Estos son los ejes del MEF en el pedido de facultades que presentará el Gobierno

El MEF confirmó que incluyó por su parte medidas para promover la formalización y atención ante el fenómeno El Niño y la criminalidad en el pedido de facultades que pronto se presentaría. - Crédito MEF

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Ya poco más de dos semanas han pasado que se va ‘afinando’ el pedido de facultades que hará el gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso, para legislar en materias económicas, laborales, de seguridad ciudadana y más.

Como se recuerda, según el borrador que se difundió (tanto del proyecto del decreto supremo, como el de la exposición de motivos), se revelaba que desde el lado laboral se planteaba instaurar un nuevo régimen laboral para fomentar la formalización, una propuesta que tenía origen en la consultora Macroconsult, donde antes era socio Elmer Cuba, el actual ministro de Economía y Finanzas.

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Ya había explicado esto Cuba ante Infobae Perú, que esta medida iría a combatir la informalidad en la microempresa principalmente, pero también, según texto preliminar, esto incluiría graduar los beneficios sociales como gratificación y CTS según el sueldo del trabajador. Ahora, en entrevista con RPP ha revelado que ya desde el MEF han enviado sus aportes finales al pedido de facultades, donde además del eje de soporte económico frente al fenómeno El Niño, estará también el de la formalización.

Keiko Fujimori señaló que no se recortarán derechos laborales. Pero un nuevo régimen que analiza el gobierno podría formalizar a empresas que pagarían a los empleados menores beneficios laborales. - Crédito Difusión

MEF ya mandó aportes al pedido de facultades

“Por el lado del MEF ya hemos enviado todo nuestros comentarios, sugerencias y mejoras. Y estamos listo a que los demás sectores completen eso”, reveló Elmer Cuba en entrevista con RPP.

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Asimismo, el ministro de Economía señaló que desde su cartera han incluido en el pedido de facultades medidas sobre “el tema de la formalización laboral básicamente y el soporte a todo lo que sea el fenómeno El Niño y la criminalidad”.

“Las banderas del gobierno tienen que ver con la inseguridad ciudadana y el tema de la informalidad, en eso estamos respaldando ampliamente en este pedido”, aclaró.

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece una declaración en un evento. Detrás de él se observan los logotipos del Gobierno del Perú y del Ministerio de Economía y Finanzas. La información en pantalla indica que el ministro presenta las primeras medidas y lineamientos de política económica. Cuba aborda temas relacionados con la informalidad laboral y políticas tributarias.

¿Pero qué podría incluir estas medidas sobre la formalización de la masa trabajadores del país? Ya Cuba lo ha revelado antes frente a la consulta de Infobae Perú.

¿Un nuevo régimen laboral a la vista?

“Las leyes laborales y tributarias están mal calibradas para ese segmento de la microempresa. La informalidad laboral en el país más o menos está alrededor del 70%, pero el grueso de ellos está en la microempresa, no está en la gran empresa ni en la mediana. La informalidad en la gran empresa es de apenas 15%”, opinó el ministro Elmer Cuba anteriormente en conferencia de prensa del MEF.

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Como se sabe, hay un nuevo régimen laboral que se crearía para atacar el problema de la informalidad en la microempresa. “El problema no está ahí [en la gran empresa]. (...) Si queremos realmente cambiar la vida de los trabajadores que están en una informalidad tenemos que atacar la normatividad de la microempresa. Y esa microempresa usualmente también es informal en términos tributarios, porque no existe pago de nada. Son empleadores informales también. Por eso que para combatirla se requiere un combo laboral y tributario”, aclaraba y revelaba que estaban “afinando” esa medida.

Se sugiere un recorte de gratificaciones y CTS para los trabajadores que ganen menos. - Crédito Captura de Presidencia

Ahora la medida podría haber ya entrado al pedido de facultades (y si no lo hace, igual Cuba resaltó que se promovería fuera de este). Este nuevo régimen incluiría características como las siguientes:

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Unificar el marco laboral, evitando reglas separadas para microempresa, pequeña empresa y régimen general

Hacer progresivos los aportes a salud y pensiones. La presentación plantea aportes menores para salarios bajos y una convergencia hacia las tasas generales conforme aumenta la remuneración

Permitir una articulación más flexible entre SIS y EsSalud, evitando duplicidades o la pérdida abrupta de cobertura cuando el trabajador se formaliza

Graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores

Hacer progresiva la participación en utilidades según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar determinado número de trabajadores

Flexibilizar la protección frente al despido dentro de un régimen común.