Perú

La discrecionalidad e inconsistencia tributaria que frena al Perú

El Banco Mundial ha advertido que esta gestión del sistema tributario no solo disminuye la predictibilidad, sino que limita el crecimiento económico y encarece innecesariamente el cumplimiento de obligaciones

Guardar
Se plantea que la Sunat
Se plantea que la Sunat pueda utilizar de manera más ágil los recursos acumulados en las detracciones cuando el contribuyente mantenga obligaciones tributarias impagas. Foto: Andina

Pese a los buenos resultados de la inversión privada al tercer trimestre, la sostenibilidad de dicha recuperación, según el Banco Central de Reserva, se ve comprometida porque la seguridad jurídica que debería ofrecer el sistema tributario está debilitada. La SUNAT, lejos de promover la formalidad y el crecimiento económico, termina castigando a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

La economía peruana requiere confianza para crecer; sin embargo, el sistema tributario actúa en sentido contrario. La SUNAT ha convertido la discrecionalidad interpretativa en una práctica cotidiana que sanciona a los contribuyentes formales, que son quienes sostienen la recaudación del país. La litigiosidad se incrementa, al igual que los casos que derivan en arbitrajes internacionales contra el Estado.

Un ejemplo de lo anterior es el criterio cambiante respecto a la deducción de gastos financieros, que genera incertidumbre y eleva el riesgo tributario de proyectos de inversión que deberían impulsarse, no penalizarse. Una misma operación puede recibir tratamientos contradictorios según el auditor o el año, aun cuando la ley no haya cambiado. Ese vaivén —que no combate la evasión y sí perjudica la inversión— se ha vuelto una constante.

La discrecionalidad también alcanza aspectos sensibles como la reserva tributaria. La implementación de perfiles públicos de cumplimiento, basada en una metodología aún en fase de prueba y cuya calibración continuará hasta 2026, expone injustificadamente a empresas cumplidoras a riesgos reputacionales. En lugar de brindar tranquilidad al contribuyente correcto, se le estigmatiza y supervisa de manera excesiva.

Incluso se desincentiva la reinversión al encarecer el retorno de capitales nacionales mediante una múltiple imposición a dividendos generados en el Perú, pero distribuidos a través de entidades en el extranjero. Esto resta competitividad frente a otras jurisdicciones donde dichas rentas no vuelven a gravarse. Es sencillamente imposible sostener una política de desarrollo si repatriar utilidades es desventajoso y predomina la presunción de elusión ante cualquier operación que involucre vehículos domiciliados fuera del país.

El Banco Mundial ha advertido que esta gestión del sistema tributario no solo disminuye la predictibilidad, sino que limita el crecimiento económico y encarece innecesariamente el cumplimiento de obligaciones. Una carga elevada, sumada a interpretaciones recaudatorias y coyunturales, desincentiva la formalidad, que justamente debería fortalecerse para ampliar la base tributaria sin recargar a los mismos contribuyentes.

El país necesita una SUNAT que facilite el cumplimiento, garantice un trato justo y se alinee con estándares internacionales modernos. Reglas claras y coherentes en el tiempo no son un privilegio para el contribuyente: son un requisito para que una economía avance. Mientras cumplir la ley siga siendo lo más arriesgado al emprender o crecer, la informalidad y la parálisis productiva continuarán expandiéndose.

Lo más paradójico es que, mientras la discrecionalidad domina la administración tributaria, los jefes de la SUNAT se cambian con alarmante facilidad —cinco en el último quinquenio— y la política tributaria exhibe una inédita inconsistencia. Se prioriza la recaudación (objetivo comprensible), pero simultáneamente se permite que el Congreso apruebe perforaciones a los ingresos tributarios mediante tratamientos preferenciales sectoriales, como las zonas económicas especiales o exoneraciones antitécnicas.

La inversión privada responde a la predictibilidad y seguridad jurídica, no —como algunos intereses mercantilistas suponen— a subsidios a sus márgenes bajo el pretexto de incentivar la actividad económica. Mientras tanto, el gasto público sigue aumentando con fines clientelares, con el consecuente debilitamiento de la institucionalidad fiscal del país.

Luis Miguel Castilla
Luis Miguel Castilla

Temas Relacionados

SunatAdministración tributariaBCRperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

El exalcalde propuso la construcción de un túnel subterráneo con sistema de peaje para conectar distintos puntos clave de la capital y aliviar la congestión vehicular

Rafael López Aliaga propone construir

Chequeo médico deportivo: la evaluación indispensable que protege tu vida antes de ejercitarte

Más del 90% de muertes súbitas en corredores aficionados pueden prevenirse con una evaluación cardiológica adecuada realizada antes de iniciar la actividad. Esta herramienta puede garantizar la seguridad al entrenar y, en muchos casos, salvar vidas

Chequeo médico deportivo: la evaluación

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Canciller corrige a José Jerí

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

La todavía esposa de Christian Cueva pidió públicamente a la cantante que ayude a saldar la deuda pendiente con la madre del futbolista, en medio de la controversia por el lujoso bolso que desató nuevas tensiones familiares

Pamela López lanza fuerte reclamo

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

César Acuña se autodefine como el “mejor alcalde de los últimos 50 años” que ha tenido Trujillo

José Jerí confirmó que Hugo de Zela le llamó la atención por posible irrupción en la embajada de México para capturar a Betssy Chávez

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Pamela López lanza fuerte reclamo

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

Las series favoritas del público en Netflix Perú

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío