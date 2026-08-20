Perú
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno anuncia plan ante eventual sismo de 8.8 en Lima y Callao: Perú tendrá 16 grupos de rescate

El Ejecutivo plantea reforzar la preparación ante desastres mediante nuevas unidades especializadas, rutas de evacuación y medidas para garantizar la continuidad de servicios esenciales frente a emergencias de gran magnitud

Galarreta advirtió que el riesgo sísmico y de un eventual tsunami exige reforzar la preparación nacional, con mejoras en rutas de evacuación, comunicaciones de emergencia, hospitales y servicios básicos como agua y energía.
Galarreta advirtió que el riesgo sísmico y de un eventual tsunami exige reforzar la preparación nacional, con mejoras en rutas de evacuación, comunicaciones de emergencia, hospitales y servicios básicos como agua y energía. Foto: difusión
Guardar

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció una estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un eventual sismo de magnitud 8.8 Mw en Lima Metropolitana y el Callao, escenario de referencia elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La medida forma parte del segundo eje de la Política General de Gobierno 2026-2031, presentado este jueves 20 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados.

Galarreta señaló que el escenario sísmico, asociado a la acumulación de energía frente a la costa central y a la posibilidad de un tsunami, obliga a reforzar la preparación nacional. Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de las rutas de evacuación, las comunicaciones de emergencia, la capacidad hospitalaria y la continuidad de servicios esenciales como agua y energía.

PUBLICIDAD

Perú cuadruplicará sus grupos de búsqueda y rescate

Actualmente, el país cuenta con cuatro Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR): dos pertenecientes al Ejército del Perú, uno a la Marina de Guerra y otro a la Fuerza Aérea. El Ejecutivo plantea ampliar progresivamente esta capacidad durante el próximo quinquenio.

De acuerdo con el anuncio, la meta es llegar a ocho grupos USAR al término del segundo año de gobierno y alcanzar 16 grupos al 2031. De esta manera, el país cuadruplicaría su capacidad especializada para atender emergencias provocadas por grandes sismos y colapsos estructurales.

El país cuenta con cuatro grupos USAR y el Gobierno busca ampliar esta capacidad de respuesta durante los próximos cinco años.
El país cuenta con cuatro grupos USAR y el Gobierno busca ampliar esta capacidad de respuesta durante los próximos cinco años. Foto: TV Perú

Preparación frente a desastres tendrá enfoque nacional

El plan sísmico se integra a una estrategia más amplia de gestión del riesgo de desastres. Galarreta informó que la semana pasada se constituyó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, integrada por Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

PUBLICIDAD

Esta comisión tendrá entre sus primeras tareas intervenir 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces y descolmatación. El Gobierno busca acelerar estas acciones en las zonas más expuestas a lluvias, desbordes e inundaciones, con el objetivo de reducir tanto el impacto sobre la población como las pérdidas en infraestructura y actividad productiva.

Lima también reforzará su respuesta ante lluvias

La estrategia contempla además el Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+, destinado a ordenar las inversiones y disminuir la exposición de las ciudades frente a lluvias e inundaciones. Al 2031, las obras previstas en Cusco, Zarumilla y Puerto Maldonado permitirían proteger un área de aporte efectiva de 2.290 hectáreas y beneficiar a más de 395 mil ciudadanos.

El jefe del Gabinete también recordó los efectos de las precipitaciones registradas el 16 de agosto en Lima Sur, donde se produjeron aniegos y afectaciones en viviendas y vías de distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Según sostuvo, esta situación debe acelerar la limpieza de drenajes y la identificación de puntos de acumulación de agua.

El plan sísmico forma parte de una estrategia de gestión del riesgo de desastres, reforzada con la creación de una comisión nacional frente al Fenómeno El Niño.
El plan sísmico forma parte de una estrategia de gestión del riesgo de desastres, reforzada con la creación de una comisión nacional frente al Fenómeno El Niño. Foto: La Hora

Gobierno busca mejorar capacidad de respuesta

Como parte de la preparación ante emergencias, el sector Defensa fortalecerá sus capacidades para búsqueda y salvamento, evacuación, transporte, distribución de ayuda humanitaria, instalación de albergues y rehabilitación de vías. Las Fuerzas Armadas podrán desplegar estas capacidades de acuerdo con las necesidades y el marco normativo vigente.

El Ejecutivo también prevé utilizar empleo temporal como herramienta preventiva. Llamkasun Perú proyecta generar más de 77 mil empleos temporales acumulados hasta julio de 2027, priorizando labores de limpieza, descolmatación, recuperación de espacios públicos y mejoramiento de defensas.

Impacto económico también será parte de la prevención

Galarreta sostuvo que la preparación ante desastres no se limitará a proteger vidas e infraestructura, sino que también deberá considerar la continuidad de la actividad económica. El Gobierno evaluará el impacto de las emergencias en las zonas afectadas y podrá adoptar medidas para preservar el empleo y asegurar la liquidez, sin abandonar los objetivos fiscales.

Como ejemplo, mencionó la reprogramación del pago de deuda de los maricultores de conchas de abanico de Sechura, cuya producción se ha visto afectada por el incremento de las temperaturas. El jefe del Gabinete reconoció que el país llega tarde a la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027 y aseguró que el objetivo será actuar con anticipación para evitar medidas de última hora.

Temas Relacionados

sismosismos en PerútemblorIGPperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

El presidente del Consejo de Ministros se presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República para exponer los planes de la gestión de Keiko Fujimori

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

El nuevo smartphone apuesta por un sistema fotográfico en el que todos sus sensores alcanzan los 50 megapíxeles, herramientas de creación con inteligencia artificial y una batería de 6.000 mAh. Se posiciona dentro de la franja de precios que va de los 2.000 a los 3.000 soles. Tras varios días de uso, estas son las características que realmente marcaron la experiencia

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

Criminal conocido como “El Ingeniero” estaría detrás de extorsión a transportistas en Cercado de Lima

El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, indicó que cuenta con las estrategias necesarias para luchar contra el crimen, y que se hará cargo en caso de que estas no ofrezcan resultados

Criminal conocido como “El Ingeniero” estaría detrás de extorsión a transportistas en Cercado de Lima

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

El delantero nacional viene de jugar para Nejmeh SC, donde consiguió dos títulos, y ahora defenderá la camiseta de un club histórico del balompié ‘incaico’

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

IGP explicó a qué se debe el ruido previo al temblor en Lima ocurrido el miércoles 19 de agosto

El movimiento se registró a las 5:28 a.m. del miércoles 19 de agosto, con un foco a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y a 42 kilómetros de profundidad, según el IGP

IGP explicó a qué se debe el ruido previo al temblor en Lima ocurrido el miércoles 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Quién es Óscar Reto, el militar retirado que preside la Cámara de Diputados del Perú

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

ENTRETENIMIENTO

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

Viuda de Paul Flores se quiebra al ser acusada de crimen pasional contra ‘El Ruso’: “Es indignante”

DEPORTES

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

Fernanda Tomé, Sonaly Cidrao y Linda Costa: las brasileñas que jugaron en Perú y hoy compiten en el vóley boliviano

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026