizonte deportivo.

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Con Nejmeh SC logró conquistar la Copa de Líbano, tras vencer a Al Hikma por 2-0 en la final. Además, el cuadro del ‘castillo borgoña’ terminó como subcampeón de la liga local, alcanzando 34 puntos, cinco menos que el campeón Al Ansar FC. Si bien los títulos colectivos marcaron un hito en su palmarés, la participación individual del ‘Tanque’ fue limitada: solo disputó un partido oficial y no pudo convertir goles.

La experiencia internacional influyó en su decisión de volver al Perú, convencido de que puede aportar su madurez futbolística a un torneo competitivo como la Liga 2. La apuesta de Alianza Universidad por su fichaje refleja la confianza en su capacidad de reencontrar el nivel y sumar en el tramo final del campeonato.

Alexander Succar ha formado parte de la delegación ganador de la Copa del Líbano. - Crédito: Nejmeh SC
Alexander Succar formó parte de la delegación ganador de la Copa de Líbano 2026. - créditos: Nejmeh SC

Alexander Succar sobre el presente de Matías Succar en Cienciano

El presente goleador de Matías Succar en Cienciano no pasó desapercibido para su hermano mayor. Alexander se mostró contundente al analizar el momento de Matías y la posibilidad de que reciba una convocatoria a la selección peruana. “100% que debe ser convocado. Yo no veo otro ‘9’ que le haya hecho tres goles a Botafogo. A menos que se está viendo otras cosas, quizás se está viendo básket. A mí a veces esas cosas me llaman la atención porque el futbol tiene muchas veces eso”, expresó en entrevista para Studio Fútbol.

La visión de Alexander sobre el fútbol actual es crítica respecto a los criterios de la ‘bicolor’. “Como le digo a veces, mientras más veo fútbol, muchas veces no me gusta, porque pasan muchas cosas”, comentó el delantero, mostrando cierta frustración por las decisiones que se toman a nivel de selección.

Alexander resaltó la importancia de aprovechar el gran momento de su hermano en el club cusqueño. “El fútbol es de momentos y Matías tiene este presente, por lo que para mí se debería aprovechar porque, con este presente más la oportunidad, se puede tener un jugador más importante de lo que ya es ahora. O sea, puede ir creciendo. A raíz de momentos más oportunidades, se te puede dar algo distinto, lo digo siendo objetivo no subjetivo”, explicó.

El programa deportivo Desmarcados emite un informe en vivo desde Cusco con el periodista Michael Succar. Él se encuentra al aire libre, rodeado por un grupo de personas, algunas vistiendo prendas rojas y blancas. La pantalla presenta un formato dividido con tres comentaristas en estudio. Este segmento cubre el ambiente y las reacciones del público después de un evento deportivo, probablemente un partido de fútbol disputado por el club Cienciano, como se desprende del contexto.

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