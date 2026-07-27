Quién es Óscar Reto, el militar retirado que presidirá la Cámara de Diputados del Perú

Óscar de Jesús Reto Otero — 64 años— es general de división en retiro con cuatro títulos académicos, siete bienes declarados, cero deudas y cero sanciones en los registros del Estado. Con esos antecedentes, el Partido del Buen Gobierno lo postuló como diputado por Lima Metropolitana y el 26 de julio de 2026 se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Diputados del Perú desde el retorno de la bicameralidad, al obtener 74 votos frente a los 56 de la lista encabezada por Norma Yarrow, de Renovación Popular.
La victoria no fue producto de una sola bancada. Reto llegó a la presidencia de la cámara baja gracias a una alianza de cuatro fuerzas políticas que presentaron la lista “Consenso por la democracia”: el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras. La Mesa Directiva quedó integrada por Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta; Harvey Julio Colchado Huamaní, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y José Ricardo Yataco Torrealba, de Obras, como tercer vicepresidente.
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El nuevo titular de la cámara baja nació el 28 de abril de 1962 en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes, y construyó su carrera lejos de los partidos políticos tradicionales. Más de cuatro décadas de servicio en el Ejército del Perú definen su trayectoria pública antes de llegar al Parlamento. Según la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra cuatro cargos de alta responsabilidad en el ámbito castrense y diplomático.
Su ingreso a la política electoral es reciente y sin antecedentes previos: la plataforma Revisa Tu Candidato consigna cero elecciones anteriores en su trayectoria política. Tampoco registra contratos con el Estado ni sanciones en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS), en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC-SERVIR) ni en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE). El JNE tampoco le atribuye sentencias judiciales.
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Como presidente de la Cámara de Diputados, Reto Otero tendrá a su cargo la dirección de las sesiones del pleno, la conducción de los debates parlamentarios, la representación institucional de la cámara baja y la coordinación del trabajo legislativo durante el primer año del Congreso bicameral.
Una carrera militar de cuatro décadas
La hoja de vida declarada ante el JNE registra cuatro experiencias profesionales con aproximadamente cinco años de actividad en cargos de alta dirección. En 2016, Reto ocupó la Jefatura del Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde Lima, el organismo que coordina el planeamiento y empleo de las fuerzas militares del país.
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Un año después, en 2017, asumió la Comandancia General de la Región Militar del Norte, con sede en Piura, en plena respuesta estatal al fenómeno de El Niño Costero, una de las emergencias climáticas más graves que afectó al norte del Perú en las últimas décadas. En 2018 alcanzó la cúspide de la estructura castrense terrestre al ser designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
De las Fuerzas Armadas a la diplomacia hemisférica
Entre 2019 y 2020, Reto Otero extendió su actividad más allá de las fronteras peruanas al desempeñarse como Consejero en Asuntos de Seguridad Hemisférica en la Misión Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C. El cargo lo situó como interlocutor del Estado peruano en los foros multilaterales de seguridad del continente.
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Esa experiencia internacional fue la última función registrada en su hoja de vida antes de su postulación al Congreso. La plataforma Revisa Tu Candidato, que sistematiza la información declarada ante el JNE, consigna un total de cuatro registros de experiencia profesional para el ahora presidente de la cámara baja.
Cuatro títulos y dos maestrías
La formación académica de Reto se concentra íntegramente en instituciones militares y en una universidad privada peruana, según los datos verificados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En 2013 obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Militares con mención en Administración y el título de Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración, ambos en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.
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Ese mismo año, la Universidad Alas Peruanas S.A. le otorgó el grado de Maestro en Administración. En 2015 completó una segunda maestría: Maestro en Ciencias Militares, Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Los cuatro títulos están verificados por SUNEDU y son los únicos registros académicos que figuran en su perfil público.
Patrimonio declarado: siete bienes, cero deudas
La declaración patrimonial presentada ante el JNE consigna siete bienes a nombre de Reto Otero, sin que la plataforma Revisa Tu Candidato detalle su naturaleza o valor en la información disponible. El registro de deudas y obligaciones aparece en cero, al igual que el de sanciones en todos los sistemas de control del Estado consultados: JNE, RNAS, RNSSC-SERVIR y OECE.
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El perfil patrimonial y disciplinario del nuevo presidente de la Cámara de Diputados contrasta con el de otros legisladores que llegan al Parlamento con antecedentes en alguno de esos registros. La ausencia de contratos con el Estado completa un expediente que, en términos formales, no presenta observaciones en los sistemas de transparencia pública.
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