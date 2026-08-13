Moody’s eleva proyección de crecimiento de Perú a 3,5% en 2026, incluso con un incumplimiento fiscal más pronunciado

La calificadora estima que Perú podría crecer por encima del 4% anual si el Fenómeno del Niño no afecta la actividad económica. REUTERS/Amir Cohen

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El entorno macroeconómico de Perú experimenta una recuperación más robusta de lo anticipado. Moody’s Ratings prevé ajustar al alza su proyección de crecimiento para 2026, que pasaría del 3% estimado inicialmente a 3,5%, impulsado por el repunte de la inversión privada y la resiliencia del consumo interno.

“Yo estimo que, bueno, en nuestras próximas publicaciones estaríamos revisando la perspectiva de crecimiento al alza para este año, cercana al 3,5%, que está en línea con lo que vimos tanto en el 2025 como en el 2024”, afirmó Renzo Merino, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s Ratings.

Moody’s eleva su proyección de crecimiento para Perú en 2026

El ejecutivo remarcó que, en un escenario sin el impacto negativo del Fenómeno del Niño, el crecimiento económico podría superar el 4% anual. Sin embargo, la nueva senda de consolidación fiscal implica un déficit más amplio: el límite de deuda pública no financiera pasaría del 30% al 32% del PBI.

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“Aún si hay cambios y la deuda podría subir al límite que se ha propuesto del 32%, esa ventaja comparativa desde la perspectiva crediticia de Perú va a ser muy importante”, subrayó Merino.

Para comparar, el promedio de deuda soberana en América Latina ronda el 60% del PBI, cifra que sitúa a Perú en una posición ventajosa dentro de la región, explicó el especialista.

Moody’s Ratings revisaría al alza la perspectiva de crecimiento de Perú, en línea con el desempeño observado en 2024 y 2025.

Choques externos y resiliencia interna: EEUU, Niño y consumo doméstico

Durante la primera mitad de 2026, Perú enfrentó shocks simultáneos: desabastecimiento energético, el inicio de El Niño costero, incertidumbre electoral y nuevas barreras arancelarias con Estados Unidos.

Pese a este entorno, la economía nacional mostró una notable capacidad de adaptación. Merino explicó que “la resiliencia de la demanda doméstica en el país, el consumo se mantiene bien, la inversión privada se ha recuperado tras años de estar por debajo de su potencial”.

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Pese a El Niño, Moody’s señaló que la mejora de la confianza empresarial desde 2025 reforzó la recuperación de la inversión privada en Perú. (Agencia Andina)

Moody’s observa que la confianza empresarial mejoró de forma sostenida desde 2025, lo que ha permitido compensar parte del impacto negativo de los shocks externos.

Si persisten las dinámicas positivas en inversión y demanda interna, el crecimiento potencial de Perú podría ubicarse entre 3,5% y 4% en los próximos años, superando la tendencia de la última década, que estuvo por debajo del 3%.

La agencia advierte que la ejecución de inversiones públicas para mitigar el impacto del Niño y la capacidad de respuesta ante nuevos choques serán determinantes para sostener este ritmo.

Tribunal Constitucional, reglas fiscales y el caso Petroperú

En materia fiscal e institucional, Merino destacó como positivo el reciente fallo del Tribunal Constitucional que permite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impugnar leyes de gasto consideradas riesgosas.

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“Vemos como algo positivo la decisión del Tribunal Constitucional que se dio hace algunas semanas y que abre la puerta para que el nuevo MEF pueda elevar algunas de las otras leyes”, sostuvo Merino, quien remarcó que el control del gasto rígido es clave para la sostenibilidad fiscal.

El fallo del TC fortaleció al MEF al permitirle impugnar leyes de gasto que pongan en riesgo la sostenibilidad fiscal de Perú. - Crédito Congreso de la República

El informe de Moody’s considera a Petroperú como un pasivo contingente relevante para las cuentas fiscales del país. Merino explicó que, aunque la deuda de la petrolera estatal peruana es significativa, “Petroperú no llegará ni al 10% de México”, en alusión a la deuda de Pemex, que supera los USD 100.000 millones.

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Es decir, la exposición fiscal de Perú por Petroperú es mucho menor y, por ahora, manejable. Sin embargo, Moody’s advierte que la situación financiera y operativa de Petroperú debe vigilarse de cerca, ya que un deterioro podría implicar mayores riesgos para la sostenibilidad fiscal si el Estado tuviera que intervenir.

Moody’s realizará una revisión formal de la calificación de Perú en septiembre de 2026. La agencia considera que la disciplina fiscal, la credibilidad institucional y la gestión de contingencias como Petroperú serán fundamentales para mantener la confianza del mercado y avanzar hacia una mejora del perfil crediticio del país.

La calificación crediticia soberana de Perú otorgada por Moody’s Ratings es Baa1 con perspectiva estable, lo que ubica al país tres escalones dentro del grado de inversión.

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