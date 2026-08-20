Perú
Agregar Infobae enGoogle

280 años de silencio sísmico en Perú: Hernando Tavera pide tomar importancia a la prevención

La falta de movimientos importantes no significa que la amenaza haya desaparecido, pues las placas continúan acumulando esfuerzo y deformación

El Dr. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), detalla la acumulación de energía en las placas tectónicas y advierte sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud en Lima, que no experimenta uno desde 1974. El reportaje subraya que la prevención es vital | Latina TV
Guardar

Lima mantiene una situación de riesgo sísmico debido a que han transcurrido cerca de 280 años desde el último gran terremoto que afectó a la capital. Este extenso intervalo es conocido como “silencio sísmico” y no implica que la amenaza haya disminuido, sino que existe una acumulación de energía en la zona de subducción frente a la costa peruana.

El concepto de “silencio sísmico” o “laguna sísmica” hace referencia a sectores donde no se registra un evento de gran alcance durante un periodo prolongado, pese a que las placas tectónicas continúan en movimiento. En estos espacios puede acumularse deformación hasta alcanzar las condiciones necesarias para liberar parte de esa energía.

PUBLICIDAD

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que la falta de movimiento entre las placas no debe interpretarse como una señal de tranquilidad. Según explicó a Latina, existen sectores donde estas estructuras permanecen prácticamente inmóviles, mientras el esfuerzo y la deformación continúan acumulándose.

“Hay zonas donde las placas pueden estar sin movimiento, significa que la fricción es prácticamente nula y aquí se está acumulando esfuerzo y deformación”, señaló el especialista. Asimismo, explicó que, cuando ocurre un desplazamiento brusco, la energía acumulada puede liberarse y provocar un evento sísmico de gran intensidad.

El IGP mantiene bajo vigilancia a Lima ante la posibilidad de un movimiento telúrico importante, aunque no es posible determinar cuándo ocurrirá - Créditos: Andina.
El IGP mantiene bajo vigilancia a Lima ante la posibilidad de un movimiento telúrico importante, aunque no es posible determinar cuándo ocurrirá - Créditos: Andina.

En el caso de Lima, el titular del IGP recordó que la capital no registra un terremoto de similares características desde 1974. Este prolongado intervalo forma parte de las condiciones que mantienen a la ciudad bajo vigilancia frente a la posibilidad de un movimiento telúrico importante.

PUBLICIDAD

La situación evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y preparación ante una eventual emergencia. Aunque no es posible establecer con exactitud cuándo ocurrirá el próximo terremoto, el comportamiento de las placas obliga a mantener una cultura de prevención entre las familias y las autoridades.

Por otro lado, un estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), determinó cuáles son los distritos de Lima que presentan mayor vulnerabilidad ante un movimiento sísmico, tomando en cuenta las condiciones del terreno y la resistencia de las edificaciones.

De acuerdo con el Mapa de Microzonificación Sísmica, entre las jurisdicciones con mayor exposición figuran Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa. También se consideran vulnerables las zonas ubicadas en laderas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia y Ate. La composición de los terrenos en estos sectores podría favorecer una mayor intensidad de los efectos de un terremoto y elevar el riesgo para sus residentes.

La falta de movimientos importantes no significa que la amenaza haya desaparecido, pues las placas continúan acumulando esfuerzo y deformación - Créditos: Andina.
La falta de movimientos importantes no significa que la amenaza haya desaparecido, pues las placas continúan acumulando esfuerzo y deformación - Créditos: Andina.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia en caso de sismo?

  • Higiene personal: Alcohol en gel, papel higiénico, toallas y pañitos húmedos para mantener la limpieza durante una emergencia.
  • Vestimenta y abrigo: Ropa de cambio, frazadas o un saco de dormir para protegerse del frío y las bajas temperaturas.
  • Alimentos y bebidas: Botellas de agua, conservas, productos enlatados y barras de chocolate que puedan consumirse con facilidad.
  • Primeros auxilios: Algodón, vendas, alcohol y termómetro para atender lesiones o malestares que puedan presentarse.
  • Dinero: Billetes de baja denominación y monedas para realizar compras básicas en caso de que los medios de pago electrónicos no estén disponibles.
  • Artículos para bebés: Leche, pañales, biberones y alimentos destinados a cubrir las necesidades de los más pequeños.
  • Productos para adultos mayores: Medicamentos y artículos de cuidado personal que sean necesarios durante la emergencia.
  • Higiene femenina: Toallas higiénicas y tampones para contar con productos esenciales durante el periodo de evacuación.

Temas Relacionados

sismoIGPmovimiento telúricoHernando Taveraperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

El creador de contenido se pronunció luego de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ y aseguró que el joven que aparece junto a Carla Campos es su amigo

Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

EE.UU enviará un buque hospital flotante, puentes móviles y kits a Perú para afrontar el fenómeno El Niño

El país norteamericano ha incrementado su influencia en Perú a través de distintas medidas que se aplicarán los próximos meses. Una de ellas irá a prepararse contra el fenómeno El Niño

EE.UU enviará un buque hospital flotante, puentes móviles y kits a Perú para afrontar el fenómeno El Niño

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

El club cusqueño obtuvo una amplia ventaja en el partido de ida (6-1) y buscará asegurar hoy, jueves 20 de agosto, su clasificación en Río de Janeiro

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

El entrenador del cuadro cusqueño recibió una sanción de un año de inhabilitación y una multa superior a 100 mil soles tras realizar comentarios despectivos sobre la Copa de la Liga y el presidente de la FPF, Agustín Lozano

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

La familia del recordado ‘Ruso’ pide se acelere el proceso contra los implicados para impedir su libertad

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra: PJ reprograma apelación de sentencia porque su abogado renunció y fiscal desconoce el caso

Martín Vizcarra: PJ reprograma apelación de sentencia porque su abogado renunció y fiscal desconoce el caso

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

Quién es Óscar Reto, el militar retirado que preside la Cámara de Diputados del Perú

ENTRETENIMIENTO

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

Quién es Curwen, el streamer que defendió a su novia Carla Campos Salazar ante acusaciones de infidelidad: “Es su amigo”

Jazmín Pinedo muestra su casa en Uruguay: así es su nuevo hogar en Punta del Este

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

DEPORTES

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: Canal TV oficial del partido de vuelta por octavos de Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola advirtió a Facundo Morando previo a los amistosos Perú vs Argentina: “Espero que ponga a su equipo principal”

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano