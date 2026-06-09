Micro, pequeñas y medianas empresas peruanas prevén más ventas y contratación de más trabajadores este 2026

Las empresas pequeñas del país tendrían un mejor 2026, y esto se traduciría en más empleos e inversión. - Crédito Difusión

Atención, empresas y trabajadores. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) peruanas muestran una perspectiva más optimista para 2026, según revela un nuevo informe.

El 71% proyecta aumentar sus ventas, el 61,5% prevé incrementar sus inversiones y casi la mitad (49,3%) espera contratar más personal.

A pesar de estos, persisten obstáculos que limitan su crecimiento, como la cierta burocracia, el acceso restringido al financiamiento y la baja inserción internacional.

Liseth Huaroc Chanca, desde la región Junín, plantea una pregunta crucial sobre las dificultades que enfrentan las micro y pequeñas empresas para formalizarse. Su intervención aborda la alta carga tributaria y la burocracia como principales obstáculos. | JNE

Informe sobre empresas y perspectivas

El Informe MIPYME 2025 Perú: Tamaño y crecimiento, elaborado por la red internacional FEADPYME, con la participación de la Universidad del Pacífico, junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela de Posgrado Newman y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayoloofrece nueva evidencia sobre las principales condiciones, expectativas y barreras que enfrentan las mipymes en el país.

PUBLICIDAD

Como se sabe, las MIPYMES representan el 99,3% del tejido empresarial formal peruano, con más de 2,3 millones de empresas, pero su contribución al valor agregado nacional alcanza apenas el 31,4%, mientras que su participación en exportaciones llega solo al 7%, lo que evidencia importantes brechas de productividad y competitividad.

Así, uno de los principales hallazgos del estudio es la mejora en la percepción empresarial. El Índice MIPYME de Confianza Empresarial pasó de 35,2 puntos en 2024 a 43,9 puntos en 2025, reflejando mejores expectativas económicas entre los empresarios.

Entre las medidas más importantes para las pequeñas empresas destaca el seguimiento permanente del flujo de caja. Foto: Produce

Las barreras

Si bien la regulación de las empresas es vital para el respeto de ciertos estándares, algunas de estas hacen que el entorno para las empresas continue siendo desafiante.

PUBLICIDAD

Las empresas identifican como principales barreras externas la carga regulatoria, las normas laborales, las obligaciones fiscales y la incertidumbre institucional, factores que afectan especialmente a las unidades productivas de menor tamaño.

Además, el estudio muestra que el Índice MIPYME de Competitividad del Perú alcanza 18 puntos, por debajo del promedio iberoamericano de 22 puntos, lo que refleja limitaciones persistentes para crecer de manera sostenida.

También el informe también alerta sobre la baja internacionalización del tejido empresarial peruano. Apenas el 27,3% de las mipymes realiza ventas internacionales, y estas representan en promedio solo el 2% de sus ingresos, lo que evidencia el reducido alcance global de la mayoría de empresas del sector.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran, además, que las empresas de mayor tamaño tienen más probabilidades de innovar, adoptar tecnología y acceder a mercados internacionales, ampliando las brechas con las microempresas.

La capacidad para afrontar cambios no depende solo de la solidez financiera, sino también del liderazgo y la rapidez de respuesta de quienes gestionan el negocio. Foto: Sunat

Las empresa familiares

También otro hallazgo relevante es el cambio gradual en la gestión empresarial. Aunque predominan las empresas familiares, entre 2024 y 2025 aumentó el interés por incorporar socios estratégicos, sumar directivos externos y planificar procesos de sucesión generacional, señales de una mayor profesionalización orientada a garantizar continuidad y sostenibilidad.

El estudio también muestra que el crecimiento empresarial es una prioridad: más del 85% de los empresarios considera crecer como un objetivo importante, apostando principalmente por expansión interna y alianzas estratégicas. Evidencia para mejores políticas públicas Para la Universidad del Pacífico, este tipo de investigaciones busca aportar evidencia rigurosa para comprender mejor los desafíos de uno de los sectores más relevantes de la economía peruana y contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a la productividad, formalización y crecimiento sostenible.

PUBLICIDAD

El informe concluye que el desarrollo de las mipymes no depende únicamente del esfuerzo empresarial, sino también de un entorno que facilite acceso al financiamiento, innovación, simplificación regulatoria, formación de capacidades y apertura de mercados.