OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

Foto: Infobae Perú

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Apenas abrimos la caja del OPPO Reno16 encontramos una frase impresa en el papel que protege al teléfono: “Make your moment”. Después de varios días utilizándolo, el mensaje ayuda a entender hacia dónde apunta buena parte de la propuesta del equipo: no solo tomar fotografías, sino ofrecer herramientas para experimentar con ellas, editarlas y convertirlas en contenido directamente desde el celular.

El punto de partida está en las cámaras. El Reno16 cuenta con cuatro sensores de 50 megapíxeles si consideramos las tres cámaras posteriores y la frontal. Sobre el papel, la cifra llama la atención; en el uso cotidiano, lo más interesante está en las posibilidades que abre cada distancia focal: desde selfies amplias hasta retratos con zoom óptico de 3.5x.

Pero las cámaras no son el único argumento. El teléfono combina una pantalla AMOLED de 6.32 pulgadas y 120 Hz con el Snapdragon 7 Gen 4, una batería de 6.000 mAh y carga rápida de 80 W. Todo ello dentro de un formato compacto que, durante nuestra prueba, terminó siendo una de sus cualidades más apreciables.

Especificaciones del OPPO Reno16 5G

Cuatro cámaras de 50 MP: ¿qué podemos hacer realmente con ellas?

La particularidad del sistema fotográfico no es únicamente que la cámara principal tenga 50 MP. La misma resolución aparece en el ultra gran angular, el teleobjetivo y la cámara frontal, lo que permite cambiar de perspectiva sin depender de un sensor de resolución considerablemente menor.

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La principal utiliza un Sony LYT-600 de 50 MP con estabilización óptica (OIS). Durante nuestras pruebas, uno de los aspectos que más nos gustó fue el tratamiento del color: las imágenes tienden a conservar una apariencia natural, sin llevar la saturación demasiado lejos. Esa característica también se percibe en la reproducción de los tonos de piel.

El teleobjetivo, por su parte, utiliza un JN5 de 50 MP con OIS y permite trabajar con zoom óptico de 3.5x. Aquí el Reno16 encuentra uno de sus usos más interesantes. Al fotografiar a una persona desde cierta distancia, el sujeto adquiere mayor protagonismo y el fondo queda visualmente separado mediante el efecto bokeh. El resultado se acerca más a la estética de un retrato que a la fotografía plana que normalmente obtenemos con la cámara principal.

La tercera cámara posterior es un ultra gran angular de 50 MP, mientras que la frontal vuelve a apostar por los 50 MP y autofocus. Esta última ofrece un campo de visión de hasta 100 grados, especialmente útil cuando queremos incluir a varias personas o mostrar una mayor parte del escenario en una selfie.

Precisamente las selfies fueron uno de los apartados que mejor respondieron durante los días de prueba. Además del nivel de detalle, encontramos una buena reproducción de los tonos de piel y la posibilidad de incorporar más contexto alrededor de la persona fotografiada.

De tomar una foto a crear con ella

Aquí aparece la otra mitad de la apuesta fotográfica del Reno16. La cámara genera el material y ColorOS 16 incorpora herramientas para trabajar con él sin necesidad de recurrir necesariamente a una aplicación de edición externa.

Una de ellas es Collage Remix con IA. Desde la pestaña “Crear” de la aplicación Fotos podemos seleccionar imágenes y videos, recortar elementos mediante inteligencia artificial y distribuirlos sobre una nueva composición. El sistema permite jugar con stickers, textos, contornos y diferentes capas para construir collages de estilo scrapbook.

La herramienta puede aislar sujetos de fotografías o videos para reutilizarlos dentro de otra composición. En la práctica, una persona u objeto puede convertirse en un elemento independiente y desplazarse dentro del collage sin tener que realizar manualmente todo el proceso de recorte.

La propuesta es especialmente interesante para quienes acostumbran preparar historias, reels u otras piezas visuales desde el teléfono. No sustituye necesariamente a una herramienta profesional de edición, pero reduce los pasos necesarios para producir contenidos rápidos.

PopCam: un poco de estética retro

No todo depende de la inteligencia artificial. PopCam está integrado directamente en la aplicación de cámara y recupera una estética que ha vuelto a hacerse habitual en redes sociales.

Entre sus alternativas aparecen efectos inspirados en cámaras digitales, fotografía instantánea y filtraciones de luz. Es posible modificar la intensidad del efecto antes de realizar la fotografía, de modo que no estamos limitados a aplicar un filtro predeterminado con una única apariencia.

Fotos: Infobae Perú

Es una función más lúdica que técnica, pero encaja con la idea que encontramos al abrir la caja: el Reno16 intenta que tomar una fotografía sea también parte del proceso creativo y no únicamente el paso previo a editarla.

El Reno16 también permite grabar video en resolución 4K. Una de las funciones destacadas es la estabilización capaz de corregir inclinaciones de hasta cinco grados, destinada a mantener el horizonte nivelado cuando grabamos mientras caminamos o movemos el teléfono.

Un formato compacto en una época de teléfonos grandes

Otra de las primeras cosas que se perciben al utilizar el Reno16 es su tamaño. La pantalla AMOLED de 6.32 pulgadas hace que resulte manejable con una mano y relativamente cómodo de transportar, sin renunciar a una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

El peso varía según el acabado. De acuerdo con la ficha técnica proporcionada, el Blanco Cósmico alcanza aproximadamente los 193 gramos, mientras que el Violeta Crepúsculo se queda en unos 182 gramos.

En la parte posterior aparece otro de los elementos con los que OPPO busca diferenciar esta generación: el denominado Diseño Planeta 3D. El acabado utiliza una estructura de capas y microlentes para generar una sensación tridimensional que cambia según la incidencia de la luz y el ángulo desde el que observamos el dispositivo.

A ello se suma la protección IP66, IP68, IP69 e IP69K frente al polvo y el agua bajo las condiciones de prueba correspondientes. Es un detalle relevante para un teléfono pensado para acompañar al usuario durante buena parte del día, aunque estas certificaciones no deben interpretarse como una invitación a exponer deliberadamente el equipo al agua.

Una batería que nos permitió llegar hasta los dos días

Si las cámaras constituyen la característica más visible del Reno16, la autonomía fue una de las que más valoramos durante el uso cotidiano.

El dispositivo incorpora una batería de silicio-carbono de 6.000 mAh. En nuestra experiencia, fue posible alcanzar hasta dos días completos de uso sin pasar por el cargador, aunque la duración dependerá naturalmente de factores como el brillo de pantalla, uso de cámaras, videojuegos, conectividad y aplicaciones ejecutadas.

También cuenta con carga rápida SUPERVOOC de 80 W, por lo que la propuesta no se limita a incorporar una batería de gran capacidad, sino también a reducir el tiempo necesario para recuperar energía.

La combinación resulta particularmente interesante teniendo en cuenta las dimensiones del dispositivo: estamos ante una batería de 6.000 mAh dentro de un teléfono con pantalla de 6.32 pulgadas.

ColorOS 16, el último sistema operativo de OPPO

El Reno16 utiliza el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, acompañado en nuestra unidad por 8 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Durante los días que utilizamos el equipo, el conjunto ofreció una experiencia fluida en las tareas cotidianas.

ColorOS 16 suma distintas herramientas de inteligencia artificial para edición, organización, traducción y productividad. Una función particularmente ambiciosa presentada por OPPO es AI Mind Pilot, un asistente que puede trabajar en simultáneo con modelos como Google Gemini, Perplexity y ChatGPT.

Sin embargo, dentro de la experiencia general del Reno16, las relacionadas con fotografía y creación de contenido son las que guardan una relación más directa con la propuesta del dispositivo.

¿Para quién es el OPPO Reno16?

Después de varios días con el dispositivo, hay tres perfiles para los que encontramos argumentos particularmente claros.

Cómpralo si valoras un teléfono compacto y manejable; si la autonomía es una prioridad y quieres reducir la frecuencia con la que buscas un cargador; o si utilizas mucho la cámara, especialmente para selfies, retratos y creación de contenido. Además, con un precio que oscila entre los 2 mil y 3 mil soles, se presenta como una alternativa accesible dentro del segmento de dispositivos con estas características.

Su mayor fortaleza no reside únicamente en acumular especificaciones. La combinación de cuatro sensores de 50 MP permite utilizar diferentes perspectivas sin que una de las cámaras quede relegada a una resolución testimonial, mientras que las herramientas de edición intentan aprovechar esas imágenes después de capturarlas.

Eso no significa que todas las funciones de IA vayan a resultar imprescindibles. Algunas están dirigidas a un perfil bastante específico de usuario que crea y publica contenido con frecuencia. Para quien simplemente quiere apuntar, tomar una fotografía y guardarla, buena parte de ese catálogo puede pasar inadvertido.

Reno16 F: una alternativa dentro de la misma familia

La serie incluye también el Reno16 F, planteado como una alternativa más accesible. No fue el equipo objeto de esta prueba, por lo que corresponde limitar la comparación a sus características declaradas.

Mantiene varios de los elementos fotográficos de la familia, como la cámara frontal ultra gran angular de 50 MP, los retratos mediante teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3.5x y una principal de 50 MP con OIS. También conserva ColorOS 16 y la carga rápida de 80 W.

Las principales diferencias están en el MediaTek Dimensity 7300, una pantalla mayor de 6.57 pulgadas y un cuerpo ligeramente más grande. Curiosamente, también incrementa la capacidad de la batería hasta los 7.000 mAh.

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Precio y disponibilidad

De acuerdo con la información proporcionada por OPPO, el Reno16 tiene un precio desde S/2.999 y se comercializa mediante los principales operadores y retailers, además de los canales propios de la compañía.

Tras varios días de prueba, el Reno16 deja una propuesta bastante definida. Las cámaras son el centro de la experiencia, pero la autonomía y el formato compacto terminan siendo dos argumentos igualmente importantes en el uso diario. Las herramientas de IA añaden posibilidades para quienes crean contenido desde el teléfono; para el resto, el valor está en algo más sencillo: poder sacar el equipo del bolsillo, elegir entre distintas perspectivas y fotografiar sin que la batería se convierta rápidamente en una preocupación.