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Esta es la Caja Municipal más rentable: Creció en 30% solo este primer semestre

Una de las cajas municipales ha revelado su rentabilidad de estos primeros meses. ¿A qué se debe y cuál es su estrategia?

personas en oficina de caja municipal
Una de las Cajas Municipales ha logrado gran rentabilidad y creció en 30% solo en el primer semestre de este año. - Crédito Microfinanzas
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¿Sabías que una Caja Municipal ha conseguido crecer en 30% solo este año? Se trata de la Caja Metropolitana de Lima, que ha indicado que consolida su crecimiento en el primer semestre del presente año, al alcanzar un ROE (Rentabilidad sobre capital) de 30,3 %, lo que la posiciona, según detalla, como la más rentable del sistema de cajas municipales.

Este desempeño, además, estaría respaldado por una utilidad neta acumulada de S/13,6 millones. La Caja indicó también que registró el mayor crecimiento de cartera neta del sistema, con una expansión interanual de 22,8 % entre junio de 2025 y junio de 2026.

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¿Pero a qué responde este resultado? La misma Caja refirió que este es explicado por una estrategia de colocaciones enfocada en segmentos con alto potencial, combinando crecimiento con una gestión prudente del riesgo crediticio y fortaleciendo la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

Caja Metropolitana
Caja Metropolitana

La estrategia de Caja Metropolitana

“Los resultados del primer semestre confirman que la transformación que emprendimos no responde a un momento coyuntural, sino a un modelo de gestión que privilegia el crecimiento responsable, la eficiencia y la sostenibilidad financiera”, indicó Hernán Rodríguez, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.

Así, la Caja Metropolitana, entidad de la Municipalidad de Lima, continúa enfocando su estrategia en segmentos donde cuenta con amplia experiencia y ventajas competitivas, como el crédito pignoraticio, el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, el factoring y los convenios de descuento por planilla, entre otros productos de su portafolio.

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De igual manera, como parte de este proceso de fortalecimiento, la institución impulsó la modernización de su red de atención mediante la renovación de sus agencias en Pucallpa, Chimbote y Puente Piedra; con nuevas instalaciones más amplias y modernas, así como la apertura de una nueva agencia en Sullana. 

La Caja Metropolitana de Lima realizó una feria de venta de joyas de oro en 2025. - Crédito Canal N

Se debe resaltar que la Caja Metropolitana también inauguró una oficina administrativa en la Municipalidad de Lima, acercando sus servicios a los colaboradores de la institución y reforzando su presencia en espacios estratégicos.

Esta combinación de especialización, expansión y mejora de infraestructura ha permitido mantener un portafolio diversificado y con adecuados niveles de cobertura, fortaleciendo la capacidad de la entidad para acompañar el crecimiento de miles de emprendedores, comerciantes y familias peruanas.

Lo nuevo de Caja Metropolitana

De igual manera, en paralelo a los resultados financieros, la entidad financiera indicó que continúa ejecutando su proceso de modernización tecnológica mediante la implementación de un nuevo core bancario, iniciativa que permitirá optimizar procesos, fortalecer la seguridad operativa y ofrecer una experiencia más ágil para los clientes.

La inversión forma parte de la estrategia institucional para preparar a la Caja Metropolitana de Lima frente a los desafíos del Open Banking y el Open Finance, ampliando el acceso a soluciones digitales para personas y empresas. 

Fachada de la Caja Metropolitana de Lima
La Caja Metropolitana de Lima organiza en ocasiones subasta virtuales. - Crédito Difusión

Se debe recordar que la Caja Metropolitana (Caja Municipal de Crédito Popular de Lima) es una entidad financiera pública perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima y está especializada en otorgar créditos con garantía de joyas u otros bienes, además de ofrecer cuentas de ahorro, créditos personales, vehiculares y financiamiento para micro y pequeñas empresas (mypes).

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