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Criminal conocido como “El Ingeniero” estaría detrás de extorsión a transportistas en Cercado de Lima

El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, indicó que cuenta con las estrategias necesarias para luchar contra el crimen, y que se hará cargo en caso de que estas no ofrezcan resultados

Persona encapuchada y con pistola en primer plano; al fondo, tres personas con chalecos azules interactúan en un entorno urbano nocturno
Una figura encapuchada empuña un arma en primer plano, mientras agentes policiales detienen a presuntos extorsionadores de 'La nueva Jauría del Sur' en San Juan de Miraflores, Lima. (Composición: Infobae Perú)
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La seguidilla de ataques armados contra el transporte público en Lima volvió a poner presión sobre la respuesta policial y del Ministerio del Interior. En el Cercado de Lima, la Policía investiga el asesinato de César Cristhian Díaz Barreto, un chofer de combi que cubría la ruta Lima-Callao, en un caso vinculado a una hipótesis de extorsión por un cupo de S/ 40.

Respecto a los reiterados ataques contra transportistas y a la respuesta de las autoridades, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal, defendió el trabajo hecho por la Policía Nacional. “Creo que ha habido una mínima capacidad de respuesta”, admitió ante la prensa.

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El general Revoredo también sostuvo que la investigación sobre el asesinato de Díaz Barreto sigue en marcha y aunque el caso de extorsión está activo, también hay otros indicios generados a raíz de elementos que se hallaron al interior del vehículo.

“Solamente como hipótesis, esta persona registra antecedentes por delitos graves. A determinar de quién son las sustancias que se han encontrado en el vehículo por parte de los peritos. A determinar. Plantea otras hipótesis”, dijo Revoredo.

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Mientras las investigaciones avanzan, el reportaje mostró que unidades informales siguieron trabajando pese al miedo, esta vez con presencia policial. En paralelo, continuaron las operaciones de buses de la empresa Cruz del Sur, luego de un ataque a balazos en la cuadra 34 de la avenida Canadá en el distrito limeño de San Luis.

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La pista sobre el presunto cabecilla

Consultado por la posible expansión de redes extorsivas, el jefe de la Dirincri señaló a un presunto cabecilla al que ubican con dos alias. “Un sujeto conocido como ”El Ingeniero" o “El Viejo”, que ahora pretende con estos grupos criminales penetrar estos espacios de la extorsión. Se está trabajando esta línea y es probable que dentro de pronto este irrecuperable, este Viejo o Ingeniero tendrá que responder a la justicia por todos estos crímenes que se vienen realizando”, afirmó.

Por otro lado, el jefe de la Dirincri indicó que tomará la responsabilidad por los resultados de los operativos de los policías a su cargo.

“Yo no vengo acá a informarles a ustedes el diagnóstico situacional para justificar a nadie. Acá yo estoy para fortalecer a mi detective. Las estrategias lo tengo, las disposiciones las tengo. El señor ministro del Interior ha venido el día de ayer y si operativamente no guarda resultados, ¿quién es el responsable? Soy yo”, aseguró el general Revoredo.
Las autoridades investigan el móvil de la agresión y no descartan una posible extorsión, aunque no se tiene registro de una denuncia reciente de la empresa (Créditos: Latina)

¿Cómo fue el ataque en Cercado de Lima?

Según RPP, fuentes policiales indicaron que el chofer asesinado, César Cristhian Díaz Barreto, descendió de su vehículo para comprar una bebida para su madre. Cuando retornaba a la unidad, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y acabaron con su vida.

Díaz Barreto habría optado por no completar la ruta y tomar precauciones para reducir el riesgo de ser interceptado. Sus compañeros también señalaron que era padre de una niña de 12 años.

De acuerdo con testigos citados por el medio, los sicarios huyeron corriendo por la calle Palma. Otra versión recogida señala que los atacantes se desplazaban en un vehículo usado bajo la modalidad de falso taxi.

Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)
Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)

“Nosotros somos informales, todas estas combis son informales. (...) Pagamos extorsión, señorita, pagamos 40 soles diarios”, dijo un chofer de la zona a RPP. Otro trabajador relató sobre un ataque anterior: “El sábado la han baleado a un compañero y se salvó de milagro”.

Los conductores de combis informales que operan en esa ruta aseguran que entregan dinero todos los días para poder trabajar y que quienes se resisten quedan expuestos a atentados. Tras el homicidio, exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo ante el temor de nuevos ataques.

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