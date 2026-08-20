“No puedo aceptar que mi nieta haya muerto así”: abuelo de Blanca Córdova exige justicia tras las denuncias ignoradas de violencia

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Blanca Mishel Córdova Chávez, una joven de 19 años, fue hallada sin vida, maniatada y calcinada en los alrededores del cerro San Cosme, en La Victoria. Su madre y abuelo relataron el largo calvario que vivió la joven antes del crimen, debido a que ya había denunciado en reiteradas veces violencia contra su expareja, pero no tuvo el apoyo de las autoridades.

El sábado por la noche, Blanca Mishel salió de su casa para asistir a una fiesta en la zona. La madre recuerda que la joven estaba entusiasmada porque acababa de comprarse una moto, un pequeño logro que compartió con sus amigos y familiares ese mismo día.

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Blanca Córdoba, una joven trabajadora de 19 años, fue encontrada sin vida y calcinada en un basural en El Agustino. La familia y amigos claman por justicia y señalan a su exenamorado, un menor de 17 años, como el principal sospechoso de este atroz feminicidio. | Video: Latina Noticias

La fiesta fue el último lugar donde se vio a Córdova Chávez. Testigos contaron que su expareja, un menor de 17 años, la esperaba en la esquina. Desde ese momento, la familia perdió contacto con la joven.

El lunes, tras ver la noticia de una mujer hallada calcinada, la madre se dirigió a la morgue. Allí reconoció el cuerpo de su hija. “Nadie sabía quién era, estaba como NN. Fui yo quien la encontró, fui yo quien aceleró el proceso para saber que era mi hija”, relató.

Reiteradas denuncias y desprotección

La familia de Blanca Mishel denunció que la joven había sido víctima de acoso, agresiones y hasta secuestro por parte de su expareja. La madre explicó que la relación, que duró menos de siete meses, terminó hace cuatro meses, pero el hostigamiento continuó.

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El testimonio de la madre y el abuelo de una joven asesinada en La Victoria revela el sufrimiento, las denuncias ignoradas y los sueños interrumpidos de una víctima| Foto: MIMP

“Él la buscaba en el trabajo, la sacaba a la fuerza y la agredía físicamente. Una vez la encontró en su cuarto, la ahorcó, destrozó sus cosas. Si no fuera por un vecino, esa vez ya la habría matado”, expresó a ATV Noticias.

La joven había acudido en varias ocasiones a la comisaría de Villa Hermosa y de San Cosme para denunciar la violencia. Sin embargo, según testimonios de la madre, la respuesta policial fue insuficiente.

“Cuando fue a denunciar que la querían secuestrar, el policía le dijo: ‘No tienes nada, retírate, mejor escóndete unos días porque si él viene y te denuncia a ti, tú puedes ir presa’”, contó la madre.

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En otra oportunidad, tras ser agredida y ahorcada, la joven acudió a denunciar el ataque, pero la denuncia tampoco prosperó de inmediato. Cada vez los intentos por denunciar se complican y el proceso era más largo.

“A veces uno espera que esté muerta para que hagan caso. Cuando ella buscó ayuda, nadie la protegió”, manifestó.

Una joven de 19 años, identificada como Blanca Michelle Córdoba Chávez, fue encontrada maniatada y quemada en un basural en La Victoria. Su familia acusa directamente a su exnovio del crimen y exige a las autoridades su pronta captura.| Video: América Noticias

Los sueños truncados de Blanca Mishel

Blanca Mishel era una joven perseverante, según su abuelo. Además de sus estudios, la joven ayudaba a su madre en la economía del hogar y soñaba con viajar a España para buscar nuevas oportunidades.

“Siempre ha sido emprendedora, sobresalía en sus estudios. Quería ser policía, postuló varias veces, pero no pudo continuar por dificultades económicas”, relató el abuelo.

El abuelo recordó el último diálogo que tuvo con su nieta el sábado, horas antes de su desaparición. “Me dijo: ‘Papito, voy a salir, te doy un poco de dinero’. Siempre buscaba apoyar en la casa. Era luchadora, siempre pensaba en el bienestar de su familia”, afirmó.

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La joven mantuvo relaciones anteriores, pero nunca vivió episodios de violencia hasta conocer al menor de 17 años. Según la familia, la relación se volvió peligrosa cuando él no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla.

“No puedo resignarme, no puedo aceptar que mi nieta haya muerto así. Si hubiera recibido ayuda, otro habría sido el destino”, mencionó el abuelo.