Jazmín Pinedo muestra su casa en Uruguay: así es su nuevo hogar en Punta del Este

Jazmín Pinedo mostró a sus seguidores los ambientes de su vivienda en Punta del Este. IG

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La conductora de televisión Jazmín Pinedo compartió con entusiasmo la culminación de un importante proyecto personal: la entrega de su nueva casa en Punta del Este, Uruguay. A través de sus redes sociales, la popular presentadora mostró imágenes de los ambientes de la vivienda y expresó su emoción al considerar este logro como un “regalo adelantado” en vísperas de su cumpleaños número 34, que celebró el 19 de agosto.

Pinedo viajó a Uruguay en compañía de su hija para reunirse con el empresario Pedro Araujo, su pareja y con quien comparte la propiedad. En sus publicaciones, la conductora de ‘Más espectáculos’ ofreció a sus seguidores un recorrido virtual por la casa, que se ubica en un entorno natural, entre el mar y el bosque, en uno de los destinos más exclusivos del país sudamericano. La vivienda, equipada y decorada con un estilo contemporáneo, refleja el esfuerzo y la dedicación invertidos en este proyecto.

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En su mensaje, Jazmín Pinedo manifestó: “A unas horas de mi cumpleaños y con mucha ilusión quiero compartir con ustedes mi regalo adelantado”. La conductora agradeció la oportunidad de concretar este sueño y resaltó la importancia del trabajo y la perseverancia en la consecución de metas personales. “Este nuevo sueño llega después de mucha paciencia, esfuerzo y trabajo. Me siento tan agradecida con Dios en todos los sentidos”, publicó en Instagram, donde miles de usuarios celebraron junto a ella el acontecimiento.

Jazmín Pinedo presentó un tour de su hogar

La presentadora de televisión recorrió los diferentes ambientes de la casa, mostrando detalles del mobiliario, la decoración y los espacios al aire libre que rodean la propiedad. Resaltó la tranquilidad del entorno, así como la satisfacción de ver finalizado un proceso que implicó planificación, ahorro y dedicación. El proyecto inmobiliario fue desarrollado junto a Pedro Araujo, quien reside en el país y acompañó a Pinedo en cada etapa del proceso.

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La vivienda de la conductora se encuentra en Punta del Este, uno de los balnearios más reconocidos de América Latina, famoso por sus playas, su oferta de servicios y su paisaje natural. Desde la residencia, Jazmín Pinedo compartió con sus seguidores la emoción de alcanzar una meta significativa en su vida personal y familiar. La conductora mencionó que la casa representa un espacio de descanso y reencuentro, tanto para ella como para su familia.

La conductora mostró a sus seguidores los ambientes de su vivienda en Punta del Este, donde reside junto a su pareja Pedro Araujo, y compartió la emoción de cumplir un importante sueño personal antes de su cumpleaños. IG/ Jazmín Pinedo

El viaje a Uruguay permitió a Jazmín Pinedo compartir momentos especiales con su hija, fruto de su relación pasada con Gino Assereto. Durante su estadía, la presentadora agradeció las muestras de cariño recibidas y destacó la importancia de disfrutar los logros personales junto a sus seres queridos.

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La noticia del nuevo hogar generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas de la conductora celebraron el avance en su vida personal. La vivienda en Punta del Este se suma a los recientes retos y éxitos profesionales de Jazmín Pinedo, quien se ha consolidado como una de las figuras más populares de la televisión peruana.

Jazmín Pinedo estrena casa en Uruguay. América TV

Novio de Jazmín Pinedo habla de Gino Assereto

El uruguayo Pedro Araujo, actual pareja de Jazmín Pinedo, habló abiertamente sobre la relación que sostiene con Gino Assereto, padre de la hija de Pinedo. En entrevista con ‘América Espectáculos’, Araujo reveló que la familia celebró juntos la Nochebuena en Lima, señalando: “El 24 lo pasamos todos juntos, muy bien, nos llevamos bárbaro. Hay una relación cordial con él, sin duda, la mejor”.

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Este gesto evidenció una convivencia madura y respetuosa, valorada por los seguidores de la conductora. Tanto Jazmín Pinedo como Assereto han priorizado el bienestar de su hija Khaleesi, facilitando la integración de Araujo en la dinámica familiar. El empresario confesó disfrutar de su estadía en Perú, aunque reconoce que prefiere la tranquilidad de Uruguay.

En lo personal, Jazmín Pinedo y Pedro Araujo han conversado sobre matrimonio y nuevos proyectos, aunque disfrutan el presente y avanzan sin presiones. La pareja acaba de finalizar la construcción de una casa en Punta del Este, un logro que refuerza su vínculo y refleja el momento positivo que atraviesan.

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Jazmín Pinedo tiene una relación estable con Pedro Araujo.