Gobierno anuncia plan ante eventual sismo de 8.8 en Lima y Callao: Perú tendrá 16 grupos de rescate

Galarreta advirtió que el riesgo sísmico y de un eventual tsunami exige reforzar la preparación nacional, con mejoras en rutas de evacuación, comunicaciones de emergencia, hospitales y servicios básicos como agua y energía. Foto: difusión

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El Gobierno de Keiko Fujimori anunció una estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un eventual sismo de magnitud 8.8 Mw en Lima Metropolitana y el Callao, escenario de referencia elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La medida forma parte del segundo eje de la Política General de Gobierno 2026-2031, presentado este jueves 20 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados.

Galarreta señaló que el escenario sísmico, asociado a la acumulación de energía frente a la costa central y a la posibilidad de un tsunami, obliga a reforzar la preparación nacional. Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de las rutas de evacuación, las comunicaciones de emergencia, la capacidad hospitalaria y la continuidad de servicios esenciales como agua y energía.

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Perú cuadruplicará sus grupos de búsqueda y rescate

Actualmente, el país cuenta con cuatro Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR): dos pertenecientes al Ejército del Perú, uno a la Marina de Guerra y otro a la Fuerza Aérea. El Ejecutivo plantea ampliar progresivamente esta capacidad durante el próximo quinquenio.

De acuerdo con el anuncio, la meta es llegar a ocho grupos USAR al término del segundo año de gobierno y alcanzar 16 grupos al 2031. De esta manera, el país cuadruplicaría su capacidad especializada para atender emergencias provocadas por grandes sismos y colapsos estructurales.

El país cuenta con cuatro grupos USAR y el Gobierno busca ampliar esta capacidad de respuesta durante los próximos cinco años. Foto: TV Perú

Preparación frente a desastres tendrá enfoque nacional

El plan sísmico se integra a una estrategia más amplia de gestión del riesgo de desastres. Galarreta informó que la semana pasada se constituyó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, integrada por Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

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Esta comisión tendrá entre sus primeras tareas intervenir 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces y descolmatación. El Gobierno busca acelerar estas acciones en las zonas más expuestas a lluvias, desbordes e inundaciones, con el objetivo de reducir tanto el impacto sobre la población como las pérdidas en infraestructura y actividad productiva.

Lima también reforzará su respuesta ante lluvias

La estrategia contempla además el Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+, destinado a ordenar las inversiones y disminuir la exposición de las ciudades frente a lluvias e inundaciones. Al 2031, las obras previstas en Cusco, Zarumilla y Puerto Maldonado permitirían proteger un área de aporte efectiva de 2.290 hectáreas y beneficiar a más de 395 mil ciudadanos.

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El jefe del Gabinete también recordó los efectos de las precipitaciones registradas el 16 de agosto en Lima Sur, donde se produjeron aniegos y afectaciones en viviendas y vías de distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Según sostuvo, esta situación debe acelerar la limpieza de drenajes y la identificación de puntos de acumulación de agua.

El plan sísmico forma parte de una estrategia de gestión del riesgo de desastres, reforzada con la creación de una comisión nacional frente al Fenómeno El Niño. Foto: La Hora

Gobierno busca mejorar capacidad de respuesta

Como parte de la preparación ante emergencias, el sector Defensa fortalecerá sus capacidades para búsqueda y salvamento, evacuación, transporte, distribución de ayuda humanitaria, instalación de albergues y rehabilitación de vías. Las Fuerzas Armadas podrán desplegar estas capacidades de acuerdo con las necesidades y el marco normativo vigente.

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El Ejecutivo también prevé utilizar empleo temporal como herramienta preventiva. Llamkasun Perú proyecta generar más de 77 mil empleos temporales acumulados hasta julio de 2027, priorizando labores de limpieza, descolmatación, recuperación de espacios públicos y mejoramiento de defensas.

Impacto económico también será parte de la prevención

Galarreta sostuvo que la preparación ante desastres no se limitará a proteger vidas e infraestructura, sino que también deberá considerar la continuidad de la actividad económica. El Gobierno evaluará el impacto de las emergencias en las zonas afectadas y podrá adoptar medidas para preservar el empleo y asegurar la liquidez, sin abandonar los objetivos fiscales.

Como ejemplo, mencionó la reprogramación del pago de deuda de los maricultores de conchas de abanico de Sechura, cuya producción se ha visto afectada por el incremento de las temperaturas. El jefe del Gabinete reconoció que el país llega tarde a la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027 y aseguró que el objetivo será actuar con anticipación para evitar medidas de última hora.

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