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Séptimo friaje del año llegará a la selva peruana desde mañana 21 de agosto: estas 9 regiones serán afectadas

La incursión de una masa de aire polar empezará por el sur y avanzará hacia Madre de Dios, con precipitaciones, tormentas eléctricas, nubosidad y vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

El Senamhi emitió su más reciente aviso meteorológico para informar a la población que se vienen días con sensación de frío.
El séptimo friaje del año llegará a la selva peruana desde el viernes 21 de agosto, según el Senamhi. (Senamhi)
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El séptimo friaje del año se aproxima a la selva peruana y provocará un cambio en las condiciones climáticas desde mañana, viernes 21 de agosto. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), habrá lluvias, descenso de temperaturas diurnas y nocturnas, y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El Senamhi informó que esta masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la mañana del viernes y se desplazará por la región de Madre de Dios.

“Esta masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la mañana del viernes, 21 de agosto, y se desplazará por la región de Madre de Dios. Se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas con velocidades próximas a los 45 km/h y cobertura nubosa durante el día”.

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Durante el período de influencia, que se prolongará hasta el domingo 23 de agosto, en la selva sur se esperan temperaturas nocturnas cercanas a los 19°C y temperaturas diurnas de entre 23°C y 28°C. En la selva centro, las temperaturas máximas descenderán hasta valores próximos a los 24°C, mientras que en la selva norte se prevén máximas cercanas a los 27°C el sábado 22 de agosto.

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El Senamhi prevé lluvias, descenso de temperaturas diurnas y nocturnas, y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la selva peruana. (Andina)

Regiones afectadas

El séptimo friaje impactará en nueve departamentos del país. Según el reporte oficial, el viernes 21 de agosto se verán afectados Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali, con temperaturas máximas cercanas a los 24°C en la selva centro y valores próximos a los 19°C en la selva sur.

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Para el sábado 22 de agosto, los departamentos involucrados serán Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, donde las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C.

El aviso oficial n.° 329 detalla que el viernes 21 de agosto se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 45 milímetros por día en la selva centro y valores de alrededor de 50 milímetros por día en la selva sur. El sábado 22, los acumulados previstos alcanzarán los 43 milímetros por día en la selva norte y los 40 milímetros por día en la selva centro y sur.

La masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará por Madre de Dios con lluvias, descargas eléctricas y cobertura nubosa.
La masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará por Madre de Dios con lluvias, descargas eléctricas y cobertura nubosa.

Qué es el friaje

El fenómeno del friaje consiste en la llegada de aire frío al continente desde la Antártida, lo que genera lluvias intensas y un descenso brusco de las temperaturas en la selva peruana. Según el Senamhi, “el friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”.

Este fenómeno afecta primero a la selva sur y, según su intensidad, se extiende hacia la selva central y norte. El impacto se refleja en la reducción de las temperaturas máximas y mínimas, así como en la presencia de lluvias y tormentas eléctricas.

Recomendaciones y monitoreo

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, continuará emitiendo información actualizada sobre el comportamiento del clima en la selva peruana.

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú.
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

Recomienda a la población mantenerse informada a través de su página web y redes sociales para recibir alertas y recomendaciones específicas ante el avance del friaje.

El fenómeno se produce en un contexto en el que el país ha experimentado la presencia simultánea de otros eventos meteorológicos, como el fenómeno de El Niño costero y la DANA Aníbal, que recientemente provocaron afectaciones en distintas regiones.

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