280 años de silencio sísmico en Perú: Hernando Tavera pide tomar importancia a la prevención

El Dr. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), detalla la acumulación de energía en las placas tectónicas y advierte sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud en Lima, que no experimenta uno desde 1974. El reportaje subraya que la prevención es vital | Latina TV

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Lima mantiene una situación de riesgo sísmico debido a que han transcurrido cerca de 280 años desde el último gran terremoto que afectó a la capital. Este extenso intervalo es conocido como “silencio sísmico” y no implica que la amenaza haya disminuido, sino que existe una acumulación de energía en la zona de subducción frente a la costa peruana.

El concepto de “silencio sísmico” o “laguna sísmica” hace referencia a sectores donde no se registra un evento de gran alcance durante un periodo prolongado, pese a que las placas tectónicas continúan en movimiento. En estos espacios puede acumularse deformación hasta alcanzar las condiciones necesarias para liberar parte de esa energía.

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Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que la falta de movimiento entre las placas no debe interpretarse como una señal de tranquilidad. Según explicó a Latina, existen sectores donde estas estructuras permanecen prácticamente inmóviles, mientras el esfuerzo y la deformación continúan acumulándose.

“Hay zonas donde las placas pueden estar sin movimiento, significa que la fricción es prácticamente nula y aquí se está acumulando esfuerzo y deformación”, señaló el especialista. Asimismo, explicó que, cuando ocurre un desplazamiento brusco, la energía acumulada puede liberarse y provocar un evento sísmico de gran intensidad.

El IGP mantiene bajo vigilancia a Lima ante la posibilidad de un movimiento telúrico importante, aunque no es posible determinar cuándo ocurrirá - Créditos: Andina.

En el caso de Lima, el titular del IGP recordó que la capital no registra un terremoto de similares características desde 1974. Este prolongado intervalo forma parte de las condiciones que mantienen a la ciudad bajo vigilancia frente a la posibilidad de un movimiento telúrico importante.

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La situación evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y preparación ante una eventual emergencia. Aunque no es posible establecer con exactitud cuándo ocurrirá el próximo terremoto, el comportamiento de las placas obliga a mantener una cultura de prevención entre las familias y las autoridades.

Por otro lado, un estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), determinó cuáles son los distritos de Lima que presentan mayor vulnerabilidad ante un movimiento sísmico, tomando en cuenta las condiciones del terreno y la resistencia de las edificaciones.

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De acuerdo con el Mapa de Microzonificación Sísmica, entre las jurisdicciones con mayor exposición figuran Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa. También se consideran vulnerables las zonas ubicadas en laderas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia y Ate. La composición de los terrenos en estos sectores podría favorecer una mayor intensidad de los efectos de un terremoto y elevar el riesgo para sus residentes.

La falta de movimientos importantes no significa que la amenaza haya desaparecido, pues las placas continúan acumulando esfuerzo y deformación - Créditos: Andina.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia en caso de sismo?

Higiene personal : Alcohol en gel, papel higiénico, toallas y pañitos húmedos para mantener la limpieza durante una emergencia.

Vestimenta y abrigo : Ropa de cambio, frazadas o un saco de dormir para protegerse del frío y las bajas temperaturas.

Alimentos y bebidas : Botellas de agua, conservas, productos enlatados y barras de chocolate que puedan consumirse con facilidad.

Primeros auxilios : Algodón, vendas, alcohol y termómetro para atender lesiones o malestares que puedan presentarse.

Dinero : Billetes de baja denominación y monedas para realizar compras básicas en caso de que los medios de pago electrónicos no estén disponibles.

Artículos para bebés : Leche, pañales, biberones y alimentos destinados a cubrir las necesidades de los más pequeños.

Productos para adultos mayores : Medicamentos y artículos de cuidado personal que sean necesarios durante la emergencia.

Higiene femenina: Toallas higiénicas y tampones para contar con productos esenciales durante el periodo de evacuación.