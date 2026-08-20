Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

La conductora de “Magaly TV La Firme” confirmó que se reunió con la cantante y su productor para conversar sobre el proceso judicial que mantienen desde 2024. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La figura televisiva Magaly Medina ha manifestado públicamente su apoyo a Yahaira Plasencia en un momento familiar difícil, alejándose del enfrentamiento legal que ambas sostienen desde hace más de un año. La conductora expresó en su programa que la intérprete peruana atraviesa una situación personal delicada, ya que su madre se encuentra en un estado de salud comprometido.

El acercamiento entre ambas sorprendió a la audiencia, pues ocurre en medio de un proceso judicial mediático que ha captado la atención de la opinión pública.

De acuerdo con lo expresado por Medina, la cantante prioriza actualmente el cuidado de su madre, dejando en segundo plano el conflicto legal.

“Ella está atravesando una etapa bastante complicada, tiene a su madre bastante enferma y todas sus energías están centradas en darle a su madre paz y tranquilidad, sobre todo rogar para que su mamá recupere y vuelva a tener la salud de siempre, eso es lo que también deseamos para ella”, manifestó la conductora.

Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presentadora remarcó que, a pesar de las diferencias que ambas han tenido en el pasado, resulta fundamental mostrar empatía en circunstancias que afectan el núcleo familiar. El gesto de Medina ha sido interpretado por varios sectores como un cambio de tono en la relación entre ambas figuras públicas.

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Magaly Medina habló de su encuentro con Yahaira Plasencia

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina reveló detalles del reciente encuentro que mantuvo con Yahaira Plasencia y su productor. La conductora explicó que la conversación se llevó a cabo de manera directa y en un entorno que permitió abordar distintos temas relacionados con la controversia judicial.

“Yo debo decir que Yahaira y yo sí nos hemos reunido, sí hemos conversado, nos hemos reunido personalmente, con mi productor y ella, hemos hablado de diferentes cosas, en algún momento se lo contaremos ella y yo, de repente estamos llegando acuerdos, conversar civilizadamente, frente a frente mirándonos a la cara, en eso estamos, ya les comentaremos qué pasa, para qué nos vamos a pelear ella y yo, o sea por qué, para qué llevar a juicio algo que tu susceptibilidad quiso o te hizo sentir ofendida, estamos en un medio salvaje”, declaró la presentadora.

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Magaly Medina junto a Yahaira Plasencia y su madre, en el contexto del mensaje de solidaridad por la salud de la progenitora.

La periodista sostuvo que la prioridad de Plasencia se encuentra en el bienestar de su familia, razón por la cual ambas optaron por pausar el enfrentamiento y explorar posibilidades de conciliación. Desde el inicio del proceso legal, que se remonta a 2024, las diferencias entre ambas se hicieron públicas y crecieron en intensidad. Según relató la cantante en una entrevista exclusiva con Trome, la demanda presentada contra Medina respondió a comentarios que, a criterio de la intérprete, afectaron su imagen y honor.

“La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, señaló Yahaira Plasencia.

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Magaly revela encuentro con Yahaira Plasencia tras demanda y cuenta qué hablaron: “Conversar civilizadamente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Actualmente, ambas figuras públicas han manifestado su disposición a continuar el diálogo y buscar una solución consensuada. Medina evitó profundizar en los detalles del encuentro, pero dejó abierta la puerta para que, en el futuro, ambas expliquen el resultado de las conversaciones.